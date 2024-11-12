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Jumse интегрирует ИИ для создания тестов, повышающих точность оценки разработчиков

Платформа автоматизированного техскрининга Jumse анонсировала обновление, которое позволяет создавать тесты для разработчиков с помощью искусственного интеллекта. Новая технология решает проблему однообразия тестов, ускоряя процесс их обновления и повышая точность оценки навыков. Теперь Jumse предлагает неограниченное количество вариантов тестов, что делает оценку специалистов более надежной и приближенной к реальным рабочим задачам. Об этом CNews сообщили представители Jumse.

Ранее задания для кандидатов формировались вручную, что ограничивало количество сценариев и замедляло процесс их пополнения. Jumse построена на базе знаний, содержащей более 8200 практических кейсов, охватывающих все ключевые языки и технологии, включая Python, Java и TypeScript. Каждый тест создавался с акцентом на проверку требуемых для соответствующего стэка навыков, понимание ключевых механизмов и индустриальную специфику.

«С подключением искусственного интеллекта к процессу создания тестов мы сделали важный шаг к повышению точности скрининга, — сказал основатель Jumse Олег Лукавенко. — Наша цель — не просто оценить знания разработчиков, но и увидеть, как они решают задачи, подобные тем, с которыми они столкнутся в реальной работе».

Ключевой элемент обновления — это разработка библиотеки промптов, которые помогают ИИ создавать задания на основе базы знаний и специфики каждой задачи. Экспертная команда Jumse разработала специфичные для стэков и тем промпты, чтобы ИИ мог генерировать задания, охватывающие ключевые аспекты программирования и особенности, важные для различных отраслей. Эта продуманная структура позволяет варьировать не только типы вопросов, но и подходы к их решению.

«Проблема работы с ИИ заключается в том, что без тщательного контроля он может выдавать ответы, не соответствующие реальным требованиям задачи, — отметил Олег Лукавенко. — Поэтому мы доверили составление и тестирование промптов нашей команде, которая глубоко разбирается в контексте и потребностях работодателей. Библиотека промптов стала для нас не менее важной, чем сами кейсы, собранные за три года работы».

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Цифровизация

Следующим этапом стало создание открытого интерфейса, позволяющего подключать любые языковые модели (LLM). Это позволяет использовать модели, наиболее подходящие для каждой конкретной технологии. Например, для Python используется Code Llama и Phind, тогда как для Java и TypeScript — Mistral и Wizard Code. Такая кастомизация помогает повысить качество оценки, делая ее более адаптированной к особенностям каждого языка.

Итоги обновления — каждый тест на платформе Jumse стал уникальным и максимально приближенным к индустриальному коду, что повышает защиту от случайных ответов и позволяет точно оценить реальные навыки кандидатов.

Jumse также разрабатывает план по получению собственной модели путем fine-tuning на собранных данных, включая информацию из базы знаний, практических кейсов и информации по отраслевым применениям. В ближайших планах компании — запуск индивидуальных планов развития для специалистов и внедрение собственной системы прокторинга, которая будет адаптирована под специфику задач Jumse.

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