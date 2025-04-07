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CSRF (XSRF) Cross Site Request Forgery уязвимость «межсайтовая подделка запроса» вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP
CSRF (XSRF) и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 1
|Швецов Александр 10 1
|Ключников Михаил 18 1
|Фокин Николай 19 1
|Костров Дмитрий 32 1
|Каталков Дмитрий 3 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Самойленко Максим 66 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Мишурис Марина 20 1
|Шеин Валерий 18 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Глазунов Сергей 6 1
|Матыков Олег 6 1
|Нагибин Дмитрий 8 1
|Зайцев Михаил 276 1
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Миньковский Евгений 1 1
|Федоров Олег 14 1
|Анисимов Евгений 1 1
|Петров Всеволод 3 1
|Хисматуллин Камиль 1 1
|Неверов Дмитрий 1 1
|Чернокозинский Сергей 2 1
|Лапшин Владимир 4 1
|Реутов Арсений 2 1
|Чайкин Артем 4 1
|Белялова Светлана 1 1
|Пискунов Николай 1 1
|Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
|BleepingComputer - Издание 364 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|heise online - heise security 122 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
|Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
|ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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