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Индексная книга (каталог) CNews*
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Канунникова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Tarantool от VK Tech подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России 1
24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу 1
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Канунникова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4222 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 308 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4487 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 998 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16515 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13006 2
Пропускная способность - Bandwidth 1788 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 385 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17454 2
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 74 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2994 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4419 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7548 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5415 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11597 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11844 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4151 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 147 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 299 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2288 1
Apple HTTP Live Streaming - Apple LHLS - Low Latency HLS 4 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2261 1
PAYG - Pay as you go - оплата по мере получения услуги 18 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4698 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1906 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6138 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 337 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2662 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3249 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12482 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 166 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10811 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10899 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1727 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 160 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 2
Азия - Азиатский регион 5631 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 1
Америка Южная 860 1
Европа 24432 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1501 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2809 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2633 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7479 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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