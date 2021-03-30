Спецпроекты

«Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с компанией «Синфорес» – одним из участников рынка консалтинга в области информационной безопасности.

«Техносерв Cloud» предоставил заказчику виртуальную инфраструктуру (IaaS) на платформе Vmware для разворачивания тестового стенда с возможностью подключения из любого рабочего места. Одно из преимуществ данного решения – возможность оплаты необходимых ресурсов по фактическому потреблению (PAYG). Услуга позволит обрабатывать большой объем информации в облаке без значительных инвестиций в создание и обслуживание собственной инфраструктуры и внутренней системы защиты информации. Дополнительная отказоустойчивость системы поддерживается услугой «Резервированный доступ в интернет», которая помогает сохранить надежное соединение в случае перебоев со связью или проблем с оборудованием.

Информационная безопасность обеспечивается благодаря эффективной системе шифрования при передаче и хранении данных, тонкой настройке прав доступа, логированию всех операций с файлами, межсетевому экрану для защиты от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика извне и внутри виртуальной инфраструктуры (IaaS). Дополнительно в облаке «Техносерв Cloud» предусмотрена защита от DDoS-атак и возможность организации VPN-доступа. Также в зависимости от потребностей заказчика и предъявляемых к нему требований по обработке и хранению персональных данных от ФСТЭК и ФСБ России можно разместить ресурсы в сегментах «Защищенный» или «Закрытый». Вся инфраструктура «Техносерв Cloud» аттестована на соответствие требованиям защиты информации 3-4 класса защищенности, которые соответствуют положениям закона 152-ФЗ «О персональных данных» и необходимы для большинства клиентов.

«Сотрудничество с «Техносерв Cloud» оправдало наши ожидания. При выборе площадки важными критериями, помимо экономической выгоды, для нас стали удобный доступ к виртуальной инфраструктуре, надежность в работе сервисов обеспечение непрерывности работы и повышение эффективности аварийного восстановления. Отдельно хочу отметить клиентоориентированность «Техносерв Cloud» – специалисты провайдера на связи круглосуточно и всегда оперативно отвечают на возникающие вопросы, касающиеся результатов тестирования или других рабочим тем», – сказал Владислав Нестеров, системный архитектор «Синфорес».

«Приятно, что компания «Синфорес», специализирующаяся на информационной безопасности, выбрала именно нашу облачную платформу для своих проектов. Это высокая оценка наших гарантий заказчикам в отношении уровня безопасности для размещаемых в облаке сервисов и приложений», – отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».

Другие материалы рубрики

«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

Техноблог

Действительно ли вам нужен ночной режим в смартфоне?

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий