Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190328
ИКТ 14679
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82738
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 880

Мельников Павел


СОБЫТИЯ


10.02.2026 Российские ученые создали универсальный датчик для проверки качества напитков 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 1
18.03.2016 Mellanox Technologies презентовала на российском рынке 100G Ethernet коммутатор Spectrum 1
04.08.2008 Завершилась пятая конференция разработчиков СПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мельников Павел и организации, системы, технологии, персоны:

UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 385 1
Nvidia - Mellanox Technologies 94 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
Yandex - Яндекс 8586 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1845 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 1
Microsoft Corporation 25328 1
О2О Холдинг 59 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 67 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8300 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 110 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 1
Workflow - Поток работ 348 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7339 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 112 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12074 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 1
UCS R-Keeper 70 1
Сбер - СберФуд - SberFood 19 1
Linux OS 11014 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 584 1
Nvidia - Mellanox Spectrum - коммутаторы 6 1
Т-Платформы - exCellenT-Platforms 4 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Родин Кирилл 8 1
Козырев Алексей 326 1
Боковой Александр 3 1
Новодворский Алексей 110 1
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 1
Гребнев Егор 41 1
Каташов Александр 4 1
Севастьянов Алексей 25 1
Михеев Андрей 9 1
Молодцов Александр 19 1
Хачатуров Вартан 11 1
Ведехин Игорь 36 1
Колесников Олег 20 1
Янпольский Максим 4 1
Колесников Алексей 24 1
Якушин Анатолий 5 1
Галушкин Олег 182 1
Braniecki Zbigniew - Браниски Збигнев 1 1
Лозин Антон 3 1
Каган Михаил 1 1
Оганесян Левон 5 1
Козырев Олег 5 1
Ткачев Дмитрий 23 1
Пожидаев Михаил 2 1
Якшин Михаил 1 1
Иевлев Станислав 1 1
Солонин Сергей 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 158279 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46083 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4116 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 802 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
Ведомости 1293 1
Forbes - Форбс 929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418197, в очереди разбора - 726502.
Создано именных указателей - 190328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще