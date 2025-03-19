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Костюк Сергей
|19.03.2025
|Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
|19.03.2025
|CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года 1
Костюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 6 2
|Ростелеком 9807 2
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 2
|Сател 134 2
|МКБ - Московский кредитный банк 566 2
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 2
|Серебряков Виктор 48 2
|Лапшин Алексей 23 2
|Романов Роман 35 2
|Попов Александр 49 2
|Ефремов Александр 23 2
|Щеглов Петр 57 2
|Спинул Артем 8 2
|Шикинов Александр 24 2
|Рытиков Александр 4 2
|Койло Александр 4 2
|Пенетова Татьяна 10 2
|Нурутдинов Султан 10 2
|Капля Роман 4 2
|Хлиманенко Роман 4 2
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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