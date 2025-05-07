Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174259
ИКТ 13555
Организации 10601
Ведомства 1457
Ассоциации 996
Технологии 3440
Системы 25482
Персоны 74763
География 2829
Статьи 1513
Пресса 1212
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2622
Мероприятия 850

SAP Notes



07.05.2025 Новая версия SafeERP: автоматизация установки обновлений безопасности SAP 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 1
29.05.2014 SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5 1
20.07.2012 Июльское обновление безопасности SAP: закрыто 20 уязвимостей 2
04.07.2012 Digital Security помогла SAP закрыть две уязвимости в интеграционной шине SAP 2
21.09.2011 SAP выпустила сентябрьское обновление безопасности: закрыто 70 уязвимостей 2
26.08.2011 SAP выпустила обновление безопасности за август 2011 г.: закрыто более 40 уязвимостей 2
20.07.2011 SAP выпустила июльское обновление безопасности: устранено 40 уязвимостей 1
27.06.2011 Вышло обновление безопасности SAP за июнь 2011 г.: закрыто около 40 уязвимостей 1
10.06.2011 SAP выпустила обновление безопасности за май 2011 г.: закрыто 10 уязвимостей 1
19.11.2010 В SAP Netweaver обнаружены новые критичные уязвимости 1
19.10.2010 SAP расскажет всё об актуальных угрозах в своих продуктах 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

SAP Notes и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5324 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 9
ERPScan - ЕРПСкан 23 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1272 3
SAP CIS - САП СНГ 855 3
Broadcom - VMware 2403 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6373 11
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 269 8
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 271 8
Оповещение и уведомление - Notification 4836 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25909 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11394 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4112 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1690 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30412 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 682 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9359 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2142 3
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 23 2
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 23 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3218 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10562 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12953 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11672 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2606 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 467 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 923 2
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки 17 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6825 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 32 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1869 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12820 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9613 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7631 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 43 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1009 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3237 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2285 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2126 1
Оцифровка - Digitization 4665 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 426 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 357 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4652 12
Oracle Java - язык программирования 3128 4
SAP NetWeaver 137 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 370 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 140 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 71 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 3
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 3
SAP Management Console 5 3
SAP NetWeaver JAVA 5 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 3
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 280 3
SAP Security Note 5 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 2
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
SAP NetWeaver KM - SAP NetWeaver Knowledge Management 1 1
SAP NetWeaver SLD - SAP NetWeaver System Landscape Directory 1 1
SAP BPA - SAP Business Process Automation 2 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Broadcom - VMware vMotion 41 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 48 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 1
SAP CAF - SAP Composite Application Framework Authorization Tool 1 1
SAP PM - SAP Process Monitoring 1 1
Газинформсервис - SafeERP 15 1
Поляков Александр 53 4
Ключников Михаил 18 3
Костров Дмитрий 32 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Частухин Дмитрий 10 3
Швецов Александр 10 2
Алейнов Юрий 3 2
Димитренко Егор 8 2
Тюрин Алексей 17 2
Евдокимов Дмитрий 27 2
Понеев Роман 2 2
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 190 1
Степанкин Михаил 1 1
Синцов Алексей 13 1
Миноженко Александр 1 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 2
Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2504 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6369 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2120 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 9
Black Hat - Конференция 116 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153