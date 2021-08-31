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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
О2О Холдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 59
О2О Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 10
|Хасис Лев 96 5
|Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 5
|Греф Герман 205 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Анохин Сергей 40 4
|Сысоев Александр 18 3
|Исагулова Элина 28 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Ванин Андрей 7 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Артамонова Анна 128 2
|Аракелян Арам 7 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Волож Аркадий 181 2
|Попов Дмитрий 19 1
|Янпольский Максим 4 1
|Сивоконь Максим 1 1
|Майор Константин 2 1
|Белов Василий 18 1
|Бедарев Виталий 15 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Комиссарова Татьяна 3 1
|Батюшенков Дмитрий 6 1
|Алексеев Артем 3 1
|Шишков Родион 1 1
|Курмангужин Асан 5 1
|Рычагова Мария 1 1
|Золотарев Александр 3 1
|Бурико Александра 1 1
|Колесников Алексей 13 1
|Худолей Александр 5 1
|Шашков Александр 2 1
|Родин Кирилл 7 1
|Яковицкий Алексей 12 1
|Козырев Алексей 270 1
|Зенин Максим 8 1
|Богуславский Леонид 25 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769722, в очереди разбора - 673406.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769722, в очереди разбора - 673406.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru