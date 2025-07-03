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Канунникова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Канунникова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4222 1
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 308 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 2
|Азия - Азиатский регион 5631 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 1
|Америка Южная 860 1
|Европа 24432 1
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