ФНС РФ Мой налог Кабинет налогоплательщика НПД Налог на профессиональный доход

ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход

«Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Приложение обеспечивает удаленное взаимодействие между самозанятыми и налоговым органом. Самозанятому не нужно сдавать отчетность и покупать кассу – приложение само ведет учет доходов, рассчитывает налог и др.

 

08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог»

Финтех-компания «Ckassa», резидент «Сколково», начала подключение кредитных организаций, в том числе банков, к сервису безналичной оплаты услуг самозанятых в приложении ФНС «Мой налог». К середине 2023 г. планируется подключить до пяти кредитных организаций. Техническое решение «Ckassa» включает подготовку собственной платформы электронных денежных средств (ЭДС) и

04.08.2022 ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»

ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»: теперь самозанятые могут отправлять счета на оплату прямо из приложения. Это стал
01.08.2022 На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины

й, волокита? До принятия законопроекта единственным способом онлайн-оформления НПД было приложение «Мой налог». Несмотря на высокую оценку в Google Play, пользователи отмечали нестабильность ра
03.01.2019 Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми

ожение заработало в рамках эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Эксперимент стартовал 1 января 2019 г. в Москве, Московской
18.08.2017 Юрлица cмогут сдать отчетность на сайте ФНС через браузер «Спутник»

«Актив» сообщила о том, что юридические лица, использующие для аутентификации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» ключевой носитель Рутокен на сайте ФНС России, теперь могут использовать браузер «Спутник» для работы в своих личных кабинетах.ФНС России расширил
10.07.2015 Пользователи ЕПГУ cмогут зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» без посещения инспекции

Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) теперь могут получить доступ к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения инспекции. До настоящего времени подключиться к сервису можно было с помощью логина и пароля, полученного в любой инспекции, а также

05.02.2014 С помощью УЭК можно зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

налогоплательщика для физических лиц» В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с начала 2014 года можно зарегистрироваться с помощью универсальной электронной карты с усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП). Разм
17.12.2013 В Башкортостане зарегистрирован миллионный пользователь «Личного кабинета налогоплательщика»

5,8 млн физических лиц в Российской Федерации уже подключились к сервису. УФНС России по Республике Башкортостан в числе первых пяти пилотных регионов России начала внедрение интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис был разработан в целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Данный сервис позволяет на
27.02.2013 ФНС запустила интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц»

повышению качества обслуживания налогоплательщиков и совершенствования информационного взаимодействия с гражданами Федеральная налоговая служба начала пилотный проект по эксплуатации сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц». Как сообщают в ведомстве, сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» позволяет налогоплательщику-юридическому лицу полу

