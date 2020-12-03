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«O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«O2O холдинг», совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, завершил внедрение SAP ERP в головной компании и двух своих активах – «Ситимобиле» и Delivery Club. Новая система позволит компаниям централизовать и унифицировать основные финансовые функции, процессы расчета заработной платы и HR. В будущем планируется тираж системы на другие предприятия холдинга.

В портфель «O2O холдинг» сегодня входят «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе» и другие. Компании до присоединения к холдингу имели собственные учетные системы и обособленные сервисы фронт-офиса.

В рамках процесса консолидации активов было принято решение создать единый бэк-офис для управляющей компании и ключевых бизнес-единиц. Главными целями проекта стали централизация и унификация бизнес-процессов, а также оптимизация затрат на корпоративные системы.

Сегодня в «O2O холдинг» работает цифровая платформа SAP, на базе которой реализуются финансовые и кадровые бизнес-процессы. На текущий момент оцифрованы процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы персонала. Помимо этого, на базе единой системы создан HR-портал, где сотрудникам холдинга доступны сервисы самообслуживания: заказ справок, оформление командировок, согласование отпусков и других документов. Система также покрывает финансовые процессы холдинга: бухгалтерский и управленческий учет, работу с дебиторами и кредиторами, контроллинг, управление основными средствами, контроль бюджетов, казначейство и управление платежами. Благодаря использованию SAP компании смогли реализовать концепцию быстрого закрытия: для целей управленческой отчетности бизнес-единицы, работающие с SAP, формируют финансовую отчетность на третий рабочий день с момента закрытия периода.

Реализация проекта позволяет не только оптимизировать текущие процессы, но и заложить фундамент для новых. Планируется развитие возможностей решений SAP в области аналитики и консолидированного управления клиентским опытом. В будущем «O2O холдинг» будет развивать аналитические продукты, связанные с корпоративным хранилищем данных, инструменты для визуализации аналитики, создания дашбордов и отчетности по запросу акционеров.

«В рамках проекта мы создали единое цифровое пространство, централизовали процессы и заложили правила и контроль их исполнения компаниями, входящими в холдинг. С одной стороны, мы хотим, чтобы отлаженные бизнес-процессы легко могли тиражироваться на новые компании. С другой – нам важно видеть четкую, прозрачную картину бизнеса, оперативно получать достоверную отчетность по запросу акционеров. SAP обеспечивает все процедуры, связанные с быстрым закрытием и предоставлением отчетности совету директоров. Помимо этого, в системе заложена возможность увидеть транзакционные данные на случай, если возникнет необходимость в детальной аналитике», – отметил Александр Шашков, генеральный директор «O2O холдинг».

«Сегодня ключевым приоритетом сервисных компаний является увеличение эффективности взаимодействия с клиентом, выстраивание с ним доверительных отношений. Однако первым этапом повышения клиентской лояльности всегда является работа бэк-офиса, где все процессы выстроены на качественном уровне. Наш проект с «O2O холдинг» – первый шаг большого совместного пути. Сегодня мы создали промышленную легко тиражируемую систему, а в будущем сможем предоставить бизнес-единицам холдинга экспертизу в сфере управления сквозным клиентским путем для повышения уровня удовлетворенности потребителей», – сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

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