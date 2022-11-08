ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Приложение обеспечивает удаленное взаимодействие между самозанятыми и налоговым органом. Самозанятому не нужно сдавать отчетность и покупать кассу – приложение само ведет учет доходов, рассчитывает налог и др.
СОБЫТИЯ
|08.11.2022
«Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог»
Финтех-компания «Ckassa», резидент «Сколково», начала подключение кредитных организаций, в том числе банков, к сервису безналичной оплаты услуг самозанятых в приложении ФНС «Мой налог». К середине 2023 г. планируется подключить до пяти кредитных организаций. Техническое решение «Ckassa» включает подготовку собственной платформы электронных денежных средств (ЭДС) и
|04.08.2022
ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»
ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»: теперь самозанятые могут отправлять счета на оплату прямо из приложения. Это стал
|01.08.2022
На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины
й, волокита? До принятия законопроекта единственным способом онлайн-оформления НПД было приложение «Мой налог». Несмотря на высокую оценку в Google Play, пользователи отмечали нестабильность ра
|03.01.2019
Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми
ожение заработало в рамках эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Эксперимент стартовал 1 января 2019 г. в Москве, Московской
|18.08.2017
Юрлица cмогут сдать отчетность на сайте ФНС через браузер «Спутник»
«Актив» сообщила о том, что юридические лица, использующие для аутентификации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» ключевой носитель Рутокен на сайте ФНС России, теперь могут использовать браузер «Спутник» для работы в своих личных кабинетах.ФНС России расширил
|10.07.2015
Пользователи ЕПГУ cмогут зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» без посещения инспекции
Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) теперь могут получить доступ к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения инспекции. До настоящего времени подключиться к сервису можно было с помощью логина и пароля, полученного в любой инспекции, а также
|05.02.2014
С помощью УЭК можно зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
налогоплательщика для физических лиц» В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с начала 2014 года можно зарегистрироваться с помощью универсальной электронной карты с усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП). Разм
|17.12.2013
В Башкортостане зарегистрирован миллионный пользователь «Личного кабинета налогоплательщика»
5,8 млн физических лиц в Российской Федерации уже подключились к сервису. УФНС России по Республике Башкортостан в числе первых пяти пилотных регионов России начала внедрение интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис был разработан в целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Данный сервис позволяет на
|27.02.2013
ФНС запустила интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц»
повышению качества обслуживания налогоплательщиков и совершенствования информационного взаимодействия с гражданами Федеральная налоговая служба начала пилотный проект по эксплуатации сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц». Как сообщают в ведомстве, сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» позволяет налогоплательщику-юридическому лицу полу
