Jumse представила обновление ИИ‑платформы техскрининга с проверкой по 200+ компетенциям и защитой от нечестного прохождения

Платформа автоматизированного технического скрининга разработчиков Jumse объявила о запуске обновления 2026 г., в рамках которого реализована многоуровневая защита от нечестного прохождения тестов с использованием нейросетей и моделей искусственного интеллекта, а также расширены инструменты генерации заданий и оценки компетенций разработчиков. Об этом CNews сообщили представители Jumse.

Одним из ключевых элементов обновления стала система анализа более чем 80 параметров поведения кандидата во время технического скрининга, которая позволяет с высокой точностью выявлять использование сторонних подсказок и аномальные паттерны прохождения тестов без применения видеонаблюдения.

Для формирования неограниченного количества заданий платформа использует ИИ-агенты, построенные на базе собственной методологии. Разработка методологии и ее апробация экспертным советом велись в течение трех лет. Процесс генерации контента состоит в среднем из 28 шагов. Он включает в себя подробное описание, как на основе собственной базы знаний (каждого из 22 000 тысяч практических кейсов — задач из реальной практики разработчиков по всему миру) сформировать задачи с различающимися формулировками и вариантами ответов. И затем для каждой формулировки проводится многоступенчатая проверка на актуальность и соответствие здравому смыслу.

Обновление также усилило модуль построения детальной карты компетенций: по итогам техскрининга платформа формирует структурированный профиль знаний разработчика по стеку, темам и типам задач, что упрощает принятие решений для HR‑ и техдиректоров. Платформа уже используется для автоматизированного определения уровня разработчиков с точностью до 98% по итогам запусков в крупных российских технологических компаниях.

В настоящий момент платформа Jumse поддерживает более 200 компетенций, включая популярные языки программирования, фреймворки и инфраструктурные решения. В 2026 г. команда планирует обеспечить проведение технического скрининга по основным технологиям и ИТ‑специальностям, представленным на российском рынке, в том числе по новым направлениям, связанным с искусственным интеллектом и анализом данных.

«Наша задача — создать для рынка единый, прозрачный и, самое главное, объективный стандарт оценки технических компетенций разработчиков и сделать его устойчивым к использованию ИИ для нечестного прохождения тестов», — сказал директор по технологиям платформы Jumse Олег Лукавенко.



