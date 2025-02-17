VK Data Platform
VK Data Platform — единое окно управления данными компании, которое включает 16 готовых инструментов. Платформа решает любые задачи: от хранения и обработки до решения аналитических задач и процесса разработки моделей машинного обучения.
Основа VK Data Platform — собственные разработки, такие как Tarantool и S3-совместимое хранилище Cloud Storage. Также в платформу вошли другие технологии, ставшие стандартом для индустрии: PostgreSQL, Trino, Airflow. Ряд инструментов платформы доступен в облаке VK Cloud и опробован на реальных проектах российских компаний. Среди них Cloud Storage (S3-хранилище), Cloud Kafka, Cloud Spark, Cloud Flink и Cloud ML Platform.
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VK Data Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
|Альфа-Банк 1777 1
|Гонтарев Павел 95 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
|Казахстан - Республика 5552 1
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