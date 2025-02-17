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VK Data Platform


VK Data Platform — единое окно управления данными компании, которое включает 16 готовых инструментов. Платформа решает любые задачи: от хранения и обработки до решения аналитических задач и процесса разработки моделей машинного обучения.

Основа VK Data Platform — собственные разработки, такие как Tarantool и S3-совместимое хранилище Cloud Storage. Также в платформу вошли другие технологии, ставшие стандартом для индустрии: PostgreSQL, Trino, Airflow. Ряд инструментов платформы доступен в облаке VK Cloud и опробован на реальных проектах российских компаний. Среди них Cloud Storage (S3-хранилище), Cloud Kafka, Cloud Spark, Cloud Flink и Cloud ML Platform.


17.02.2025 VK Tech запустила облачный Data Lakehouse 1
10.12.2024 ИТ-«дочка» VK может провести IPO 1
21.11.2024 VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60% 1
24.09.2024 VK Tech разработал единую платформу для работы с данными 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

VK Data Platform и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3458 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 245 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 1
8259 1
Ростелеком 9739 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 128 1
Softline - Софтлайн 2841 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 869 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2144 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
VK Cloud Kafka 2 1
VK Cloud Machine Learning - VK Mail.Ru Cloud ML Platform 6 1
Apache Airflow 44 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 9 1
VK Cloud Flink 2 1
VK Cloud Spark 2 1
Гонтарев Павел 95 2
Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Казахстан - Республика 5552 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1961 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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