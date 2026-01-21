Разделы

PAYG Pay as you go оплата по мере получения услуги


21.01.2026 Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями 1
29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО 1
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1
17.02.2022 «Крок облачные сервисы» и SAS запустят сервис для анализа и оптимизации бизнес-процессов 1
11.11.2021 enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud 1
11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix 1
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 1
30.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware 1
15.03.2021 Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud 1
22.12.2020 UserGate объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
16.10.2020 Пользователи Yandex.Cloud смогут повысить безопасность сервисов с помощью «Лаборатории Касперского» 1
12.04.2018 Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3 1
26.10.2017 Никита Дергилев -

Рост IaaS провоцирует переход к гибридным облакам

 1
23.03.2017 Check Point vSEC for Google Cloud Platform защитит рабочие ресурсы в физических, виртуальных и облачных средах 1
13.04.2016 Mindcore предложил сервис Online Dynamics Support для пользователей решений линейки Microsoft Dynamics 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
02.09.2008 Британский оператор O2 анонсировал iPhone 3G без контракта 1
06.08.2008 Новый iPhone может появиться в этом году 1

Yandex - Яндекс 8543 5
Broadcom - VMware 2506 3
Apple Inc 12686 3
9067 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 2
SAP SE 5448 2
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
Microsoft Corporation 25291 2
Softline - Софтлайн 3306 2
Check Point Software Technologies 802 2
Крок - Croc 1815 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Cloudian 10 2
Google LLC 12305 2
Астерос Консалтинг 65 1
Mindcore - Майндкор 13 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
ПрограмБанк 95 1
Парадигма 161 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
SAS Data Laboratory 1 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 23 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 176 1
Keynote Systems 23 1
РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс 4 1
enKod - энКод 3 1
Neustar 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 1
Arlift - Арлифт 7 1
Conrad Electronic 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 1
Nutanix 108 1
Cisco Systems 5230 1
X Corp - Twitter 2912 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 1
Veeam Software 328 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 1
Intel Corporation 12565 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 2
Строительный двор 8 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Новард УК - Novard 73 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
Zeppelin Cat - Zeppelin Russland - Цеппелин Русланд 5 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 1
Carphone Warehouse 43 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
World Dent - Ворлд Дент 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
НСПК - Национальная система платежных карт 903 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 529 1
Альфа-Банк 1880 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1671 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
Uber 340 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
Caterpillar - 90 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4984 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 12
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 186 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31890 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1185 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3557 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 3
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 19 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4501 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4935 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 417 3
Apple iPhone 6 4861 3
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 39 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7392 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 2
Microsoft Dynamics 1185 2
Lenovo Storage - SAN-массив - серия СХД 14 1
Check Point vSEC Cloud Security 4 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Apple iPhone nano 18 1
Такском Файлер 10 1
SAS Optimization on Cloud 1 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 6 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 17 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 375 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
АВК Консалтинг - BusinessPad 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2905 1
Microsoft Office 3974 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Nvidia Tesla GPU 188 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 1
Microsoft Azure 1468 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 1
Google Cloud Platform - GCP 347 1
Kaspersky Internet Security 473 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 492 1
1С:ERP Управление предприятием 727 1
Левиков Антон 69 1
Занин Виталий 22 1
Канунникова Екатерина 4 1
Широких Алексей 72 1
Байков Александр 5 1
Макаров Станислав 117 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 43 1
Хавторин Антон 25 1
Аристархов Юрий 7 1
Майорова Юлия 8 1
Пручкина Надежда 3 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Ромашин Максим 5 1
Климов Евгений 19 1
Сулицкий Роман 4 1
Письменский Олег 7 1
Абрамова Дарья 6 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Карпман Ольга 9 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Зубарев Дмитрий 9 1
Ермишкин Михаил 4 1
Reitzes Ben - Райтз Бен 3 1
Колосов Илья 4 1
Лепехина Людмила 2 1
Меньшиков Сергей 3 1
Служаева Марина 1 1
Бурцева Надежда 1 1
Иванова Наталья 11 1
Черников Александр 25 1
Кондратенко Юрий 4 1
Аэров Олег 4 1
Черняев Тимофей 1 1
Нестеров Владислав 1 1
Гундорин Денис 2 1
Парунакян Мгер 3 1
Власкин Дмитрий 3 1
Андриевский Сергей 24 1
Сайгина Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 4
Европа 24658 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Швеция - Королевство 3718 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Европа Восточная 3123 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Америка Южная 869 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 1
Нидерланды 3639 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Аренда 2582 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 295 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 266 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Forbes - Форбс 921 1
The Register - The Register Hardware 1708 1
AppleInsider 398 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Coleman Parkes 11 1
Российский рынок ERP 20 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Зерокодер 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
