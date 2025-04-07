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CSRF (XSRF) Cross Site Request Forgery уязвимость «межсайтовая подделка запроса» вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP



07.04.2025 Bi.Zone WAF: количество веб-уязвимостей зимой увеличилось более чем в два раза по сравнению с осенними показателями 1
12.12.2024 Beeline Cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps 1
05.11.2024 Вышла новая версия продукта Управление уязвимостями (VM) на платформе Security Vision 5 1
15.05.2024 Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall 1
11.10.2022 Вышло обновление системы управления доступом Solar inRights с графическим редактором бизнес-процессов 1
11.03.2022 Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect 1
10.12.2021 Хакеры для кражи данных подобрали ключ ко всем браузерам. Проблема, похоже, неразрешима 1
25.11.2020 Два «детских» бага в TikTok позволяли красть аккаунты в один клик 2
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
15.06.2018 Исследование Positive Technologies: киберпреступники могут похитить персональные данные пользователей 44% веб-приложений 1
11.01.2018 Популярные жесткие диски WD MyCloud оказались уязвимы с 2014 года 2
12.08.2016 Cloud4Y выпустила новое решение для поиска уязвимостей веб-приложений 1
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов 2
05.04.2016 РосЕвроБанк выбрал PT Application Firewall для защиты своего сайта 1
02.04.2015 Российский эксперт предотвратил хаос на YouTube 1
12.03.2013 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в сервисах «Яндекса» 1
26.06.2012 Сколько дыр в современном ПО? Обзор актуальных сетевых угроз 2
19.06.2012 Рунет в осаде: взломан каждый десятый крупный сайт 1
07.06.2012 Две трети крупнейших российских сайтов имеют критические уязвимости 1
31.01.2012 Эксперты вскрыли многочисленные бреши в информационной безопасности российских банков 1
26.10.2011 «Яндекс» заплатит $5000 тому, кто найдет самую страшную уязвимость в его сервисах 1
26.08.2011 SAP выпустила обновление безопасности за август 2011 г.: закрыто более 40 уязвимостей 1
01.02.2008 В Mambo CMS обнаружено несколько уязвимостей 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

CSRF (XSRF) и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1243 8
Google LLC 11888 4
Yandex - Яндекс 7554 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1470 2
SAP SE 5311 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 2
Western Digital Corporation - WDC 555 1
D-Link - Д-Линк Трейд 370 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Cloud4Y 290 1
Arbor Networks 58 1
Netsparker 4 1
Microsoft Corporation 24748 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4048 1
Nginx - Энджайникс 169 1
Adobe Systems 1558 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
ERPScan - ЕРПСкан 23 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
Ростелеком 9836 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 969 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Acunetix 5 1
Степ Ап - Step Up 12 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 71 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
Инист - Inist 35 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 1
Lockheed Martin 759 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4273 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3176 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
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CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 289 1
"корпорация добра" 17 1
BleepingComputer - Издание 364 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
heise online - heise security 122 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 2
CNews Мишень 166 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Black Hat - Конференция 116 1
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