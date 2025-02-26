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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лапшин Алексей



26.02.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
15.09.2022 «Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов 1
23.08.2022 «Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы 1
28.07.2022 «Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме 1
16.11.2021 «Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
19.09.2018 «Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов 1
31.08.2018 ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM 2
17.09.2014 Альфа-Банк: Инновационные ИТ-проекты создают банк будущего 1
20.08.2014 «Альфа-Банк» внедряет систему управления бизнес-процессами Pega PRPC 1
01.11.2010 ЦОД в России: рынок подстроился под разборчивый бизнес 1
06.10.2010 Конференция CNews: «ЦОД в России: от количества к качеству» 1
10.08.2010 НЛМК построил информационную систему на базе SAP ERP 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Лапшин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана Группа компаний 173 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 5
Naumen - Наумен 627 5
Docsvision - ДоксВижн 1009 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 223 5
Comindware - Колловэар 157 5
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 5
IBM - International Business Machines Corp 9449 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 4
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 4
ФОРС - Центр разработки 638 3
АйТи 1372 3
КСК Технологии 43 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
ЦМД-Софт 42 3
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
Appian Corporation - Appian Communications 10 2
RKIT Group - РКИТ 18 2
K2 - К2РУ - SourceCode 88 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
SAP SE 5287 2
МегаФон 8962 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 2
Oracle Corporation 6712 1
Red Hat 1316 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 124 1
Software AG 198 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
OpenText 209 1
Tibco Software 81 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 57 1
Kofax 54 1
BPMteam 2 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 17 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Ростелеком 9756 1
Альфа-Банк 1778 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2391 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 2
Почта России ПАО 2119 1
Газпром нефть 622 1
Genpact 5 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 268 1
American Express - Amex 330 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Россети Ленэнерго 1701 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 589 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 43 1
Капитал Тур 8 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66804 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10302 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30995 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51062 8
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13775 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19655 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12604 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21308 4
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2194 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12631 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5091 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2856 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9442 2
SCRUM - Методология совместной работы 129 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 316 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24299 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4036 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12036 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20763 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 339 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4724 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6745 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27844 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1011 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1051 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9350 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 439 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5761 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 2
IBM Power Systems - серия серверов 229 2
Terrasoft Creatio 96 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 4 1
Apple iPad 3867 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 53 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1346 1
Apache Hadoop 432 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Apple iOS 7850 1
IBM Power7 39 1
Google Android 14075 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
Amazon Kindle 184 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 16 1
SAP PS - SAP Project System 5 1
SAP CO - SAP Controlling 6 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 9 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Stafory - робот Вера 331 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 264 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Dell PowerConnect 14 1
SAP PP - SAP Production Planning - SAP PPDS - SAP Production Planning and Detailed Scheduling 4 1
Кузнецова Анна 15 4
Коптелов Андрей 111 3
Копаев Геннадий 16 3
Андреев Владимир 97 3
Трефилов Алексей 45 3
Потоцкий Игорь 11 3
Анфиногентов Василий 8 2
Арефьев Дмитрий 7 2
Ермаков Антон 13 2
Слизов Владимир 5 2
Квасников Алексей 8 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
Чернов Антон 23 2
Ананьин Алексей 81 2
Легезо Денис 40 2
Перевозчиков Алексей 4 2
Востриков Юрий 70 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Холинов Андрей 18 1
Белайчук Анатолий 31 1
Новиков Сергей 45 1
Могильник Алексей 1 1
Буняк Анатолий 2 1
Назаров Дмитрий 1 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Барыкин Сергей 10 1
Мартынов Владислав 113 1
Гениев Артем 9 1
Алексанов Алексей 2 1
Кирьянова Александра 138 1
Суконник Михаэль 8 1
Шиндин Александр 2 1
Марей Алексей 15 1
Поляков Алексей 15 1
Меднов Сергей 124 1
Белик Сергей 17 1
Юдин Григорий 3 1
Шляпнев Максим 11 1
Бодров Андрей 3 1
Вотановский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52243 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 2
Германия - Федеративная Республика 12710 2
Франция - Французская Республика 7864 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43426 2
Европа 21811 1
Индия - Bharat 5472 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Америка Южная 854 1
Канада 4895 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2953 1
Новая Зеландия 719 1
Япония 13311 1
Украина 7632 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 504 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 10 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48349 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13664 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14497 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11016 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51442 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6742 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2430 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
Экономический эффект 1075 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Английский язык 6663 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24263 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5176 1
Аренда 2437 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2767 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16405 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2501 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6998 1
Философия - Philosophy 450 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4043 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3720 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 635 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 7
Gartner - Гартнер 3561 3
Markets&Markets Research 112 1
Forrester Research 821 1
Mordor Intelligence 29 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 851 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 141 1
Короткая ссылка

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