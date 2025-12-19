Разделы

19.12.2025 Bi.Zone: каждый второй нелегитимный DNS-запрос — это попытка доступа сотрудников к запрещенным доменам 1
08.08.2025 Kaspersky NGFW выходит на российский рынок 1
17.07.2025 Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол 2
30.06.2025 Исследование: лишь около 10% корпоративных систем поддерживают современную аутентификацию 1
26.11.2024 ГК InfoWatch представила новую версию «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
26.09.2024 Наблюдай, гарантируй, фильтруй, выявляй: «Лаборатория Касперского» представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW 1
29.08.2024 «Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз 1
Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM 1
11.10.2023 Центр мониторинга и реагирования UserGate предупреждает о множественных уязвимостях в Sangfor Next Gen Application Firewall 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 2
27.04.2023 Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы 1
17.04.2023 Система обнаружения вторжений UserGate выявляет попытку эксплуатации уязвимости QueueJumper в сервисе Message Queuing для Windows 1
30.03.2023 Система обнаружения вторжений UserGate детектирует уязвимость в реализации ICMP для ОС Windows 1
02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL 1
24.03.2020 Bitdefender NTSA: машинное обучение и анализ поведения для обнаружения угроз в реальном времени 1
02.10.2018 Red Hat представила новые возможности Ansible для автоматизации корпоративных систем безопасности 2
02.02.2018 LG И Honeywell представят совместные решения для ИБ автомобилей 1
15.12.2015 Entensys стала участником центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» 1
27.11.2014 Вышел UserGate Proxy & Firewall с новым модулем системы обнаружения вторжений 1
01.11.2012 Entensys оснастила UserGate Proxy & Firewall полноценным VPN-сервером и системой IDPS 1
19.07.2011 «Техносерв» обеспечил «Tele2 Казахстан» системой безопасности трафика 1
30.08.2010 CNews FORUM 2010: банкиры и сотовые операторы озаботились ИБ 1
10.04.2008 Juniper Networks выпустила IDP с пропускной способностью 10 Гбит/с 1

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 398 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 5
Microsoft Corporation 25253 3
Upstream 52 2
Google LLC 12276 1
LG Vehicle Component Solutions 2 1
Honeywell Транспортные Системы 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Conti - Хакерская группировка 40 1
Multifactor - Мультифактор 85 1
Sangfor Technologies 11 1
Honeywell 294 1
LG Electronics 3678 1
Check Point Software Technologies 801 1
Red Hat 1345 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 1
Bitdefender 160 1
Cisco Systems 5224 1
Fortinet 406 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 1
InfoWatch - Инфовотч 1092 1
HPE - Juniper Networks 438 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Apple Inc 12646 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 1
Абсолют Банк 240 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 241 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 22
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 901 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 12
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 764 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3962 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2725 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1032 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 5
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 486 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 805 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 4
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 365 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4494 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 292 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 607 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1047 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 5
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 77 4
UserGate OS - UGOS - UG OS 17 3
UserGate SUMMA 40 3
Kaspersky NGFW 8 3
Microsoft Windows Server 2012 202 3
Microsoft Windows 16351 3
UserGate Proxy & Firewall ПАК 31 2
Microsoft Windows 11 715 2
UserGate - Entensys URL Filtering 13 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 63 2
Microsoft Windows Server 2022 23 2
UserGate Policy Language 3 2
UserGate Client Cabinet 2 2
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management - UserGate uFactor 19 2
Microsoft Windows 10 1878 2
Microsoft Windows Server 2019 39 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 2
Microsoft Windows Server 2008 480 2
Microsoft Windows Server 2016 55 2
Google Android 14716 2
Kaspersky Security Network - KSN 99 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 1
Bitdefender GravityZone 6 1
Bitdefender NTSA - Bitdefender Network Traffic Security Analytics 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Cisco Systems - Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 40 1
Linux Mint 31 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 45 1
Linux - Debian GNU 534 1
UserGate UTM - UserGate Unified Threat Management 10 1
UserGate X 5 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 188 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 1
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 29 1
Чернов Иван 36 4
Курашев Дмитрий 57 3
Иванов Антон 89 2
Садовников Владимир 8 1
Баулин Валерий 53 1
Костров Дмитрий 34 1
Лысенко Юрий 33 1
Серова Елена 320 1
Кубарев Алексей 56 1
Левченко Александр 15 1
Квасников Алексей 8 1
Пеньковский Михаил 19 1
Дегтярев Павел 2 1
Токаренко Александр 6 1
Даровских Виталий 7 1
Долголаптева Кристина 1 1
Кистанов Александр 3 1
Мусагалиев Азамат 6 1
Frendo Michael - Френдо Майкл 3 1
Kolodgy Charles - Колоджи Чарльз 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
США - Мичиган - Детройт 87 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Европа Западная 1492 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Казахстан - Республика 5805 1
Европа 24649 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3148 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
White list - Белый список 119 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 115 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
Образование в России 2562 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1269 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
