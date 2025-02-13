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Индексная книга (каталог) CNews*
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Костров Дмитрий



13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
30.07.2018 SAP Ariba, HANA Enterprise Cloud и SuccessFactors HCM аттестованы по требованиям безопасности данных 1
18.06.2018 Сервисы SAP Ariba, HEC, SuccessFactors HCM и EECM прошли сертификацию ФСТЭК 1
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 1
12.09.2012 Как обезопасить свой бизнес недорого и современно 1
15.08.2012 Как обезвредить шпионов в своем бизнесе недорого и современно 1
02.12.2011 Производитель BlackBerry открыл вакансию эксперта-лоббиста в России 1
20.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
15.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
19.04.2011 Конференция CNews: «Защита персональных данных: помогут ли отсрочки?» 1
01.10.2010 Экспертное мнение: бум SaaS будет, но позже 1
30.08.2010 CNews FORUM 2010: банкиры и сотовые операторы озаботились ИБ 1
26.08.2010 Круглый стол CNews: «SaaS в России: маркетинг или возможности» 1
15.07.2010 Бизнесу нужна ИТ-инфраструктура без сбоев 1
28.06.2010 Круглый стол CNews: «Управление непрерывностью бизнеса: лучшие ИТ-решения» 1
07.06.2010 Программу выставки-конференции «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» обсудили на круглом столе 1
17.02.2010 Круглый стол CNews: «Защита персональных данных» 1
17.06.2009 Российские законодатели не дадут ИБ-рынку притормозить 1
20.05.2009 Конференция CNews: ИБ бизнеса и госструктур 1
17.04.2009 Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ планирует создать рабочую группу по ИБ 1
03.08.2005 Офисного предателя дешевле отпустить, чем наказать 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Костров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 7
SAP SE 5280 5
SAP CIS - САП СНГ 854 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 4
IEK Group - ИЭК Холдинг 17 4
МегаФон 8916 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 3
Информзащита 762 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 13 3
Microsoft Corporation 24657 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 2
Softline - Софтлайн 2839 2
Мегаплан 76 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 412 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 12 2
Ростелеком 9737 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Тырнет 10 2
Эспроконсалт 3 2
Анкорт 8 2
SoftBCom - СофтБиКом 16 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Cisco Systems 5120 1
Yahoo! 3698 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Check Point Software Technologies 761 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
ESET - ESET Software 1134 1
KPMG 256 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 6
ФосАгро 126 6
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 5
Bayer AG - Байер 85 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 4
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 3
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 3
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
АльфаСтрахование СГ 322 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 2
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 3 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Simple Group - Симпл 10 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Microsoft - LinkedIn 650 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Абсолют Банк 230 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Лидер УК 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
DLP-Эксперт 14 1
АФТ - Ассоциация Финтех 169 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3835 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4027 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12685 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 430 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 510 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5053 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1104 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2025 4
Оповещение и уведомление - Notification 4652 4
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 260 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6694 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2071 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6174 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9209 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 5
Oracle Java - язык программирования 3091 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 3
SAP NetWeaver 137 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 3
SAP Notes 13 3
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 3
SAP Management Console 5 3
SAP NetWeaver JAVA 5 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 3
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 2
SAP SuccessFactors HCM Suite - SAP SuccessFactors HXM Suite 10 2
SAP Ariba On-Demand Solutions 3 2
SAP Security Note 5 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 2
SAP Ariba 296 2
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
SAP EECM - SAP Extended ECM - SAP Extended Enterprise Content Management 2 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
SAP NetWeaver KM - SAP NetWeaver Knowledge Management 1 1
SAP NetWeaver SLD - SAP NetWeaver System Landscape Directory 1 1
SAP BPA - SAP Business Process Automation 2 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP CAF - SAP Composite Application Framework Authorization Tool 1 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Microsoft Skype 2067 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 108 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
MailArchiva ЕЕ 1 1
Мегаплан CRM 8 1
МТС Джинс 0 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Лысенко Юрий 33 6
Корзун Александр 12 5
Мельников Максим 33 5
Луганцев Александр 51 5
Серова Елена 320 5
Демидов Сергей 127 5
Нуйкин Андрей 47 5
Горбатько Александр 105 5
Бенгин Владимир 34 5
Гадарь Дмитрий 26 5
Путин Сергей 63 5
Дилбарян Павел 26 5
Палей Лев 52 5
Чулков Олег 11 5
Мусич Роман 28 5
Курбатов Владимир 35 5
Контемиров Юрий 32 5
Воробьев Артем 26 5
Королев Максим 19 5
Севостьянов Александр 15 5
Ерин Андрей 22 5
Маслов Олег 12 5
Левашов Михаил 9 4
Митенков Алексей 20 4
Иванов Владислав 19 4
Ключников Михаил 18 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Сычев Артем 73 3
Голубкова Людмила 6 3
Окулесский Василий 26 3
Велигура Александр 4 3
Шлегель Андрей 5 3
Томилов Алексей 12 3
Назаров Кирилл 5 3
Галаган Станислав 4 3
Старостин Георгий 23 3
Чегодаев Станислав 13 3
Швецов Александр 9 2
Давыдов Денис 43 2
Матвеев Лев 64 2
Россия - РФ - Российская федерация 145071 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Европа 21798 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
Франция - Французская Республика 7859 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Испания - Королевство 3715 1
Америка Латинская 1818 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1572 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 842 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 1
Канада 4891 1
Израиль 2737 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 13
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 718 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 8
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 5
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 3
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