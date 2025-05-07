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SAP Notes
SAP Notes и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5324 13
|Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 9
|ERPScan - ЕРПСкан 23 7
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1272 3
|SAP CIS - САП СНГ 855 3
|Broadcom - VMware 2403 1
|Поляков Александр 53 4
|Ключников Михаил 18 3
|Костров Дмитрий 32 3
|Гуцко Дмитрий 3 3
|Частухин Дмитрий 10 3
|Швецов Александр 10 2
|Алейнов Юрий 3 2
|Димитренко Егор 8 2
|Тюрин Алексей 17 2
|Евдокимов Дмитрий 27 2
|Понеев Роман 2 2
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 190 1
|Степанкин Михаил 1 1
|Синцов Алексей 13 1
|Миноженко Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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