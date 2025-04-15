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Татаренко Павел
|15.04.2025
|CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
|07.04.2025
|CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
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