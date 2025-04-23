Получите все материалы CNews по ключевому слову
БИС ITQuick Jumse
Платформа автоматизированного техскрининга Jumse интегрирует ИИ для создания уникальных тестов, повышающих точность оценки разработчиков
"Как автоматизировать технический скрининг и сократить Time to Market в 2 раза" Александр Сельдемиров, CEO, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
БИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 3
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 2
|Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
|Шадаев Максут 1035 35
|Лукавенко Олег 36 35
|Натрусов Артем 285 34
|Ульянов Николай 116 34
|Сельдемиров Александр 45 32
|Рустамов Рустам 428 29
|Сотин Денис 206 29
|Семенов Александр 152 29
|Леонов Алексей 80 29
|Гузовский Денис 69 29
|Чурсин Дмитрий 62 29
|Добровинский Александр 36 29
|Бурилов Андрей 106 29
|Климов Андрей 74 29
|Сивцев Илья 145 29
|Евдокимов Игорь 51 29
|Александров Александр 73 29
|Булгаков Кирилл 109 29
|Спирин Антон 66 29
|Стоянов Алексей 42 29
|Гаврилов Евгений 44 29
|Карпов Роман 63 29
|Маркова Светлана 33 29
|Ульянычев Матвей 37 29
|Тятюшев Максим 106 29
|Долгов Александр 34 29
|Сергеева Наталья 40 29
|Сазонов Максим 30 29
|Гуренков Михаил 31 29
|фон Розен Александр 33 29
|Иванец Евгений 30 29
|Григоренко Вадим 41 21
|Мельникова Алиса 95 20
|Катамадзе Анна 101 20
|Киселев Сергей 64 20
|Лобанов Максим 46 20
|Замаруев Владимир 41 20
|Челидзе Джимшер 33 20
|Кудашев Михаил 31 20
|Колесов Александр 60 16
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
|ComNews - Медиа-бизнес 110 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.