Получите все материалы CNews по ключевому слову
РСХБ R-Style Softlab RS-InterBank
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|16.06.2025
|
Обновленный сервис банк-клиент RS-Interbank Business прошел регистрацию в Роспатенте
ет добавления микросервисных модулей и интеграции с любыми внешними решениями. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлены: широкий набор готовой функциональност
|14.03.2025
|
R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц
еры и системный интегратор, представила рынку обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц RS-Interbank Corporate. Новый сервис для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) клиентов-
|08.02.2023
|
R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS
Компания R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS, реализовав в ней возможность горизонтального масштабирования СУБД путем шардиро
|20.07.2018
|
«Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов
и мобильного банкинга для дистанционного обслуживания физических лиц на базе программного комплекса InterBank RS. Запуск систем позволит банку существенно расширить работу с розничным сектором,
|04.12.2017
|
R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро»
R-Style Softlab завершила интеграцию своих систем дистанционного банковского обслуживания InterBank RS и InterBank Start с новыми версиями продуктов компании «КриптоПро» — разработчик
|30.11.2017
|
R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов
нов и смарт-карт линейки JaCarta и систем дистанционного банковского обслуживания InterBank Start и InterBank RS с использованием приложения JC-WebClient 4.0.Подтверждена поддержка следующих мо
|13.10.2017
|
R-Style Softlab интегрирует модуль Card2card в систему ДБО для физических лиц
а карту Card2card от Intervale в систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц InterBank Retail.Финансовое учреждение, внедряющее интернет-банк с модулем Card2card, сможет
|10.05.2017
|
R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL
R-Style Softlab объявила о завершении адаптации ИТ-платформы InterBank RS и созданных на ее основе систем InterBank Corporate (ДБО юридических лиц), Inter
|30.03.2017
|
Банк «Агора» внедрил систему ДБО для физлиц на базе решений R-Style Softlab
банк», г. Москва) систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц — интернет-клиента InterBank Retail и мобильного приложения InterBank Retail Mobile на платформах Android
|27.09.2016
|
Система ДБО InterBank Start теперь автоматически сверяет данные с реестром поставщиков услуг ЖКХ
Компания R-Style Softlab выпустила обновление системы ДБО InterBank Start. В ИТ-решении, пользователями которого являются юридические лица — корпоратив
|06.09.2016
|
Платформу InterBank RS интегрируют с системой раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank
ском партнерстве. В его рамках компании обеспечат совместимость платформы для развития сервисов ДБО InterBank RS и системы раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank, сообщили CNews в R-Sty
|20.04.2016
|
R-Style Softlab оснастит «Русский элитарный банк» системой ДБО для физических лиц
ходе проекта R-Style Softlab реализует взаимодействие системы электронного банковского обслуживания InterBank RS с банковской системой RS-Bank v. 5.5, которая автоматизирует деятельность банка
|12.02.2016
|
R-Style Soflab расширила интеграцию системы ДБО InterBank Retail с соцсетями
Компания R-Style Soflab обновила решение для дистанционного банковского обслуживания «InterBank Retail: ДБО физических лиц». Компания реализовала в системе расширенную интеграцию
|27.01.2016
|
R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero
Компания R-Style Softlab проверила совместимость ИТ-платформы InterBank RS и созданных на ее основе систем «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц», «Int
|13.01.2016
|
R-Style Softlab внедрит в «Имон Интернешнл» дистанционный сервис для юридических лиц
банковские нормы и требования Таджикистана, и интегрированную с ней фронт-офисную систему на основе InterBank RS. «Кредитование на протяжении долгого времени было основным направлением нашей де
|23.12.2015
|
R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»
ботчик и интегратор банковского ПО, оптимизировала безопасность новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, интегрировав его
|22.12.2015
|
R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»
Компания R-Style Softlab повысила уровень безопасности новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNe
|17.12.2015
|
R-Style Softlab разработала новое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц
овое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц на базе омниканальной платформы InterBank RS. Приложение совместимо со смартфонами и планшетами на платформах iOS, Android, и
|26.11.2015
|
R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union
Компания R-Style Softlab запустила систему интернет-банкинга класса «банк-банк» на базе программного комплекса InterBank в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерней компании Western Union, для работы с кредитными организациями в России. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Как ожидается, внедрение да
|10.11.2015
|
R-Style Softlab адаптировала «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» для работы в новой версии Google Chrome
Компания R-Style Softlab реализовала в решении «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» поддержку технологии Native Messaging, применяемой
|27.10.2015
|
R-Style Softlab интегрировала платформу InterBank RS с процессингами NCC, UCS и «Внешэконобанка»
Компания R-Style Softlab провела интеграцию платформы InterBank RS для построения сервисов дистанционного банковского обслуживания с крупнейшими пр
|08.09.2015
|
R-Style Softlab обеспечила совместимость систем ДБО на базе InterBank RS с решениями «Актива»
e Softlab обеспечила совместимость систем дистанционного банковского обслуживания на базе платформы InterBank RS с устройствами производителя средств безопасности «Актив». Об этом CNews сообщил
|20.08.2015
|
R-Style Softlab представила обновленную линейку продуктов ДБО для работы банков с корпоративными клиентами
бщили CNews в R-Style Softlab, в ее состав войдут три решения: InterBank Start, InterBank Business, InterBank Corporate. Политика лицензирования и ценообразования систем ориентирована на планы
|13.08.2015
|
R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank для СМБ-банков
Компания R-Style Softlab представила новую версию программного комплекса InterBank v. 5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. По запросам клиентов ИТ-компания реализовала в системе ДБО функциональнос
|07.07.2015
|
R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS
Компания R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS, предназначенную для построения и развития финансовых приложений в области ДБО.
|03.06.2015
|
R-Style Softlab расширила функциональность системы ДБО InterBank v.5.2
Компания R-Style Softlab расширила функциональность программного комплекса InterBank v.5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, компания выполнила доработки в рамках поддержки законодательства в соответстви
|03.04.2015
|
R-Style Softlab интегрировала InterBank v. 5.2 для SMB-банков с приложением 1С
R-Style Softlab обновила программный комплекс InterBank v. 5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Ключевые изменения связаны с интеграцией решения с 1С, а также с реализацией PFM-отчетов, новых форм документов в р
|27.03.2015
|
R-Style Softlab реализовала в InterBank Corporate обмен документами в УФЭБС
Компания R-Style Softlab расширила функциональность решения InterBank Corporate для построения систем ДБО для юридических лиц, реализовав обмен документа
|15.12.2014
|
«Имон Интернешнл» внедрил систему для работы с кредитным портфелем на базе решений R-Style Softlab
основе решения для автоматизации кредитного бизнеса RS-Loans V.6 в связке с фронт-офисной системой InterBank FrontOffiice (функционал обработки кредитных заявок). Расширение бизнеса «Имон Инте
|30.10.2014
|
R-Style Softlab адаптировала ДБО-систему для мобильного банкинга под планшеты
Компания R-Style Softlab расширила возможности InterBank Mobile — ДБО-системы для мобильного банкинга. Компания разработала интегрируемое с
|21.10.2014
|
R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank v. 5.2 для SMB-банков
R-Style Softlab обновила программный комплекс InterBank v. 5.2 по дистанционному банковскому обслуживанию юридических лиц. В новой версии реализован не только набор доработок внутри комплекса, но и добавлена возможность взаимодействия с та
|25.09.2014
|
Банк «Кубань Кредит» обновил систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate
ским лицам систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate, перешел на новую версию платформы InterBank RS — 6.11. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab, разработчике InterBank RS
|12.09.2014
|
В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП
В системе ДБО для физических лиц InterBank Retail компании R-Style Softlab появилась возможность интеграции с государственной
|12.08.2014
|
«Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»
ы — с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц «Пробизнесбанка» на базе InterBank Corporate. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Благодаря реализованной совмес
|10.06.2014
|
InterBank оснастят поддержкой «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad»
огическом партнерстве, целью которого стало обеспечение совместимости работы программного комплекса InterBank с устройствами «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad» через интеграцию с «
|14.05.2014
|
R-Style Softlab внедрила мобильный платежный сервис для бизнес-клиентов банков финансовой группы «Лайф»
ого мобильного сервиса в четырех банках финансовой группы «Лайф» на базе единого решения компании — InterBank Mobile. В настоящее время корпоративные клиенты «Пробизнесбанка», «ВУЗ-Банка», банк
|11.03.2014
|
«Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate
nk Corporate, входящего в состав платформы для построения фронт-офиса и реализации полноценного ДБО InterBank RS, с «Антифрод-терминалом», решением для безопасной аутентификации пользователя и
|10.12.2013
|
InterBank Mobile от R-Style Softlab поможет запустить мобильный банкинг для юридических лиц
Компания R-Style Softlab представила новый продукт в линейке InterBank — InterBank Mobile, предназначенный для реализации полнофункционального моби
|01.08.2013
|
R-Style Softlab перевела банк «Российский Капитал» на новую версию платформы InterBank
b завершила проект по переводу дистанционного обслуживания физических лиц на новую версию платформы InterBank в банке «Российский Капитал». Как отмечается, «Российский Капитал» является давним
|20.12.2012
|
«Банк ВТБ (Армения)» запускает интернет-банкинг на основе InterBank
ения)» и компания R-Style Softlab объявили о завершении первого этапа проекта по внедрению системы «InterBank Retail — ДБО для физических лиц». «Банк ВТБ (Армения)» стал участником международно
РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Журихин Павел 16 16
|Алексеев Вячеслав 14 11
|Галковский Андрей 26 7
|Киреев Александр 35 6
|Расторгуев Сергей 5 5
|Дробышевский Михаил 53 4
|Киперварг Галина 32 4
|Гаврилов Роман 5 4
|Рахмани Диана 8 3
|Хоботов Андрей 4 3
|Болышев Максим 16 3
|Ставринов Яков 7 2
|Отрашевский Юрий 8 2
|Кирюшенков Алексей 6 2
|Шапошников Андрей 14 2
|Титова Евгения 5 2
|Оганесян Артем 5 2
|Крылов Павел 24 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
|Путин Владимир 3356 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Серегин Алексей 7 1
|Александров Алексей 12 1
|Коваленко Александр 5 1
|Мурычев Александр 5 1
|Самойленко Максим 67 1
|Степанов Антон 71 1
|Водянов Владимир 36 1
|Калемберг Денис 31 1
|Пахчанян Арам 17 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Гольцман Антон 9 1
|Тимченко Андрей 2 1
|Скосырский Андрей 1 1
|Шевелев Андрей 5 1
|Глущенко Андрей 1 1
|Заплаткин Дмитрий 2 1
|Bloomberg 1420 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 2
|FT - Financial Times 1259 2
|cw360 84 1
|Times 648 1
|Известия ИД 710 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.