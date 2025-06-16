Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

РСХБ R-Style Softlab RS-InterBank


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.06.2025 Обновленный сервис банк-клиент RS-Interbank Business прошел регистрацию в Роспатенте

ет добавления микросервисных модулей и интеграции с любыми внешними решениями. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлены: широкий набор готовой функциональност
14.03.2025 R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц

еры и системный интегратор, представила рынку обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц RS-Interbank Corporate. Новый сервис для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) клиентов-
08.02.2023 R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS

Компания R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS, реализовав в ней возможность горизонтального масштабирования СУБД путем шардиро
20.07.2018 «Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов

и мобильного банкинга для дистанционного обслуживания физических лиц на базе программного комплекса InterBank RS. Запуск систем позволит банку существенно расширить работу с розничным сектором,
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро»

R-Style Softlab завершила интеграцию своих систем дистанционного банковского обслуживания InterBank RS и InterBank Start с новыми версиями продуктов компании «КриптоПро» — разработчик
30.11.2017 R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов

нов и смарт-карт линейки JaCarta и систем дистанционного банковского обслуживания InterBank Start и InterBank RS с использованием приложения JC-WebClient 4.0.Подтверждена поддержка следующих мо
13.10.2017 R-Style Softlab интегрирует модуль Card2card в систему ДБО для физических лиц

а карту Card2card от Intervale в систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц InterBank Retail.Финансовое учреждение, внедряющее интернет-банк с модулем Card2card, сможет

10.05.2017 R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL

R-Style Softlab объявила о завершении адаптации ИТ-платформы InterBank RS и созданных на ее основе систем InterBank Corporate (ДБО юридических лиц), Inter
30.03.2017 Банк «Агора» внедрил систему ДБО для физлиц на базе решений R-Style Softlab

банк», г. Москва) систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц — интернет-клиента InterBank Retail и мобильного приложения InterBank Retail Mobile на платформах Android
27.09.2016 Система ДБО InterBank Start теперь автоматически сверяет данные с реестром поставщиков услуг ЖКХ

Компания R-Style Softlab выпустила обновление системы ДБО InterBank Start. В ИТ-решении, пользователями которого являются юридические лица — корпоратив
06.09.2016 Платформу InterBank RS интегрируют с системой раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank

ском партнерстве. В его рамках компании обеспечат совместимость платформы для развития сервисов ДБО InterBank RS и системы раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank, сообщили CNews в R-Sty
20.04.2016 R-Style Softlab оснастит «Русский элитарный банк» системой ДБО для физических лиц

ходе проекта R-Style Softlab реализует взаимодействие системы электронного банковского обслуживания InterBank RS с банковской системой RS-Bank v. 5.5, которая автоматизирует деятельность банка

12.02.2016 R-Style Soflab расширила интеграцию системы ДБО InterBank Retail с соцсетями

Компания R-Style Soflab обновила решение для дистанционного банковского обслуживания «InterBank Retail: ДБО физических лиц». Компания реализовала в системе расширенную интеграцию

27.01.2016 R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero

Компания R-Style Softlab проверила совместимость ИТ-платформы InterBank RS и созданных на ее основе систем «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц», «Int
13.01.2016 R-Style Softlab внедрит в «Имон Интернешнл» дистанционный сервис для юридических лиц

банковские нормы и требования Таджикистана, и интегрированную с ней фронт-офисную систему на основе InterBank RS. «Кредитование на протяжении долгого времени было основным направлением нашей де
23.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»

ботчик и интегратор банковского ПО, оптимизировала безопасность новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, интегрировав его
22.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»

Компания R-Style Softlab повысила уровень безопасности новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNe
17.12.2015 R-Style Softlab разработала новое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц

овое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц на базе омниканальной платформы InterBank RS. Приложение совместимо со смартфонами и планшетами на платформах iOS, Android, и
26.11.2015 R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union

Компания R-Style Softlab запустила систему интернет-банкинга класса «банк-банк» на базе программного комплекса InterBank в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», дочерней компании Western Union, для работы с кредитными организациями в России. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Как ожидается, внедрение да
10.11.2015 R-Style Softlab адаптировала «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» для работы в новой версии Google Chrome

Компания R-Style Softlab реализовала в решении «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» поддержку технологии Native Messaging, применяемой

27.10.2015 R-Style Softlab интегрировала платформу InterBank RS с процессингами NCC, UCS и «Внешэконобанка»

Компания R-Style Softlab провела интеграцию платформы InterBank RS для построения сервисов дистанционного банковского обслуживания с крупнейшими пр
08.09.2015 R-Style Softlab обеспечила совместимость систем ДБО на базе InterBank RS с решениями «Актива»

e Softlab обеспечила совместимость систем дистанционного банковского обслуживания на базе платформы InterBank RS с устройствами производителя средств безопасности «Актив». Об этом CNews сообщил
20.08.2015 R-Style Softlab представила обновленную линейку продуктов ДБО для работы банков с корпоративными клиентами

бщили CNews в R-Style Softlab, в ее состав войдут три решения: InterBank Start, InterBank Business, InterBank Corporate. Политика лицензирования и ценообразования систем ориентирована на планы

13.08.2015 R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank для СМБ-банков

Компания R-Style Softlab представила новую версию программного комплекса InterBank v. 5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. По запросам клиентов ИТ-компания реализовала в системе ДБО функциональнос
07.07.2015 R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS

Компания R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS, предназначенную для построения и развития финансовых приложений в области ДБО.

03.06.2015 R-Style Softlab расширила функциональность системы ДБО InterBank v.5.2

Компания R-Style Softlab расширила функциональность программного комплекса InterBank v.5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, компания выполнила доработки в рамках поддержки законодательства в соответстви
03.04.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank v. 5.2 для SMB-банков с приложением 1С

R-Style Softlab обновила программный комплекс InterBank v. 5.2 для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Ключевые изменения связаны с интеграцией решения с 1С, а также с реализацией PFM-отчетов, новых форм документов в р
27.03.2015 R-Style Softlab реализовала в InterBank Corporate обмен документами в УФЭБС

Компания R-Style Softlab расширила функциональность решения InterBank Corporate для построения систем ДБО для юридических лиц, реализовав обмен документа
15.12.2014 «Имон Интернешнл» внедрил систему для работы с кредитным портфелем на базе решений R-Style Softlab

основе решения для автоматизации кредитного бизнеса RS-Loans V.6 в связке с фронт-офисной системой InterBank FrontOffiice (функционал обработки кредитных заявок). Расширение бизнеса «Имон Инте
30.10.2014 R-Style Softlab адаптировала ДБО-систему для мобильного банкинга под планшеты

Компания R-Style Softlab расширила возможности InterBank Mobile — ДБО-системы для мобильного банкинга. Компания разработала интегрируемое с

21.10.2014 R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank v. 5.2 для SMB-банков

R-Style Softlab обновила программный комплекс InterBank v. 5.2 по дистанционному банковскому обслуживанию юридических лиц. В новой версии реализован не только набор доработок внутри комплекса, но и добавлена возможность взаимодействия с та
25.09.2014 Банк «Кубань Кредит» обновил систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate

ским лицам систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate, перешел на новую версию платформы InterBank RS — 6.11. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab, разработчике InterBank RS

12.09.2014 В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП

В системе ДБО для физических лиц InterBank Retail компании R-Style Softlab появилась возможность интеграции с государственной

12.08.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»

ы — с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц «Пробизнесбанка» на базе InterBank Corporate. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Благодаря реализованной совмес
10.06.2014 InterBank оснастят поддержкой «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad»

огическом партнерстве, целью которого стало обеспечение совместимости работы программного комплекса InterBank с устройствами «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad» через интеграцию с «
14.05.2014 R-Style Softlab внедрила мобильный платежный сервис для бизнес-клиентов банков финансовой группы «Лайф»

ого мобильного сервиса в четырех банках финансовой группы «Лайф» на базе единого решения компании — InterBank Mobile. В настоящее время корпоративные клиенты «Пробизнесбанка», «ВУЗ-Банка», банк
11.03.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate

nk Corporate, входящего в состав платформы для построения фронт-офиса и реализации полноценного ДБО InterBank RS, с «Антифрод-терминалом», решением для безопасной аутентификации пользователя и

10.12.2013 InterBank Mobile от R-Style Softlab поможет запустить мобильный банкинг для юридических лиц

Компания R-Style Softlab представила новый продукт в линейке InterBankInterBank Mobile, предназначенный для реализации полнофункционального моби
01.08.2013 R-Style Softlab перевела банк «Российский Капитал» на новую версию платформы InterBank

b завершила проект по переводу дистанционного обслуживания физических лиц на новую версию платформы InterBank в банке «Российский Капитал». Как отмечается, «Российский Капитал» является давним

20.12.2012 «Банк ВТБ (Армения)» запускает интернет-банкинг на основе InterBank

ения)» и компания R-Style Softlab объявили о завершении первого этапа проекта по внедрению системы «InterBank Retail — ДБО для физических лиц». «Банк ВТБ (Армения)» стал участником международно

Публикаций - 140, упоминаний - 227

РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 679 127
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 109
Oracle Corporation 6875 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 8
КриптоПРО - Крипто-ПРО 434 6
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 5
9018 5
IBM - International Business Machines Corp 9553 4
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 3
Asseco 23 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 337 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 3
SafeTech - СэйфТек 108 3
Агава КБ 31 3
Intel Corporation 12547 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 2
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 2
Broadcom - VMware 2495 2
Анкад - Ancud 49 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2509 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 163 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 207 1
БИТ - Банковские информационные технологии 5 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 103 1
OneSpan VASCO Data Security 23 1
Амикон 18 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 49 1
Meta Platforms - Facebook 4536 1
Thales - Gemalto 184 1
Apple Inc 12646 1
HP Inc. 5763 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Microsoft Corporation 25254 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
SAS Institute 1035 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 19
Пробизнесбанк АКБ 134 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 569 6
Глобэкс банк 47 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 5
Имон Интернешнл МДО 10 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1027 4
Альфа-Банк 1872 4
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 3
Экспресс-Волга АКБ 10 3
ВУЗ-банк 10 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Связной ГК 1384 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
ГПБ Белгазпромбанк 19 2
НБС - Национальный банк Сбережений 6 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 2
Пойдём! - Первый Добрый Банк 7 2
Anod Bank - Анод-банк 3 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 28 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 4 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Unibank - Юнибанк 4 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 8
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 3
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Linux Foundation 189 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4460 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 36
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1126 33
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 21
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 16
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 16
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 10
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 431 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 10
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1377 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4564 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 373 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 7
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1484 7
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 305 37
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 20
Apple iOS 8264 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 844 13
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 12
Google Android 14718 11
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 10
Microsoft Windows 16351 8
КриптоПро CSP СКЗИ 227 7
Aladdin eToken ГОСТ 41 6
SafeTech - SafeTouch 29 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 4
Актив - Рутокен PINPad 13 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1526 4
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
Актив - Рутокен Web 7 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 3
Google Chrome - браузер 1649 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 3
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 123 3
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 2
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 29 2
Aladdin eToken PASS 20 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Pay - RS-Payments 10 2
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
TmaxSoft Tibero DBMS 44 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 2
Linux OS 10931 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 2
Apple iPad 3942 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 2
Журихин Павел 16 16
Алексеев Вячеслав 14 11
Галковский Андрей 26 7
Киреев Александр 35 6
Расторгуев Сергей 5 5
Дробышевский Михаил 53 4
Киперварг Галина 32 4
Гаврилов Роман 5 4
Рахмани Диана 8 3
Хоботов Андрей 4 3
Болышев Максим 16 3
Ставринов Яков 7 2
Отрашевский Юрий 8 2
Кирюшенков Алексей 6 2
Шапошников Андрей 14 2
Титова Евгения 5 2
Оганесян Артем 5 2
Крылов Павел 24 2
Михеев Дмитрий 40 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Путин Владимир 3356 2
Моисеев Алексей 33 2
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Пирогов Алексей 29 1
Серегин Алексей 7 1
Александров Алексей 12 1
Коваленко Александр 5 1
Мурычев Александр 5 1
Самойленко Максим 67 1
Степанов Антон 71 1
Водянов Владимир 36 1
Калемберг Денис 31 1
Пахчанян Арам 17 1
Тосунян Гарегин 10 1
Гольцман Антон 9 1
Тимченко Андрей 2 1
Скосырский Андрей 1 1
Шевелев Андрей 5 1
Глущенко Андрей 1 1
Заплаткин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 18
Казахстан - Республика 5805 14
Армения - Республика 2373 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 8
Таджикистан - Республика 913 8
Бельгия - Королевство 1169 8
Европа 24650 7
Украина 7799 6
Беларусь - Белоруссия 6039 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 5
Индия - Bharat 5706 5
Иран - Исламская Республика Иран 1118 5
Узбекистан - Республика 1875 4
Монголия 366 4
Турция - Турецкая республика 2495 4
Монголия - Улан-Батор 17 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 3
Россия - СФО - Новосибирск 4666 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 3
Россия - Кубань 217 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 3
Южная Корея - Республика 6866 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 512 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 2
Украина - Киев 1141 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Япония 13555 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 2
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 49 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - ПФО - Самарская область 1454 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 133
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 48
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 5
Платёжное поручение - Payment order 239 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Английский язык 6879 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Bloomberg 1420 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 2
FT - Financial Times 1259 2
cw360 84 1
Times 648 1
Известия ИД 710 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 8
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще