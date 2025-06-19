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UserGate OS UGOS UG OS
УПОМИНАНИЯ
UserGate OS и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Иван 33 8
|Пеньковский Михаил 15 4
|Салахутдинов Артур 7 2
|Курашев Дмитрий 55 2
|Цыганов Федор 4 2
|Кузеванов Дмитрий 21 2
|Полянский Андрей 2 1
|Степаненко Василий 43 1
|Семилеткин Виктор 1 1
|Братчиков Станислав 10 1
|Левченко Александр 13 1
|Даровских Виталий 7 1
|Кистанов Александр 3 1
|Куделко Артём 1 1
|Мусагалиев Азамат 5 1
|UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 9 2
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
|Pearson VUE 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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