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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172375
ИКТ 13410
Организации 10518
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Мероприятия 849

Осипов Фаддей



07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Осипов Фаддей и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 77 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 4
8359 3
UIPath 103 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 7 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 2
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 5 2
Platformeco - Платформеко 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
МегаФон 9114 1
Directum - Директум 1107 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 518 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 254 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
Luxms 85 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 1
Gelarm - Геларм 37 1
Ред Софт - Red Soft 758 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
Монолит-Инфо 123 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 122 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Adobe Figma 44 1
Nginx - Энджайникс 169 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Oracle Corporation 6741 1
SAP SE 5311 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 48 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Dell EMC 5038 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 286 1
Flant - Флант 109 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
TeamViewer 123 1
Газпром ЦПС 29 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 3
МКБ - Московский кредитный банк 567 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 2
Альфа-Банк 1786 2
Абсолют Банк 234 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Русагро Группа Компаний 282 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 502 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 1
Лента - Сеть розничной торговли 2117 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Комус 96 1
МОСГАЗ 43 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 77 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 362 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 3
Федеральное казначейство России 1797 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5034 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7573 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10452 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 4
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 199 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1253 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5543 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 637 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 3
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 410 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 206 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 318 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6941 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5375 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 949 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1074 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4000 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5404 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25744 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 351 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 549 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4081 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6742 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5195 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 197 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3637 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11286 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4464 1
Synplity Platform 3 3
Передовые технологии - RuDesktop 28 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
РнД Софт - Агредатор 2 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 1
Luxms BI 81 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
UseTech - UseBus 29 1
Microsoft Office 3780 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Google TensorFlow 90 1
Python PyTorch 50 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 195 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 91 1
Red Hat OpenShift 133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5351 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1001 1
Google Android 14164 1
Неолант - Неосинтез СУИД 3 1
Microsoft Windows 15813 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 1
Apple macOS 2087 1
Linux - Debian GNU 478 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 491 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 103 1
1С:ERP Управление предприятием 574 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 680 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Журавлев Илья 4 4
Тарасов Максим 12 3
Алешкин Сергей 65 3
Тульчинский Станислав 58 3
Нерадовский Константин 18 3
Дубровская Анна 21 3
Овчинников Андрей 5 3
Шадаев Максут 1026 2
Коптелов Андрей 111 2
Натрусов Артем 284 2
Сотин Денис 205 2
Бурилов Андрей 105 2
Николаев Дмитрий 19 2
Шингарев Павел 16 2
Бондарик Александр 7 2
Бирюков Артем 10 2
Осипов Александр 88 2
Комиссаров Кирилл 8 2
Толстых Антон 3 2
Трошкин Семён 2 2
Фурсов Петр 6 2
Легостаева Светлана 91 2
Грошева Светлана 2 2
Кривоносов Евгений 14 2
Ульянов Николай 114 1
Воронин Павел 141 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Александров Александр 72 1
Михалев Евгений 90 1
Сирота Юрий 67 1
Албычев Александр 154 1
Андрианов Павел 84 1
Галкин Николай 109 1
Фокин Валерий 47 1
Гимранов Ринат 122 1
Кирьянова Александра 138 1
Меденцев Константин 98 1
Козак Николай 165 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Копысов Виталий 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4916 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3284 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1614 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5922 2
Металлы - Никель - Nickel 335 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7938 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 389 1
Экономический эффект 1093 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8902 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7716 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5586 1
Экзамены 436 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 681 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6228 1
Reference - Референс 186 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2455 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
CNews Инновация года - награда 112 2
Gartner - Гартнер 3566 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 4
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 3
CNews FORUM Кейсы 230 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 2
CNews AWARDS - награда 524 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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