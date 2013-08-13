Контроллинг
Контроллинг — комплексная система поддержки управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности. Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении организацией (предприятием, корпорацией, органом государственной власти) и может быть частью, прописывающей принятие определённых решений в рамках определённых систем менеджмента.
Современный контроллинг включает в себя управление рисками, обширную систему информационного снабжения предприятия, систему оповещения путём управления системой ключевых показателей, управление системой реализации стратегического, тактического и оперативного планирования и систему менеджмента качества.
|13.08.2013
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В Москве состоится конференция «Контроллинг: от финансовой отчетности к управлению компанией»
Со 2 по 4 октября 2013 г. в Москве состоится Четвертая ежегодная конференция «Контроллинг: от финансовой отчетности к управлению компанией», организованная порталом CFO-Russia и «Клубом финансовых директоров». Мероприятие пройдет в отеле Hilton «Ленинградская». Как показ
|26.05.2010
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«Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио»
реализация функциональных областей «Бюджетное планирование», «Платежный календарь», «Управленческий контроллинг», «Управленческий учет и отчетность», говорится в сообщении «Инталев». Перспектив
|04.12.2009
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«Инталев» внедрил управленческий контроллинг в «Формуле здоровья»
ирован центр компетенции, который будет осуществлять дальнейшее развитие и автоматизацию системы управленческого контроллинга. В ходе проекта использовался программный продукт «Инталев: Корпоративный контроллинг» - система, позволяющая менеджерам получать и отслеживать актуальные данные о ключевых показателях деятельности компании (KPI) или иных настраиваемых индикаторах прямо на рабочем ст
|27.10.2009
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«Инталев» выпустил программно-методическое решение «Контроллинг»
Группа компаний «Инталев» представила новый продукт – программно-методическое решение «Контроллинг». С его помощью можно быстро внедрить работающую систему управления эффективность
|13.03.2009
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IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса
аны СНГ объявила о выводе на рынок новой услуги для управления операционной эффективностью бизнеса «Контроллинг 24» с использованием решений SAP Business Objects и ARIS PPM. Как пояснили в комп
|30.04.2003
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Система "БЭСТ-5" – для ведения всех видов учета
работанная компанией “Интеллект-Сервис”. В состав системы входит управленческое приложение "БЭСТ-5. Контроллинг". "БЭСТ-5" - полноценное 32-разрядное приложение среды Windows, развивающее все л
Контроллинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Российский клуб финансовых директоров 28 4
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 291 1
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|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
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|Натрусов Артем 284 2
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|Готовченков Дмитрий 6 1
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|Седов Анатолий 6 1
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