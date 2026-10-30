Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шалимов Сергей
СОБЫТИЯ
|30.10.2026
|Innostage и «Аладдин» договорились о совместном развитии продуктов безопасности 1
|08.08.2019
|Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 1
|30.11.2017
|R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Шалимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 620 2
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 1
|R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
|Ред Софт - Red Soft 1287 1
|Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 268 2
|Red Hat RPM - Package Manager 202 1
|РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 144 1
|Linux OS 11726 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1678 1
|Рустамов Рустам 562 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.