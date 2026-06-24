Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» 10 сентября 2026 г.



Сегодня обновление ИТ-ландшафта в России диктуется необходимостью полной автономии и защиты от внешних рисков. Компании перешли от точечной замены софта к масштабной ревизии всей инфраструктуры, стремясь объединить разрозненные активы в единую устойчивую систему на базе отечественных разработок. Ключевой акцент делается на облачные платформы и российские дата-центры, что позволяет бизнесу быстро наращивать мощности без закупок западного оборудования, одновременно снижая операционные издержки и гарантируя сохранность данных внутри страны.

Центральное место в этой трансформации заняли программно-аппаратные комплексы (ПАК), ставшие реальной альтернативой решениям ушедших вендоров. ПАК избавляют компании от проблем с совместимостью, так как российское «железо» и софт в них изначально настроены для бесперебойной работы друг с другом. Использование таких готовых связок значительно ускоряет цифровизацию и упрощает поддержку систем, что особенно важно для критически значимых объектов и госструктур, где требования к безопасности и надежности оборудования сегодня максимально высоки.

Среди докладчиков:

Маслов Максим, СТО, «АльфаСтрахование»

Черный Ярослав, технический архитектор, «Арнест ЮниРусь»

Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике

Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению, «ТОП-Сервис»



Приглашаются для выступления:

Станислав Ромащев, управляющий директор, «Ижевский Завод Тепловой Техники»

Сергей Хрусталев, старший руководитель проектов импортозамещения ИТ-инфраструктуры, «СИБУР Диджитал»

Султан Нурутдинов, директор департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет

Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, СДЭК

Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения, МКБ

Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «Еврохим»

Дмитрий Алексеев, заместитель руководителя управления инфраструктурных сервисов, ИФК «Солид»

Максим Чернухин, СТО, «Сберстрахование».

Виталий Басенко, руководитель службы серверной и сетевой инфраструктуры, «Самбери»

Сергей Коваленко, главный инженер удостоверяющего центра, «ЭТП ГПБ Консалтинг»

Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, НРД

Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»

Вячеслав Лапенков, начальник управления специальных проектов, Департамент градостроительной политики города Москвы

Олег Гришко, главный архитектор, «Еаптека»

Дмитрий Кубекин, руководитель отдела инфраструктуры, Alfaforex

Максим Маркин, начальник отдела информационных технологий, «Лонмади»

Владислав Мироненко, руководитель отдела развития инфраструктурных проектов, «Русклимат»

Андрей Захаров, руководитель отдела информационных технологий, «Бренд Билдинг Групп»

Олег Брянов, директор по эксплуатации инфраструктуры, УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»

Кирилл Пасютин, ИТ-директор, «Арлифт»

Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, «МТС-Банк»

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, «Россельхозбанк»



Основные вопросы конференции:

Российский рынок

Насколько сильно отечественная ИТ-среда все еще привязана к зарубежным технологиям и каков реальный масштаб «импортного следа»?

Что, помимо санкций, заставляет бизнес вкладываться в обновление ИТ-систем и выбирать именно готовые программно-аппаратные связки (ПАК)?

Как сейчас оценивается емкость рынка российских ПАК и с какой скоростью он набирает обороты?

Готов ли малый и средний бизнес переходить на российские комплексы, или это пока прерогатива только госкорпораций и гигантов рынка?

Российские ПАК

Кто занял освободившиеся ниши после ухода глобальных брендов и как теперь выглядит рейтинг ведущих российских производителей?

На какие именно типы комплексов — от систем хранения данных до защиты сетей — сегодня наблюдается самый высокий спрос?

Находят ли место в российских ПАК передовые тренды?

Способны ли российские ПАК конкурировать с лучшими мировыми образцами?

Проблемы и решения

В каких областях зависимость от зарубежных технологий все еще остается критической?

Что тормозит переход на российские комплексы: нехватка бюджетов, дефицит инженеров или технологическое отставание?

Какие госсубсидии и льготы реально работают на развитие рынка ПАК, а какие механизмы поддержки требуют доработки?

С какими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки?

Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряются в архитектуру ПАК на этапе их проектирования?

Проекты и кейсы

Почему покупка готового ПАК выгоднее и надежнее, чем попытка самостоятельно собрать ИТ-инфраструктуру из разных российских компонентов?

Сколько времени и ресурсов требуется бизнесу для перехода на российские программно-аппаратные решения?

Хватает ли на рынке экспертов, способных грамотно настраивать и эксплуатировать отечественные системы, а не только зарубежный софт?

Как выстроена логистика сервиса и техподдержки ПАК в регионах?

Зачем при внедрении ПАК нужен интегратор и какую добавленную стоимость он привносит в процесс цифровой трансформации?

Будущее оптимизации инфраструктуры

Каковы ожидания по росту рынка отечественных ПАК на горизонте 2028–2030 гг. и какую долю экономики он может занять?

Какие высокотехнологичные новинки в сфере ПАК появятся в ближайшее время?

Есть ли у российских ПАК экспортный потенциал и на рынках каких стран они могут быть конкурентоспособны?

Смогут ли облачные платформы «убить» интерес к локальным комплексам, или ПАК просто трансформируются в частные облака?

Как выглядит «целевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.?

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

В случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей