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Получен сертификат ФСТЭК России на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3

Компания «Аладдин» сообщает о получении сертификата ФСТЭК России № 5111 на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3. Срок действия сертификата – до 17 сентября 2031 г. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Сертификат подтверждает, что MFA JaCarta-3 является программно-техническим средством многофакторной аутентификации и соответствует требованиям документа «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020): по второму уровню доверия (работа с гостайной, комплектация с Aladdin SecurLogon, устройствами аутентификации на аппаратной платформе JaCarta-3, «Единым Клиентом JaCarta», без использования биометрии); по четвертому уровню доверия (комплектации с Aladdin SecurLogon, устройствами на аппаратных платформах JaCarta-2 и JaCarta-3, «Единым Клиентом JaCarta», с использованием биометрии)

MFA JaCarta-3 предназначено для многофакторной аутентификации при доступе к защищенным информационным ресурсам и безопасного хранения ключевой информации СКЗИ и цифровых сертификатов. Оно может применяться в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищенности, в автоматизированных системах (АС) классов защищенности 3Б, 3А, 2Б, 2А, 1Д, 1Г, 1В и в государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности.

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Среди ключевых возможностей: работа в корпоративных системах с развёрнутой инфраструктурой открытых ключей (PKI), (при её отсутствии – многофакторная аутентификация с помощью JaCarta SecurLogon или Aladdin SecurLogon), а также штатная поддержка USB-токенов и смарт-карт JaCarta в продуктах мировых вендоров.

В состав продукта входят PKI-клиент с поддержкой средств многофакторной аутентификации в Linux Aladdin SecurLogon, средство администрирования «Единый Клиент JaCarta», различные USB-токены и смарт-карты JaCarta, в том числе – новейшие JaCarta-3 ГОСТ и JaCarta-3 РКІ/ГОСТ, выполненные в металлических корпусах с разъёмами Type-A и Type-С. Также в составе решения – персональный USB-токен с биометрической идентификацией по отпечаткам пальцев JaCarta SecurBIO и биометрический смарт-карт ридер Enterprise-класса Aladdin SecurBIO Reader.

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