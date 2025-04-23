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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукавенко Олег



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
12.11.2024 Jumse интегрирует ИИ для создания тестов, повышающих точность оценки разработчиков 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Лукавенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

8400 34
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 34
Ред Софт - Red Soft 772 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 29
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 6
Hoff Tech - Хофф Тех 41 6
Ростелеком 9868 5
Yandex - Яндекс 7620 5
Microsoft Corporation 24793 5
МегаФон 9165 5
Северсталь Инфоком 68 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1261 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 32 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 5
Газинформсервис - ГИС 301 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 5
Diasoft - Диасофт 918 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 5
R-Vision - Р-Вижн 167 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 285 5
Ланит Интеграция 195 5
Сбер - СберБизнес Софт 60 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 34
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 34
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
Силовые машины 114 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 23
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 22
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 21
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 20
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 20
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 19
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Лента - Сеть розничной торговли 2127 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром бурение 30 15
Агроэко ГК 26 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
РЖД - Российские железные дороги 1934 6
Почта России ПАО 2148 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 6
ГПБ - Газпромбанк 1103 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 6
Альфа-Банк 1790 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 34
Федеральное казначейство России 1803 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 34
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 34
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1829 29
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 6
БИС - ITQuick - Jumse 40 35
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 30
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 6
Linux OS 10161 6
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
НКТ - Р7-Офис 400 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 5
Новые облачные технологии - МойОфис 803 5
Протек - Здравсити 26 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
СалютДевайсы - GigaChat 226 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 3
Microsoft Windows 15846 3
Oracle Java - язык программирования 3123 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
Python - высокоуровневый язык программирования 983 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
Microsoft Office 3795 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
2Test Профишкаф 1 2
ВТБ API Платформа 9 2
НКТ - Р7-графика 31 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
Google Android 14195 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Rakuten Viber 630 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Azure 1422 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
Шадаев Максут 1035 34
Натрусов Артем 285 33
Рустамов Рустам 428 29
Леонов Алексей 80 29
Ульянов Николай 116 29
Сивцев Илья 145 29
Евдокимов Игорь 51 29
Булгаков Кирилл 109 29
Карпов Роман 63 29
Ульянычев Матвей 37 29
Тятюшев Максим 106 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Спирин Антон 66 26
Гуренков Михаил 31 23
Александров Александр 73 22
Челидзе Джимшер 33 20
Киселев Сергей 64 20
Мельникова Алиса 95 19
Замаруев Владимир 41 19
Семенов Александр 152 17
Григоренко Вадим 41 16
Легостаева Светлана 91 15
Уткин Владислав 21 15
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Попушой Александр 16 15
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Кудашев Михаил 31 15
Будник Иван 19 15
Кусеров Олег 19 15
Кисленко Михаил 15 15
Сотин Денис 206 13
Гузовский Денис 69 13
Чурсин Дмитрий 62 13
Добровинский Александр 36 13
Бурилов Андрей 106 13
Климов Андрей 74 13
Стоянов Алексей 42 13
Гаврилов Евгений 44 13
Россия - РФ - Российская федерация 147708 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 2
Франция - Французская Республика 7890 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 2
Таджикистан - Республика 877 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Казахстан - Республика 5615 1
Европа 21883 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Индия - Bharat 5518 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
Германия - Федеративная Республика 12761 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ДФО - Магаданская область 433 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 27 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1706 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 29
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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