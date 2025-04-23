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Индексная книга (каталог) CNews*
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БИС ITQuick Jumse

БИС - ITQuick - Jumse

Платформа автоматизированного техскрининга Jumse интегрирует ИИ для создания уникальных тестов, повышающих точность оценки разработчиков

 

 

"Как автоматизировать технический скрининг и сократить Time to Market в 2 раза"  Александр Сельдемиров, CEO, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
12.11.2024 Jumse интегрирует ИИ для создания тестов, повышающих точность оценки разработчиков 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 ITQuick на CNews Forum Cases: Как сократить Time to Market в 2 раза? 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

БИС и организации, системы, технологии, персоны:

8400 36
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 34
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 30
Ред Софт - Red Soft 772 29
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
Biocad - Биокад 82 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 7
Ростелеком 9868 6
Hoff Tech - Хофф Тех 41 6
Picvario - Пикварио 15 6
Сбер - СберАналитика 32 6
Diasoft - Диасофт 918 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 6
R-Vision - Р-Вижн 167 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 285 6
Терн ГК - Tern Group 77 6
Microsoft Corporation 24793 5
Yandex - Яндекс 7620 5
Telegram Group 2146 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 5
МегаФон 9165 5
Северсталь Инфоком 68 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1261 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 5
Газинформсервис - ГИС 301 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 5
Ланит Интеграция 195 5
Polymedia - Полимедиа 140 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 35
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 35
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 30
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
Силовые машины 114 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 23
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 21
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 21
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 20
Восток-Сервис ГК 53 20
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 20
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 20
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 20
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 16
Лента - Сеть розничной торговли 2127 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
Агроэко ГК 26 15
Газпром бурение 30 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 6
РЖД - Российские железные дороги 1934 6
Почта России ПАО 2148 6
ВТБ - Почта Банк 470 6
ГПБ - Газпромбанк 1103 6
Альфа-Банк 1790 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 34
Федеральное казначейство России 1803 22
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Казахстан - Республика 5615 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Индия - Bharat 5518 1
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Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Таджикистан - Республика 877 1
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