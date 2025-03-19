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Индексная книга (каталог) CNews*
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Костюк Сергей


19.03.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
19.03.2025 CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Костюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 6 2
Ростелеком 9807 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 2
Сател 134 2
МКБ - Московский кредитный банк 566 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2551 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6346 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12877 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1073 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 119 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 219 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8177 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4343 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3035 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 142 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 2
Серебряков Виктор 48 2
Лапшин Алексей 23 2
Романов Роман 35 2
Попов Александр 49 2
Ефремов Александр 23 2
Щеглов Петр 57 2
Спинул Артем 8 2
Шикинов Александр 24 2
Рытиков Александр 4 2
Койло Александр 4 2
Пенетова Татьяна 10 2
Нурутдинов Султан 10 2
Капля Роман 4 2
Хлиманенко Роман 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 146414 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
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