Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лонмади Квинтмади
|12.05.2025
|Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
|24.11.2022
|«Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok 3
Лонмади и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1250 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 60 1
|Цыганков Роман 22 1
|Ильюшина Дарья 1 1
|Землянов Егор 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.