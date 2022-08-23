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О2О Холдинг

СОБЫТИЯ

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23.08.2022 «Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK

купил 100% сервиса по доставке еды Delivery Club и вышел из совместного со Сбербанком предприятия «О2О холдинг». В дальнейшем Delivery Club будет передан «Яндексу». Реализовано это будет в рам
18.04.2022 «Ситимобил» в последний момент спасли от гибели. У него будут новые хозяева

Новый владелец «Ситимобил» Совместное предприятие Сбербанка и интернет-холдинга VK «О2О Холдинг» объявила о продаже агрегатора такси «Ситимобил». Покупателем выступает компания

03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club

«O2O холдинг», совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, завершил внедрение SAP ERP в головной компании и двух своих активах – «Ситимобиле» и Delivery Club. Новая система позволит компан
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе»

другие активы. В сентябре 2020 г. Сбербанк приобрел 72% в компании «2ГИС» и дополнительно 3% через «О2О холдинг». Прогнозируется, что интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений би
09.09.2020 Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе»

нят за собой основатели сервиса. Планируется, что сделка будет закрыта до конца IV квартала 2020 г. О2О инвестирует часть средств, ранее привлечённых от своих акционеров на развитие бизнеса. «К
12.05.2020 В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления

Гюванч Донмез назначен на позицию главного исполнительного директора по foodtech «О2О Холдинг», совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group. Гюванч Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов. Теперь в зоне его ответственности буде
19.03.2020 ВШЭ и Segmento разработают новые стандарты маркетинга для бизнеса

не. Проект создан по инициативе Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ и компании Segmento и ориентирован на маркетологов и топ-менеджеров, а также специалистов, которые нуждаются в новых О2О знаниях и навыках в цифровую эпоху. Первая в России дискуссионная площадка по О2О будет реализована в формате научной дискуссии. Такой формат предполагает сопоставление различных точ
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта
25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создадут СП на рынках транспорта и еды

Публикаций - 61, упоминаний - 86

О2О Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 42
Yandex - Яндекс 9216 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 8
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 7
Ростелеком 10948 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
МегаФон 10742 5
Alibaba Group 473 4
МФ технологии - МФТ 37 4
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
Tencent 190 3
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 18 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Google LLC 12690 2
Swag Masha 7 2
Deus Craft 8 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 2
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Apple Inc 13156 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Quorum - Кворум - 134 1
Nintendo 823 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Samsung System LSI 24 1
BIT.Games 10 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 33
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 26
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 11
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Яндекс.Лавка 315 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ВкусВилл - Избёнка 216 5
Сбер - СберЛогистика 74 4
RTP Global 11 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 3
DC Daily 5 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 3
Связной ГК 1401 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
Naspers 85 2
Верный - торговая сеть 326 2
Яндекс.Доставка 113 2
Uber 357 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Яндекс - Бери Заряд! 33 2
Сбер - ecom.tech - ЭКОМТЕХ - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 9 2
101Hotels.com 456 2
People&People 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 13
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Data monetization - Монетизация данных 1965 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 28 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 13
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 11
Сбер - СберФуд - SberFood 19 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 7
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 6
VK - My.Games 81 5
VK - Яндекс.Дзен 258 5
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 4
UCS R-Keeper 73 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 4
VK - Яндекс.Новости 49 4
Apple - App Store 3109 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 3
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 3
VK Mini Apps 60 3
Яндекс.Плюс 250 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Яндекс.Радар 31 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 3
VK Combo 86 3
VK Connect 21 3
Сбер - СберПрайм 68 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 3
Яндекс Про 33 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 3
Добродеев Борис 97 8
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 7
Анохин Сергей 121 5
Осеевский Михаил 350 5
Хасис Лев 105 5
Сысоев Александр 50 4
Кириенко Владимир 148 3
Аракелян Арам 9 3
Оганесян Левон 5 3
Лозин Антон 3 3
Богуславский Леонид 38 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Гришин Дмитрий 210 2
Колесников Алексей 26 2
Курмангужин Асан 5 2
Писарев Михаил 29 2
Поляков Олег 8 2
Ракова Анастасия 50 2
Козырев Олег 6 2
Греф Герман 485 2
Волож Аркадий 268 2
Кирсанова Светлана 70 1
Усманов Алишер 311 1
Горяйнов Андрей 55 1
Исагулова Элина 35 1
Куликов Александр 21 1
Гришаков Максим 32 1
Тынкован Александр 52 1
Карачинский Анатолий 96 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Артамонова Анна 183 1
Ванин Андрей 11 1
Козырев Алексей 328 1
Абрамович Роман 47 1
Яковицкий Алексей 23 1
Сергеев Алексей 46 1
Габриелян Владимир 28 1
Родин Кирилл 8 1
Абрамков Александр 44 1
Фролов Александр 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Нидерланды 3746 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 2
Кипр - Республика 636 2
Беларусь - Минск 706 1
Китай - Шанхай 833 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 15
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 17 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Forbes - Форбс 1002 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Bloomberg 1627 2
Ведомости 1466 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Руспрофайл 3 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
The Bell - Издание 42 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Mobile Research Group 87 1
CB Insights 10 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
INFOLine-Аналитика 78 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Умскул 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
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