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Arlift Арлифт

Arlift - Арлифт

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1
17.04.2025 На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
19.03.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
19.03.2025 CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Arlift и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9989 3
TerraLink - ТерраЛинк 287 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 3
Сател 151 3
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 7 3
Verbosity - Дефайнед 7 3
Plentystars - ПрофЛига 3 3
Optimacros - Оптимакрос 71 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 1
SAP SE 5341 1
Cisco Systems 5162 1
Yandex - Яндекс 7821 1
Microsoft Corporation 24892 1
Oracle Corporation 6764 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2122 1
Telegram Group 2255 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 100 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
Salesforce 435 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 189 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 94 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 403 1
Yeastar Information Technology - Yeastar Digital Technology 13 1
Novo BI - Ново Биай 17 1
HubSpot 11 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 492 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 3
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 3
МКБ - Московский кредитный банк 584 2
X5 Group - Перекрёсток 580 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4736 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 3
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UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 56 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1105 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6592 3
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 38 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 572 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2276 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1354 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5633 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 129 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2420 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9711 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4676 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1968 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4213 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5555 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5786 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8672 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11466 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3270 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1119 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1426 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5398 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 61 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 162 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 3
Яндекс.Лавка 253 2
Microsoft Office 3834 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1134 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 1
Microsoft Teams - MS Teams 579 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 532 1
Microsoft Office 365 957 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
НКТ - Р7-Офис 420 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 148 1
1С:Медицина 45 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 194 1
Adobe Connect 24 1
Yeastar Cloud PBX 2 1
НКТ - Р7-Команда 18 1
НКТ - Р7-Диск 5 1
НКТ - Р7-Органайзер 5 1
МТС Линк - Чаты 27 1
МТС Линк - Доски 17 1
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 5 1
МТС Линк - Формы 1 1
Ростелеком - РТКоннект 1 1
Ростелеком - РТКонтакт 1 1
Прокопович Владислав 6 6
Шикинов Александр 27 3
Шингарев Павел 19 3
Лапшин Алексей 24 3
Романов Роман 41 3
Попов Александр 53 3
Ефремов Александр 24 3
Щеглов Петр 63 3
Спинул Артем 9 3
Серебряков Виктор 53 3
Рытиков Александр 5 3
Койло Александр 5 3
Митченко Светлана 4 3
Пенетова Татьяна 11 3
Хлиманенко Роман 5 3
Толкунов Валентин 3 3
Рогов Артем 3 3
Кравченко Жанна 3 3
Нурутдинов Султан 10 2
Капля Роман 4 2
Костюк Сергей 2 2
Терехин Никита 2 2
Зайдуллин Марат 2 2
Бурсиан Андрей 2 1
Михайлов Михаил 11 1
Артеменко Ольга 7 1
Гальдешин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9241 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 417 4
Экономический эффект 1120 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4094 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 213 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 39 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11168 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Blacklist - Чёрный список 643 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8002 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7442 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10240 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 193 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1037 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 557 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 152 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 894 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
День молодёжи - 27 июня 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
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