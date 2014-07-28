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Степ Ап Step Up

Степ Ап - Step Up

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2014 Защитные решения «Аладдин Р.Д.» интегрированы с системой ДБО «Телебанк\Enterprise» от «Степ Ап» 2
28.03.2012 Банк «Открытие»: главные ИТ-проекты и подход к организации ИТ-службы 1
21.02.2012 «Московский Индустриальный Банк» внедряет eToken ГОСТ для защиты корпоративных клиентов 1
31.01.2012 Эксперты вскрыли многочисленные бреши в информационной безопасности российских банков 1
01.12.2011 «Степ Ап» оснастила «Телебанк\Mobile» поддержкой Windows Phone 7 Mango 1
29.11.2011 «Степ Ап» анонсировала новую систему ДБО на платформе Microsoft dotNet 1
10.09.2010 CNA: У российских разработчиков ПО монополия на «банк-клиенты» 1
01.12.2009 eToken защитит клиентов системы интернет-банкинга «Телебанк» 1
22.11.2004 Банки отказываются от "самописания" в ИТ 1
24.12.2003 e-port вышел на рынок платежных терминалов самообслуживания 1
24.05.2001 Состоялся семинар по интерактивному банковскому обслуживанию 2
11.05.2001 Интерактивное банковское обслуживание через интернет: от систем класса "Банк-Клиент" до создания полноценного интернет-портала банка 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Степ Ап и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25655 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 728 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 536 3
Инист - Inist 37 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 466 2
Бифит - Bifit 90 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 2
Forbis 4 1
Комита - Комита иннотех 27 1
Артикслайн - Артикс-Лайн 1 1
Форбис 1 1
ЮниСАБ 8 1
NetApp - Network Appliance 663 1
Diasoft - Диасофт 1109 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 1
ОТР ГК - ОТР 2000 226 1
Quorum - Кворум - 134 1
Ramax - Рамакс 123 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 189 1
Инверсия - Инверсия НПФ 155 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Свердловский губернский банк 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 1
Петровский народный банк 11 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3559 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12973 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4281 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34066 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 698 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12854 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10079 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9902 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6134 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14071 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 969 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1128 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1062 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5045 1
Управляемость - Manageability 2172 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 540 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 566 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10502 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5161 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10527 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9186 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8049 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1510 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3761 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 347 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3371 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1568 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7003 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2694 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9742 1
Степ Ап - Телебанк 6 5
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 5
Aladdin eToken ГОСТ 41 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 256 2
Aladdin eToken PASS 20 1
ПСИТ Сервис - 3Card 8 1
NetApp E-Series СХД 90 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 182 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1768 1
JavaScript - JS - язык программирования 1390 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 970 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Microsoft ActiveX 212 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 145 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 205 1
Букатов Кирилл 2 2
Белялова Светлана 1 1
Полукаров Александр 1 1
Маркелов Константин 42 1
Колесников Алексей 26 1
Висящев Андрей 64 1
Ставринов Яков 7 1
Буш Сергей 15 1
Калемберг Денис 32 1
Мишурис Марина 20 1
Шеин Валерий 18 1
Смирнова Елена 15 1
Чернокозинский Сергей 2 1
Неверов Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 2
Россия - УФО - Свердловская область 1903 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1752 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6954 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1129 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3772 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2823 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1084 1
Аудит - аудиторский услуги 3348 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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