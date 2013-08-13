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Контроллинг


Контроллинг — комплексная система поддержки управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности. Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении организацией (предприятием, корпорацией, органом государственной власти) и может быть частью, прописывающей принятие определённых решений в рамках определённых систем менеджмента.

Современный контроллинг включает в себя управление рисками, обширную систему информационного снабжения предприятия, систему оповещения путём управления системой ключевых показателей, управление системой реализации стратегического, тактического и оперативного планирования и систему менеджмента качества.


13.08.2013 В Москве состоится конференция «Контроллинг: от финансовой отчетности к управлению компанией»

Со 2 по 4 октября 2013 г. в Москве состоится Четвертая ежегодная конференция «Контроллинг: от финансовой отчетности к управлению компанией», организованная порталом CFO-Russia и «Клубом финансовых директоров». Мероприятие пройдет в отеле Hilton «Ленинградская». Как показ
26.05.2010 «Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио»

реализация функциональных областей «Бюджетное планирование», «Платежный календарь», «Управленческий контроллинг», «Управленческий учет и отчетность», говорится в сообщении «Инталев». Перспектив
04.12.2009 «Инталев» внедрил управленческий контроллинг в «Формуле здоровья»

ирован центр компетенции, который будет осуществлять дальнейшее развитие и автоматизацию системы управленческого контроллинга. В ходе проекта использовался программный продукт «Инталев: Корпоративный контроллинг» - система, позволяющая менеджерам получать и отслеживать актуальные данные о ключевых показателях деятельности компании (KPI) или иных настраиваемых индикаторах прямо на рабочем ст
27.10.2009 «Инталев» выпустил программно-методическое решение «Контроллинг»

Группа компаний «Инталев» представила новый продукт – программно-методическое решение «Контроллинг». С его помощью можно быстро внедрить работающую систему управления эффективность
13.03.2009 IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса

аны СНГ объявила о выводе на рынок новой услуги для управления операционной эффективностью бизнеса «Контроллинг 24» с использованием решений SAP Business Objects и ARIS PPM. Как пояснили в комп
30.04.2003 Система "БЭСТ-5" – для ведения всех видов учета

работанная компанией “Интеллект-Сервис”. В состав системы входит управленческое приложение "БЭСТ-5. Контроллинг". "БЭСТ-5" - полноценное 32-разрядное приложение среды Windows, развивающее все л

Публикаций - 100, упоминаний - 114

Контроллинг и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 51
Software AG & IDS Scheer 199 21
Software AG 198 12
Инталев - Intalev 273 9
SAP CIS - САП СНГ 854 7
IBM - International Business Machines Corp 9442 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 6
Microsoft Corporation 24642 5
Логика BPM 43 5
Oracle Corporation 6698 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 4
Metasonic AG 23 4
R-Pro - R-Про - R-Про Консалтинг - Р-Про Консалтинг - Larga - ПроА Проект-Менеджмент Центр 5 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Intel Corporation 12202 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
Галактика - Корпорация 1468 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
АйТи 1368 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 2
Cisco Systems 5116 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 2
Softline - Софтлайн 2824 2
8237 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Inventive Retail Group 76 2
Микротест 278 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
SAP Consulting 36 2
Verysell - Верисел 317 2
Optimacros - Оптимакрос 56 2
Siemens AG - Siemens Group 2591 2
Verysell Enterprise ONE 17 2
Бизнес-Консоль 18 2
Системы документооборота 498 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Yandex - Яндекс 7372 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Северсталь ПАО - Severstal 480 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 4
Татнефть 226 4
РЖД - Российские железные дороги 1905 3
Почта России ПАО 2116 3
Газпром ПАО 1342 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 3
Газпром нефть 620 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 3
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 2
Газпром трансгаз 146 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 2
Распадская угольная компания 10 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Федеральное казначейство России 1779 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Российский клуб финансовых директоров 28 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 291 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6681 33
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 822 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3075 16
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1698 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12544 13
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 12
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7107 10
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 6
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Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 6
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Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 208 6
Стандартизация - Standardization 2134 6
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 5
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5324 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3858 5
Управление финансами - Financial management 608 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 24
Software AG - ARIS Platform 177 14
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 8
Microsoft Office 3739 6
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 6
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 4
Metasonic Suite BPM 12 4
Software AG - webMethods BPM Suite 6 4
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Microsoft Office Excel 1199 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 3
Инталев Корпоративный контроллинг 3 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 2
SAP MM - SAP Materials Management 13 2
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 2
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 2
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 16 2
SAP CO - SAP Controlling 6 2
Инталев Корпоративный менеджмент 48 2
Инталев Корпоративные финансы 49 2
SAP PP - SAP Production Planning - SAP PPDS - SAP Production Planning and Detailed Scheduling 4 2
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 2
IBM DB2 371 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Microsoft Windows 15686 1
Apple - App Store 2892 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
Microsoft Outlook 1392 1
Каменнова Мария 44 7
Коптелов Андрей 110 4
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 20 3
Натрусов Артем 284 2
Мартынов Владислав 113 2
Галкин Николай 105 2
Белайчук Анатолий 31 2
Попов Алексей 336 2
Макаров Станислав 117 2
Ковалев Виктор 40 2
Борисов Роман 21 2
Коваль Игорь 15 2
Ткачёв Роман 27 2
Журавлев Роман 22 2
Шматалюк Антон 9 2
Путин Сергей 63 1
Стыщенко Иван 5 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Петунин Алексей 58 1
Козлов Дмитрий 23 1
Клепиков Алексей 117 1
Горяйнов Андрей 50 1
Кучугин Илья 42 1
Андреев Владимир 97 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Трушкин Андрей 3 1
Соколов Александр 38 1
Пилипенко Дмитрий 18 1
Колескин Тимур 13 1
Митюков Андрей 7 1
Трефилов Алексей 45 1
Лапшин Алексей 18 1
Чибисов Владимир 23 1
Лебедев Владимир 66 1
Будин Алексей 22 1
Иванов Владимир 61 1
Скогорев Алексей 7 1
Семичастнова Наталья 13 1
Захаров Дмитрий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 9
Германия - Федеративная Республика 12692 9
Европа 21780 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 4
Европа Восточная 3077 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 3
Украина 7617 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
Япония 13294 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 1
Казахстан - Республика 5539 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 1
Азия - Азиатский регион 5541 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Индия - Bharat 5456 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1169 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Канада 4887 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 1
Африка - Африканский регион 3481 1
Ближний Восток 2946 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2424 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 37
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2817 13
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 729 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 12
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1333 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 7
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 4
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Энергетика - Energy - Energetically 5094 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 633 4
Аудит - аудиторский услуги 2670 4
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