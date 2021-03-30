«Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с компанией «Синфорес» – одним из участников рынка консалтинга в области информационной безопасности.

«Техносерв Cloud» предоставил заказчику виртуальную инфраструктуру (IaaS) на платформе Vmware для разворачивания тестового стенда с возможностью подключения из любого рабочего места. Одно из преимуществ данного решения – возможность оплаты необходимых ресурсов по фактическому потреблению (PAYG). Услуга позволит обрабатывать большой объем информации в облаке без значительных инвестиций в создание и обслуживание собственной инфраструктуры и внутренней системы защиты информации. Дополнительная отказоустойчивость системы поддерживается услугой «Резервированный доступ в интернет», которая помогает сохранить надежное соединение в случае перебоев со связью или проблем с оборудованием.

Информационная безопасность обеспечивается благодаря эффективной системе шифрования при передаче и хранении данных, тонкой настройке прав доступа, логированию всех операций с файлами, межсетевому экрану для защиты от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика извне и внутри виртуальной инфраструктуры (IaaS). Дополнительно в облаке «Техносерв Cloud» предусмотрена защита от DDoS-атак и возможность организации VPN-доступа. Также в зависимости от потребностей заказчика и предъявляемых к нему требований по обработке и хранению персональных данных от ФСТЭК и ФСБ России можно разместить ресурсы в сегментах «Защищенный» или «Закрытый». Вся инфраструктура «Техносерв Cloud» аттестована на соответствие требованиям защиты информации 3-4 класса защищенности, которые соответствуют положениям закона 152-ФЗ «О персональных данных» и необходимы для большинства клиентов.

«Сотрудничество с «Техносерв Cloud» оправдало наши ожидания. При выборе площадки важными критериями, помимо экономической выгоды, для нас стали удобный доступ к виртуальной инфраструктуре, надежность в работе сервисов обеспечение непрерывности работы и повышение эффективности аварийного восстановления. Отдельно хочу отметить клиентоориентированность «Техносерв Cloud» – специалисты провайдера на связи круглосуточно и всегда оперативно отвечают на возникающие вопросы, касающиеся результатов тестирования или других рабочим тем», – сказал Владислав Нестеров, системный архитектор «Синфорес».

«Приятно, что компания «Синфорес», специализирующаяся на информационной безопасности, выбрала именно нашу облачную платформу для своих проектов. Это высокая оценка наших гарантий заказчикам в отношении уровня безопасности для размещаемых в облаке сервисов и приложений», – отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».