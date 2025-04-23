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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гуренков Михаил



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
06.09.2022 «Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Гуренков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

8400 30
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 30
Ред Софт - Red Soft 772 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 29
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
Biocad - Биокад 82 10
Microsoft Corporation 24793 6
Yandex - Яндекс 7620 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 2
SAP SE 5320 2
Cisco Systems 5145 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
Oracle Corporation 6750 2
Telegram Group 2146 2
Red Hat 1322 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 2
2domains 4 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
Ростелеком 9868 1
Broadcom - VMware 2401 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Dell EMC 5046 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Huawei 3997 1
Lenovo Group 2304 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Intel Corporation 12274 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
Силовые машины 114 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 19
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 15
Восток-Сервис ГК 53 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Лента - Сеть розничной торговли 2127 15
Агроэко ГК 26 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 13
Почта России ПАО 2148 6
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 3
РЖД - Российские железные дороги 1934 2
Газпром ПАО 1359 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 30
Федеральное казначейство России 1803 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 30
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4248 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1829 29
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 13
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1338 12
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2066 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 9
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 7
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12755 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6987 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6805 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Linux OS 10161 6
Microsoft Windows 15846 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
Microsoft Office 3795 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
2Test Профишкаф 1 2
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 2
ВТБ API Платформа 9 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
Python - высокоуровневый язык программирования 983 1
Google Android 14195 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Rakuten Viber 630 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Azure 1422 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
JavaScript - JS - язык программирования 1221 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 514 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 1
Microsoft Office 365 954 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1357 1
Microsoft Outlook 1404 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 1
Oracle Java Development Kit - JDK 171 1
1С:ERP Управление предприятием 584 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 112 1
Рустамов Рустам 428 29
Натрусов Артем 285 29
Шадаев Максут 1035 29
Леонов Алексей 80 29
Ульянов Николай 116 29
Сивцев Илья 145 29
Евдокимов Игорь 51 29
Булгаков Кирилл 109 29
Карпов Роман 63 29
Ульянычев Матвей 37 29
Тятюшев Максим 106 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Спирин Антон 66 26
Сотин Денис 206 23
Семенов Александр 152 23
Гузовский Денис 69 23
Чурсин Дмитрий 62 23
Добровинский Александр 36 23
Бурилов Андрей 106 23
Климов Андрей 74 23
Александров Александр 73 23
Стоянов Алексей 42 23
Гаврилов Евгений 44 23
Маркова Светлана 33 23
Долгов Александр 34 23
Сергеева Наталья 40 23
Сазонов Максим 30 23
Лукавенко Олег 36 23
Иванец Евгений 30 23
Григоренко Вадим 41 16
Легостаева Светлана 91 15
Уткин Владислав 21 15
Демидов Сергей 127 15
Мельникова Алиса 95 15
Киселев Сергей 64 15
Кусеров Олег 19 15
Замаруев Владимир 41 15
Будник Иван 19 15
Тугалева Наталья 16 15
Россия - РФ - Российская федерация 147708 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 2
Индия - Bharat 5518 2
Европа Восточная 3109 2
Германия - Федеративная Республика 12761 2
Франция - Французская Республика 7890 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 2
Украина 7654 1
Казахстан - Республика 5615 1
Европа 21883 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
Африка - Африканский регион 3511 1
Ближний Восток 2973 1
Бразилия - Федеративная Республика 2386 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Таджикистан - Республика 877 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ДФО - Магаданская область 433 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 27 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1706 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6235 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 19
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 903 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 7
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