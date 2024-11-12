Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил свой портфель услуг объектным хранилищем S3. Решение реализовано на базе распределенной системы хранения данных с открытым исходным кодом Ceph. Расширение продуктовой линейки соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Провайдер «Инферит Облако» усиливает экосистему IaaS-продуктов новым релизом — объектным хранилищем S3 (Simple Storage Service). Решение предназначено для хранения и извлечения данных в виде объектов, что позволяет управлять большими объемами информации с высокой степенью масштабируемости и доступности.

В «Инферит Облако» доступны две политики объектного хранилища:

Холодное хранилище. Применяется для данных, к которым нужен редкий доступ: резервных копий, архивов, логов, метаданных и иной информации, не требующей частого обращения.

Горячее хранилище. Используют для эффективного хранения часто используемых данных: неструктурированных файлов, объектов, изображений, видео, программного кода, архивов, документов и т. д. Применяется для частых операций чтение-запись и обеспечивает высокую скорость доступа к информации.

Клиенты могут загружать и хранить данные различного формата практически неограниченного объема. По согласованию возможно расширение до многих петабайт.

Объектное хранилище S3 реализовано на базе распределенной системы хранения данных с открытым исходным кодом Ceph. Архитектура обеспечивает высокую доступность и избыточность данных за счет репликации на нескольких узлах хранения. Масштабирование происходит без перерывов в работе, что критически важно для функционирования современных сервисов.

Особенность Ceph — поддержка RESTful API, совместимого с базовой моделью доступа к данным S3 API. Пользователи и приложения, ранее использующие Amazon S3, получают прямой и простой доступ к данным без существенной переработки. Благодаря этому, перенос информации и приложений происходит достаточно оперативно.

Объектное облачное хранилище оплачивается по модели PAYG (Pay-as-you-go), в связи с этим тарифицируется только фактически потребленный объем данных. Ценообразование прозрачное и рассчитывается в калькуляторе на портале «Инферит Облако». Все конфигурации S3 предусматривают круглосуточную поддержку, защиту от DDoS-атак и возможность использования собственных доменов и сертификатов.

«Появление в нашей линейке сервиса объектного хранения, построенного на проверенном OpenSource-решении, позволяет предлагать нашим клиентам надежный сервис с гарантированным SLA и по конкурентной цене. Наше преимущество — быстрое масштабирование. Разгрузка дисков виртуальных машин позволяет потреблять только необходимый объем ресурсов и не создавать излишне больших сущностей для виртуальных машин. Все это указывает на то, что объектное хранение идеально подходит для резервных копий, фото- и видеоматериалов, архивов, моделей для машинного обучения и многого другого», — отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

Объектное хранилище S3 дополнит портфель облачных услуг провайдера. В него уже входят облачные и приватные серверы, резервное копирование, автоматизированная миграция, кластеры Kubernetes (K8s).

Инфраструктура «Инферит Облако» размещается в ЦОД Tier-III в Москве. Периметр защищен кластером NGFW, применяется отечественное решение 2FA, все клиенты получают бесплатную защиту от DDoS-атак, внедрен SOC от ведущего отечественного вендора в области кибербезопасности.

Решения «Инферит Облако» полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области хранения и обработки персональных данных (152-ФЗ, 21 приказ ФСТЭК УЗ-1), что важно для государственных организаций и компаний, работающих с чувствительной информацией. Все данные хранятся только на территории России (242-ФЗ).