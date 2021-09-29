Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситимобил
Служба такси
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 152
Ситимобил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
|Добродеев Борис 83 11
|Бедарев Виталий 15 9
|Греф Герман 205 6
|Хасис Лев 96 5
|Аракелян Арам 7 5
|Артамонова Анна 127 4
|Волож Аркадий 181 4
|Путин Владимир 1824 4
|Сысоев Александр 18 3
|Лобушкин Георгий 12 3
|Малышев Сергей 46 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Никитин Олег 10 2
|Исагулова Элина 28 2
|Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 2
|Делицын Леонид 94 2
|Солонин Сергей 82 2
|Зарубинский Игорь 3 2
|Аршевская Алла 10 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Бутянова Светлана 1 1
|Колесник Андрей 16 1
|Янпольский Максим 4 1
|Якубсон Илья 1 1
|Крупник Сергей 1 1
|Федченков Петр 1 1
|Пополитов Юрий 1 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Прусов Дмитрий 7 1
|Жулин Дмитрий 1 1
|Пронин Дмитрий 1 1
|Циварев Антон 3 1
|Кармаев Александр 3 1
|Кочетков Владимир 8 1
|Аносов Александр 3 1
|Остроухов Алексей 1 1
|Бурико Александра 1 1
|Савостьянов Александр 2 1
|Усов Александр 5 1
|GeekBrains 40 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761894, в очереди разбора - 665583.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761894, в очереди разбора - 665583.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru