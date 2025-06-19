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UserGate OS UGOS UG OS


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора 1
30.05.2024 UserGate открывает офис в Белоруссии 1
26.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
25.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM 1
31.10.2023 UserGate выводит на рынок решения класса SIEM и EDR/NAC 1
26.10.2023 Иван Чернов, UserGate: Большое обновление NGFW затронет всю экосистему наших продуктов 1
27.09.2023 UserGate расскажет о собственном решении класса NAC на конференции CNews «Информационная безопасность 2023» 1
25.08.2023 Федор Цыганов, UserGate: Партнерство вуза, отрасли и вендора позволяет создавать идеальные курсы 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate 1
27.02.2023 UserGate и Nubes объявили о сотрудничестве в сфере защиты облачных сервисов 1
17.01.2023 Учебный центр Softline получил авторизацию UserGate 1
10.10.2022 Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate 1
19.09.2022 UserGate выпустил на рынок первое отечественное NAC 1
22.12.2020 UserGate объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

UserGate OS и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 350 16
Yandex - Яндекс 7808 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Softline - Софтлайн 3013 1
Nubes - Нубес 61 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 98 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Cisco Systems 5161 1
Fortinet 393 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Катунь Электроника 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4453 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 207 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3127 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29281 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68650 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26120 12
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 648 8
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 845 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16293 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53365 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2412 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10626 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20999 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21948 5
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 80 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4297 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2879 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2171 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 428 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 840 4
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 212 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 351 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12386 3
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 303 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4669 2
Website URL - Uniform Resource Locator 911 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8107 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 997 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16456 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4116 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4199 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13057 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6457 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7596 2
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 87 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7109 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 72 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13027 1
UserGate SUMMA 34 8
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 61 6
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 2
Google Android 14318 2
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management 11 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 524 1
Nubes Alto 17 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Linx Cloud 60 1
UserGate Policy Language 3 1
UserGate Balancer 1 1
UserGate X 4 1
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 9 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1817 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4737 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 108 1
UserGate Client Cabinet 2 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 4 1
Чернов Иван 33 8
Пеньковский Михаил 15 4
Салахутдинов Артур 7 2
Курашев Дмитрий 55 2
Цыганов Федор 4 2
Кузеванов Дмитрий 21 2
Полянский Андрей 2 1
Степаненко Василий 43 1
Семилеткин Виктор 1 1
Братчиков Станислав 10 1
Левченко Александр 13 1
Даровских Виталий 7 1
Кистанов Александр 3 1
Куделко Артём 1 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149842 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44355 4
Россия - СФО - Новосибирск 4449 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17916 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1183 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52661 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Беларусь - Минск 652 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11297 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52871 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2513 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30359 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49423 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9224 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5046 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14211 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7111 2
Образование в России 2379 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6474 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 954 2
Аудит - аудиторский услуги 2836 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8012 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3021 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24896 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7993 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10228 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
Экзамены 453 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1245 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2211 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7426 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3246 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2997 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 9 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Pearson VUE 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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