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Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России

Компания «Аладдин» объявляет о выпуске обновленной версии JaCarta Identity Provider (JIP) – продукта для реализации корпоративного SSO (однократной аутентификации) в совместимые приложения. Основным нововведением стала реализация механизма строгой аутентификации, что позволит пользователям авторизоваться в корпоративных приложениях с помощью цифровых сертификатов на USB-токенах и смарт-картах. Об этом CNews сообщили представители компании «Аладдин».

Новый функционал JIP поможет заказчикам привести свою ИТ-инфраструктуру в соответствие с требованиями 117 приказа ФСТЭК России, который предписывает использование строгой аутентификации и механизмов однократного входа (SSO) для всего оборудования и ПО ГИС и КИИ. Это имеет очень важное значение для ИТ‑ и ИБ-инфраструктур российского рынка, позволяя значительно усилить защиту от фишинга, MITM и других распространенных атак.

JaCarta Identity Provider (JIP) позволяет реализовать: однократную аутентификацию в информационную систему и во все используемые приложения и сервисы (единый вход или SSO – Single Sign-On); аутентификацию по kerberos-билету (наличие Kerberos-билета определяется автоматически); строгую аутентификацию по цифровым сертификатам и усиленную аутентификацию с использованием OTP и PUSH (необходим высокопроизводительный сервер аутентификации JaCarta Authentication Server (JAS); поддержку SLO для клиентов SAML и кросс-протокольного SLO SAML/OIDC; полную автоматизацию учета и управления настройками OIDC/SAML-клиентов JIP; аудит – формирование журнала аутентификаций и других действий администраторов и пользователей, которые необходимо отслеживать для обеспечения информационной безопасности; мониторинг – отслеживание параметров работы JIP.

«Требования регуляторов к механизмам аутентификации в государственных информационных системах и объектах КИИ становятся все более строгими. Мы видим растущий запрос заказчиков на решения, которые позволяют одновременно повысить уровень безопасности и сохранить удобство доступа пользователей к корпоративным ресурсам. Реализованный в JaCarta Identity Provider механизм строгой аутентификации по сертификатам на токенах и смарт-картах помогает выполнить требования 117-го приказа ФСТЭК России и существенно снизить риски, связанные с компрометацией учетных данных и фишинговыми атаками», – сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS/JAS/JIP, «Аладдин».

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