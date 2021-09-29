Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ситимобил
Служба такси


29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси 1
17.09.2021 В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил» 4
24.08.2021 «Ситимобил» добавил в мобильное приложение семейный аккаунт 1
23.08.2021 «Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков 2
30.07.2021 Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка 1
16.07.2021 «Ситимобил» запустил программу стажировок для студентов по пяти ИТ-направлениям 3
13.07.2021 Mail.ru Group запускает летнюю практику для студентов «ИТ-дайвинг» 1
24.06.2021 Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз 1
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 1
18.06.2021 «Одноклассники» открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK 1
16.06.2021 «Почта», «Облако» и портальные сервисы Mail.ru получили поддержку авторизации с помощью VK Connect 1
18.05.2021 Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
19.04.2021 Gett заключил соглашение с Curb Mobility в США 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
29.03.2021 «Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса 2
17.03.2021 Сбербанк профинансирует приобретение 17 500 электросамокатов к летнему сезону 1
17.03.2021 Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте 2
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
20.02.2021 В «Ситимобил» появилась опция вызова такси другому человеку 1
03.02.2021 «Ситимобил» запускает медосмотры для водителей с использованием телемедицины 2
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 1
15.12.2020 Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 2
03.12.2020 В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью 1
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 2
01.12.2020 «Эвотор» предложила малому бизнесу такси для клиентов 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 1
23.11.2020 Товары из магазинов «Вконтакте» доставит «Такси Вконтакте» 1
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 1
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 1
05.11.2020 «Связной» доставит онлайн-заказы еще в 6 тысяч постаматов 1
29.10.2020 Mail.ru Group стала эксклюзивным партнёром X5 Retail Group по продажам видеорекламы в супермаркетах «Перекрёсток» 1
26.10.2020 «Юла» запустила подтверждение профилей с помощью «Вконтакте» 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 4
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу 2

Публикаций - 113, упоминаний - 152

Ситимобил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 72
Yandex - Яндекс 4101 27
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 11
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 9
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 6
МФ технологии - МФТ 17 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Skillbox - Скилбокс 27 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Alibaba Group 298 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
АФК Система ПАО 994 2
Yandex Go - Yango 10 1
Прогноз 195 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
inDriver 10 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Digital Assets 5 1
Актион-МЦФЭР 18 1
ГС-инвест - GS Invest 9 1
Эвотор - Evotor 105 1
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 1
BIT.Games 6 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Swag Masha 4 1
Dream Industries 8 1
Deus Craft 4 1
Inter Mobility - Интермобилити 2 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Teleon - Телеон 1 1
Pixonic 18 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
SEC Consult Services 929 1
О2О Delivery club 153 58
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 47
О2О Холдинг 43 15
YouDrive - Оператор каршеринга 31 11
Яндекс.Такси 271 10
СберЛогистика 42 6
AliExpress 275 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Связной ГК 878 5
Сбербанк Кухня на районе 9 4
X5 Group - Перекресток 203 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 4
Gett 60 4
DC Daily 5 3
McDonald’s - Макдоналдс 90 3
Uber 257 3
RTP Global 7 3
Performance Group 6 3
Яндекс.Еда 93 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
Uber Technologies 258 3
Avito - Авито 171 2
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 2
Верный - Торговая сеть 16 2
Boxberry - российская служба доставки 20 2
X5 Group 599 2
MLU B.V. 10 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Qiwi 783 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
Почта России ПАО 1572 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2203 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Королевский адвокат 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Google Android-приложения и разработчики 236 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Look-alike - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 7 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 33 1
App-in-App 5 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 15
VK - Mail.ru Одноклассники 857 13
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 13
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 12
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 9
Яндекс.Маркет 439 8
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 8
VK - Mail.Ru Почта 164 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
СберФуд - SberFood 17 8
VK - Mail.ru Combo 11 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
VK - Mail.ru Облако 77 6
VK Mini Apps 19 6
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 5
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
VK Pay - платежная платформа 24 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 3
VK Connect 20 3
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 3
Яндекс.Лавка 68 2
VK Taxi 2 2
Left to Survive - компьютерная игра 6 2
Pixonic War Robots 17 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 2
Hustle Castle 11 2
VK Combo 14 2
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 2
Сбербанк - SberPay 21 2
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple Maps 28 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
Добродеев Борис 83 11
Бедарев Виталий 15 9
Греф Герман 205 6
Хасис Лев 96 5
Аракелян Арам 7 5
Артамонова Анна 127 4
Волож Аркадий 181 4
Путин Владимир 1824 4
Сысоев Александр 18 3
Лобушкин Георгий 12 3
Малышев Сергей 46 2
Богуславский Леонид 25 2
Никитин Олег 10 2
Исагулова Элина 28 2
Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 2
Делицын Леонид 94 2
Солонин Сергей 82 2
Зарубинский Игорь 3 2
Аршевская Алла 10 1
Ведехин Игорь 23 1
Оганесян Игорь 8 1
Бутянова Светлана 1 1
Колесник Андрей 16 1
Янпольский Максим 4 1
Якубсон Илья 1 1
Крупник Сергей 1 1
Федченков Петр 1 1
Пополитов Юрий 1 1
Попов Дмитрий 19 1
Прусов Дмитрий 7 1
Жулин Дмитрий 1 1
Пронин Дмитрий 1 1
Циварев Антон 3 1
Кармаев Александр 3 1
Кочетков Владимир 8 1
Аносов Александр 3 1
Остроухов Алексей 1 1
Бурико Александра 1 1
Савостьянов Александр 2 1
Усов Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 10
Россия - ПФО - Самара 1288 9
Россия - Ярославль 404 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 7
Россия - СФО - Новосибирск 1967 7
Россия - ПФО - Казань 1515 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Казахстан - Республика 2629 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - Челябинск 772 4
Россия - Сочи 912 4
Россия - Воронеж 690 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - Волгоград 540 4
Россия - Тольятти 236 4
Россия - Омск 627 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Нидерланды 973 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - Уфа 641 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Кипр - Республика 247 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - Саратов 403 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Красноярск 845 2
Чехия - Чешская Республика 495 2
Ближний Восток 1473 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Люберцы 49 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Мытищи 85 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 3
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 2 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Forbes - Форбс 442 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
The Bell - Издание 34 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Руспрофайл 3 1
ResearchMe 11 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
GeekBrains 40 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761894, в очереди разбора - 665583.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще