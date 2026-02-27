Разделы

Колесников Алексей


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год 1
19.06.2025 «Ростелеком» и Президентская академия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров 1
21.04.2025 ГК «Аквариус» внедрила «1С:ITILIUM» и в два раза ускорила работу технической поддержки 1
12.07.2024 Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске 1
18.06.2024 iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase 1
18.06.2024 Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов 1
13.06.2024 Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» 1
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 1
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 1
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг 2
12.04.2016 Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком 1
07.12.2015 Банк «Открытие» и Рокетбанк запустили кобрендовую карту 1
18.05.2015 Мобильные приложения: клиентов удержит только сервис 1
25.11.2014 Бизнес VS Кризис: как удержать клиентов в 2015 году 1
27.10.2014 Алексей Колесников - Наши клиенты рады, что у нас нет офисов – они не хотят за них платить 1
07.04.2014 Система ДБО для юридических лиц iSimpleBank 2.0 в «Углеметбанке» под защитой решений «Аладдин Р.Д.» 1
02.10.2013 Runa инвестировала $2 млн в модный мобильный банк 1
16.07.2012 Система ДБО iSimpleBank теперь доступна с USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ 1
21.02.2012 «Московский Индустриальный Банк» внедряет eToken ГОСТ для защиты корпоративных клиентов 1
07.02.2012 «Аладдин Р.Д.» и Faktura.ru создадут безопасную систему ДБО 1
02.02.2012 «Аладдин Р.Д.» и iSimpleLab договорились о партнерстве в области защиты ДБО 1
07.12.2011 «Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ 1
26.11.2010 «Серволаб» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе «1С:Предприятия 8. CRM ПРОФ» 1
05.10.2006 Oklick выпустил клавиатуры в алюминиевом корпусе 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Колесников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 438 6
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 5
9124 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
Diasoft - Диасофт 1064 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 2
LiveTex - ЛайвТекс 34 2
Google LLC 12360 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 77 1
Тюмень-Софт - 1С-Медицина-Регион - 1С-МР 5 1
Instabank - Инстабанк 24 1
Merlion - Oklick - Оклик 36 1
Ситроникс - Sitronics Electro 57 1
Степ Ап - Step Up 12 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 87 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
Ростелеком 10453 1
Apple Inc 12781 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1847 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 1
1С-Рарус 941 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 1
Горпарковки - Городские парковки 16 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 67 9
NanduQ - Qiwi 1007 4
Интеркоммерц КБ 34 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 3
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Банк24.ру 72 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 2
Альфа-Банк 1894 2
О2О Холдинг 59 2
Runa Capital 158 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 34 1
uBank 21 1
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 7 1
Углеметбанк 4 1
AngelsDeck 14 1
Moven - MovenBank 6 1
Darberry - Дарберри 8 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1116 1
Связной ГК 1385 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 111 1
Virtus.pro 29 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 1
ВкусВилл - Избёнка 196 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1707 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 356 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2762 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 16 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4477 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4167 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9746 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12419 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5713 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7717 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 456 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1024 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5690 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8189 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10275 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 871 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2452 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4720 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13426 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13084 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5322 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5883 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 2
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 5
Aladdin eToken ГОСТ 41 3
Google Android 14851 3
Apple iOS 8338 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 3
Linux OS 11063 2
Microsoft Windows 16463 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 404 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Merlion - Oklick - серия клавиатур 4 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Степ Ап - Телебанк 6 1
Ситроникс - Sitronics Electro ePark 5 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple macOS 2290 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3064 1
Apple - App Store 3023 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 325 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 173 1
Яндекс.Навигатор 112 1
Apple Pay 508 1
Apple Safari - браузер 880 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 110 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
Opera Browser - Браузер 1040 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 1
Сбер - СберФуд - SberFood 19 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
1С:CRM 76 1
Козырев Олег 5 5
Лысенко Виктор 5 4
Макаревич Николай 13 2
Провизионов Михаил 2 2
Мирошников Дмитрий 9 2
Жижин Евгений 3 2
Лозин Антон 3 2
Солонин Сергей 109 2
Ким Борис 75 2
Тиньков Олег 49 2
Родин Кирилл 8 2
Гурленов Андрей 33 1
Тамбиев Максим 5 1
Янпольский Максим 4 1
Колесников Олег 20 1
Гордеев Сергей 11 1
Дашков Сергей 6 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Забудько Лев 3 1
Довладбегян Леонид 3 1
Хренов Денис 4 1
Медведев Сергей 8 1
Пертенава Лилиана 8 1
Мартиросов Давид 104 1
Бакутеев Владимир 18 1
Репин Никита 9 1
Адмиральский Сергей 39 1
Бастрыкин Александр 25 1
Ракова Анастасия 48 1
Кузнецова Ольга 14 1
Арефьев Игорь 15 1
Данкевич Евгений 10 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Мельников Павел 4 1
Ефремов Дмитрий 9 1
Гамольский Андрей 2 1
Букатов Кирилл 2 1
Зварич Богдан 2 1
Оганесян Левон 5 1
Кондратьев Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 3
Германия - Федеративная Республика 12975 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Европа 24706 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1652 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1462 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 462 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2974 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 2
НКО - Некоммерческая организация 599 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6804 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3418 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 936 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 1
Английский язык 6903 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1836 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 806 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 443 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 426 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 1
Forbes - Форбс 935 2
Ведомости 1312 1
Forrester Research 830 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
IoT Analytics 5 1
Ростелеком - РТК ИТ школа 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
