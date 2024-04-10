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Импортонезависимость
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Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

CNews начинает сбор заявок на соискание двух этих премий. Заявки принимаются до 24 мая 2024 г. включительно.

Открыта подача заявок на премии CNews в области импортозамещения и инноваций

Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премий: «Импортозамещение года 2024» и «Инновация года 2024».

Прием заявок на соискание этих премий продлится до 24 мая 2024 г. включительно. Для «Инновации года 2024» учреждено 35 номинаций по пяти разным направлениям, а для «Импортозамещения года 2024» — 21 номинация по трем направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 19 июня 2024 г.

Задача премии «Инновация года 2024» — привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

А «Импортозамещение года» предполагает отметить общественным признанием ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премий: «Импортозамещение года 2024» и «Инновация года 2024» соответственно.

Лауреат премии «Импортозамещение года 2023»

В 2023 г. премию «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» получил крупнейший оператор пригородных железнодорожных перевозок в России «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

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Награждение Игоря Евдокимова и Дмитрия Чурсина

Были награждены директор по цифровым сервисам Игорь Евдокимов и заместитель генерального директора Дмитрий Чурсин.

Билетная система ЦППК ежегодно обеспечивает проезд 550 млн пассажиров в 11 регионах, в том числе в Москве. По объему транзакций она сопоставима с крупным банком. Билетная система ЦППК относится к объектам критической информационной инфраструктуры, к которым предъявляются повышенные требования по защищенности и независимости от зарубежных компонентов. Она была создана пять лет назад на технологиях Microsoft. Проект импортозамещения стартовал в 2022 г. С 2023 г. ядро системы из более чем 20 компонентов работает на отечественной операционной системе Astra Linux.

Лауреаты премии «Инновация года 2023»

В прошлом году премию «Инновация года» в номинации «Экосистема для цифровой трансформации» получили ВТБ совместно с «Синимексом». Банк завершил перевод собственной платформы открытых программных интерфейсов API на российское импортонезависимое программное обеспечение летом 2022 г.

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Награждение Игоря Бессчастного и Дениса Ермилова

Были награждены начальник управления реализации автоматизированных интерфейсов ВТБ Игорь Бессчастный и заместитель директора по работе с ключевыми клиентами «Синимекса» Денис Ермилов.

Платформа содержит механизмы файлового обмена и хранения API-контрактов, отлаженный конвейер по созданию API - от «встроенного» в логику ИТ-архитектуры банка процесса проектирования до служебного сервиса биллинга, а также сервисов, которые позволяют управлять жизненным циклом API, корректно и рационально распределять ресурсы. Платформа API ВТБ — это комплекс инструментов, обеспечивающих синхронную согласованную работу как систем и команд внутри контура банка, так и партнеров с банком и банка с партнерами.

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импортонезависимость

А в номинации «Искусственный интеллект» победу одержали Газпромбанк и «АктивБизнесКонсалт». Банк разработал персонального ассистента на базе искусственного интеллекта VS Adviser, который помогает операторам отвечать на вопросы любой сложности, быстрее и эффективнее обрабатывать звонки, а значит, оптимизировать время обслуживания клиентов Газпромбанка.

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Награждение Анны Горячевой, Натальи Сложеникиной и Елены Тереховой

Награду получили первый вице-президент Газпромбанка Анна Горячева, вице-президент – начальник департамента развития, методологии и анализа розничного взыскания Газпромбанка Наталия Сложеникина и коммерческий директор «АктивБизнесКонсалта» Елена Терехова.

VS Adviser анализирует контекст диалога, распознает эмоции клиентов и подсказывает оператору, как лучше выстроить общение. Работа системы переводит процесс урегулирования задолженности в банке на новую ступень цифрового развития.

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Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете
В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек

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