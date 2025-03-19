CEO Time Алексей Лапшин выступит на конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025»

1 апреля на конференции «Унифицированные коммуникации 2025» Алексей Лапшин, руководитель коммуникационных платформ в Т-Банке и CEO мессенджера Time, выступит с докладом «Альтернативный взгляд на унифицированные коммуникации».

В своем выступлении Алексей поделится позицией о недостатках многофункциональных платформ и расскажет об альтернативном подходе, который лег в основу продуктового трека Time на 2025—2027 годы.

Time — это корпоративный мессенджер для повышения эффективности коммуникаций и процессов в компаниях любого размера. В Time убеждены, что высокая производительность команды достигается за счет решения большого числа задач при минимальных усилиях. Этот принцип лег в основу разработки мессенджера, ориентированной на реальные потребности пользователей.

Приглашаем принять участие в дискуссии и обсудить ваши задачи с командой Time.

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