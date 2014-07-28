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Степ Ап Step Up
СОБЫТИЯ
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Степ Ап и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3559 1
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
|World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
|АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
|Букатов Кирилл 2 2
|Белялова Светлана 1 1
|Полукаров Александр 1 1
|Маркелов Константин 42 1
|Колесников Алексей 26 1
|Висящев Андрей 64 1
|Ставринов Яков 7 1
|Буш Сергей 15 1
|Калемберг Денис 32 1
|Мишурис Марина 20 1
|Шеин Валерий 18 1
|Смирнова Елена 15 1
|Чернокозинский Сергей 2 1
|Неверов Дмитрий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
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