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Осипов Фаддей
Осипов Фаддей и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
|Журавлев Илья 4 4
|Тарасов Максим 12 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Тульчинский Станислав 58 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Дубровская Анна 21 3
|Овчинников Андрей 5 3
|Шадаев Максут 1026 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Натрусов Артем 284 2
|Сотин Денис 205 2
|Бурилов Андрей 105 2
|Николаев Дмитрий 19 2
|Шингарев Павел 16 2
|Бондарик Александр 7 2
|Бирюков Артем 10 2
|Осипов Александр 88 2
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Толстых Антон 3 2
|Трошкин Семён 2 2
|Фурсов Петр 6 2
|Легостаева Светлана 91 2
|Грошева Светлана 2 2
|Кривоносов Евгений 14 2
|Ульянов Николай 114 1
|Воронин Павел 141 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Александров Александр 72 1
|Михалев Евгений 90 1
|Сирота Юрий 67 1
|Албычев Александр 154 1
|Андрианов Павел 84 1
|Галкин Николай 109 1
|Фокин Валерий 47 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Меденцев Константин 98 1
|Козак Николай 165 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Копысов Виталий 63 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147006 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
|CNews Инновация года - награда 112 2
|Gartner - Гартнер 3566 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 4
|Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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