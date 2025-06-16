Обновленный сервис банк-клиент RS-Interbank Business прошел регистрацию в Роспатенте ет добавления микросервисных модулей и интеграции с любыми внешними решениями. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлены: широкий набор готовой функциональност

R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц еры и системный интегратор, представила рынку обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц RS-Interbank Corporate. Новый сервис для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) клиентов-

R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS Компания R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS, реализовав в ней возможность горизонтального масштабирования СУБД путем шардиро

«Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов и мобильного банкинга для дистанционного обслуживания физических лиц на базе программного комплекса InterBank RS. Запуск систем позволит банку существенно расширить работу с розничным сектором,

R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро» R-Style Softlab завершила интеграцию своих систем дистанционного банковского обслуживания InterBank RS и InterBank Start с новыми версиями продуктов компании «КриптоПро» — разработчик

R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов нов и смарт-карт линейки JaCarta и систем дистанционного банковского обслуживания InterBank Start и InterBank RS с использованием приложения JC-WebClient 4.0.Подтверждена поддержка следующих мо

R-Style Softlab интегрирует модуль Card2card в систему ДБО для физических лиц а карту Card2card от Intervale в систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц InterBank Retail.Финансовое учреждение, внедряющее интернет-банк с модулем Card2card, сможет

R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL R-Style Softlab объявила о завершении адаптации ИТ-платформы InterBank RS и созданных на ее основе систем InterBank Corporate (ДБО юридических лиц), Inter

Банк «Агора» внедрил систему ДБО для физлиц на базе решений R-Style Softlab банк», г. Москва) систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц — интернет-клиента InterBank Retail и мобильного приложения InterBank Retail Mobile на платформах Android

Система ДБО InterBank Start теперь автоматически сверяет данные с реестром поставщиков услуг ЖКХ Компания R-Style Softlab выпустила обновление системы ДБО InterBank Start. В ИТ-решении, пользователями которого являются юридические лица — корпоратив

Платформу InterBank RS интегрируют с системой раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank ском партнерстве. В его рамках компании обеспечат совместимость платформы для развития сервисов ДБО InterBank RS и системы раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank, сообщили CNews в R-Sty

R-Style Softlab оснастит «Русский элитарный банк» системой ДБО для физических лиц ходе проекта R-Style Softlab реализует взаимодействие системы электронного банковского обслуживания InterBank RS с банковской системой RS-Bank v. 5.5, которая автоматизирует деятельность банка

R-Style Soflab расширила интеграцию системы ДБО InterBank Retail с соцсетями Компания R-Style Soflab обновила решение для дистанционного банковского обслуживания «InterBank Retail: ДБО физических лиц». Компания реализовала в системе расширенную интеграцию

R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero Компания R-Style Softlab проверила совместимость ИТ-платформы InterBank RS и созданных на ее основе систем «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц», «Int

R-Style Softlab внедрит в «Имон Интернешнл» дистанционный сервис для юридических лиц банковские нормы и требования Таджикистана, и интегрированную с ней фронт-офисную систему на основе InterBank RS. «Кредитование на протяжении долгого времени было основным направлением нашей де

R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.» ботчик и интегратор банковского ПО, оптимизировала безопасность новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, интегрировав его

R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.» Компания R-Style Softlab повысила уровень безопасности новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNe

R-Style Softlab разработала новое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц овое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц на базе омниканальной платформы InterBank RS. Приложение совместимо со смартфонами и планшетами на платформах iOS, Android, и

R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union Компания R-Style Softlab запустила систему интернет-банкинга класса «банк-банк» на базе программного комплекса InterBank в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерней компании Western Union, для работы с кредитными организациями в России. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Как ожидается, внедрение да

R-Style Softlab адаптировала «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» для работы в новой версии Google Chrome Компания R-Style Softlab реализовала в решении «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» поддержку технологии Native Messaging, применяемой

R-Style Softlab интегрировала платформу InterBank RS с процессингами NCC, UCS и «Внешэконобанка» Компания R-Style Softlab провела интеграцию платформы InterBank RS для построения сервисов дистанционного банковского обслуживания с крупнейшими пр

R-Style Softlab обеспечила совместимость систем ДБО на базе InterBank RS с решениями «Актива» e Softlab обеспечила совместимость систем дистанционного банковского обслуживания на базе платформы InterBank RS с устройствами производителя средств безопасности «Актив». Об этом CNews сообщил

R-Style Softlab представила обновленную линейку продуктов ДБО для работы банков с корпоративными клиентами бщили CNews в R-Style Softlab, в ее состав войдут три решения: InterBank Start, InterBank Business, InterBank Corporate. Политика лицензирования и ценообразования систем ориентирована на планы

R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank для СМБ-банков Компания R-Style Softlab представила новую версию программного комплекса InterBank v. 5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. По запросам клиентов ИТ-компания реализовала в системе ДБО функциональнос

R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS Компания R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS, предназначенную для построения и развития финансовых приложений в области ДБО.

R-Style Softlab расширила функциональность системы ДБО InterBank v.5.2 Компания R-Style Softlab расширила функциональность программного комплекса InterBank v.5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, компания выполнила доработки в рамках поддержки законодательства в соответстви

R-Style Softlab интегрировала InterBank v. 5.2 для SMB-банков с приложением 1С R-Style Softlab обновила программный комплекс InterBank v. 5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Ключевые изменения связаны с интеграцией решения с 1С, а также с реализацией PFM-отчетов, новых форм документов в р

R-Style Softlab реализовала в InterBank Corporate обмен документами в УФЭБС Компания R-Style Softlab расширила функциональность решения InterBank Corporate для построения систем ДБО для юридических лиц, реализовав обмен документа

«Имон Интернешнл» внедрил систему для работы с кредитным портфелем на базе решений R-Style Softlab основе решения для автоматизации кредитного бизнеса RS-Loans V.6 в связке с фронт-офисной системой InterBank FrontOffiice (функционал обработки кредитных заявок). Расширение бизнеса «Имон Инте

R-Style Softlab адаптировала ДБО-систему для мобильного банкинга под планшеты Компания R-Style Softlab расширила возможности InterBank Mobile — ДБО-системы для мобильного банкинга. Компания разработала интегрируемое с

R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank v. 5.2 для SMB-банков R-Style Softlab обновила программный комплекс InterBank v. 5.2 по дистанционному банковскому обслуживанию юридических лиц. В новой версии реализован не только набор доработок внутри комплекса, но и добавлена возможность взаимодействия с та

Банк «Кубань Кредит» обновил систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate ским лицам систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate, перешел на новую версию платформы InterBank RS — 6.11. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab, разработчике InterBank RS

В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП В системе ДБО для физических лиц InterBank Retail компании R-Style Softlab появилась возможность интеграции с государственной

«Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка» ы — с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц «Пробизнесбанка» на базе InterBank Corporate. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Благодаря реализованной совмес

InterBank оснастят поддержкой «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad» огическом партнерстве, целью которого стало обеспечение совместимости работы программного комплекса InterBank с устройствами «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad» через интеграцию с «

R-Style Softlab внедрила мобильный платежный сервис для бизнес-клиентов банков финансовой группы «Лайф» ого мобильного сервиса в четырех банках финансовой группы «Лайф» на базе единого решения компании — InterBank Mobile. В настоящее время корпоративные клиенты «Пробизнесбанка», «ВУЗ-Банка», банк

«Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate nk Corporate, входящего в состав платформы для построения фронт-офиса и реализации полноценного ДБО InterBank RS, с «Антифрод-терминалом», решением для безопасной аутентификации пользователя и

InterBank Mobile от R-Style Softlab поможет запустить мобильный банкинг для юридических лиц Компания R-Style Softlab представила новый продукт в линейке InterBank — InterBank Mobile, предназначенный для реализации полнофункционального моби

R-Style Softlab перевела банк «Российский Капитал» на новую версию платформы InterBank b завершила проект по переводу дистанционного обслуживания физических лиц на новую версию платформы InterBank в банке «Российский Капитал». Как отмечается, «Российский Капитал» является давним