Лапшин Алексей
Лапшин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|Кузнецова Анна 15 4
|Коптелов Андрей 111 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Андреев Владимир 97 3
|Трефилов Алексей 45 3
|Потоцкий Игорь 11 3
|Анфиногентов Василий 8 2
|Арефьев Дмитрий 7 2
|Ермаков Антон 13 2
|Слизов Владимир 5 2
|Квасников Алексей 8 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
|Чернов Антон 23 2
|Ананьин Алексей 81 2
|Легезо Денис 40 2
|Перевозчиков Алексей 4 2
|Востриков Юрий 70 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Холинов Андрей 18 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Новиков Сергей 45 1
|Могильник Алексей 1 1
|Буняк Анатолий 2 1
|Назаров Дмитрий 1 1
|Ford Henry - Форд Генри 18 1
|Барыкин Сергей 10 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Гениев Артем 9 1
|Алексанов Алексей 2 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Шиндин Александр 2 1
|Марей Алексей 15 1
|Поляков Алексей 15 1
|Меднов Сергей 124 1
|Белик Сергей 17 1
|Юдин Григорий 3 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Бодров Андрей 3 1
|Вотановский Андрей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 7
|Gartner - Гартнер 3561 3
|Markets&Markets Research 112 1
|Forrester Research 821 1
|Mordor Intelligence 29 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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