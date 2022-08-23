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О2О Холдинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.08.2022
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«Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK
купил 100% сервиса по доставке еды Delivery Club и вышел из совместного со Сбербанком предприятия «О2О холдинг». В дальнейшем Delivery Club будет передан «Яндексу». Реализовано это будет в рам
|18.04.2022
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«Ситимобил» в последний момент спасли от гибели. У него будут новые хозяева
Новый владелец «Ситимобил» Совместное предприятие Сбербанка и интернет-холдинга VK «О2О Холдинг» объявила о продаже агрегатора такси «Ситимобил». Покупателем выступает компания
|03.12.2020
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«O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club
«O2O холдинг», совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, завершил внедрение SAP ERP в головной компании и двух своих активах – «Ситимобиле» и Delivery Club. Новая система позволит компан
|09.09.2020
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Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе»
другие активы. В сентябре 2020 г. Сбербанк приобрел 72% в компании «2ГИС» и дополнительно 3% через «О2О холдинг». Прогнозируется, что интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений би
|09.09.2020
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Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе»
нят за собой основатели сервиса. Планируется, что сделка будет закрыта до конца IV квартала 2020 г. О2О инвестирует часть средств, ранее привлечённых от своих акционеров на развитие бизнеса. «К
|12.05.2020
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В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления
Гюванч Донмез назначен на позицию главного исполнительного директора по foodtech «О2О Холдинг», совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group. Гюванч Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов. Теперь в зоне его ответственности буде
|19.03.2020
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ВШЭ и Segmento разработают новые стандарты маркетинга для бизнеса
не. Проект создан по инициативе Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ и компании Segmento и ориентирован на маркетологов и топ-менеджеров, а также специалистов, которые нуждаются в новых О2О знаниях и навыках в цифровую эпоху. Первая в России дискуссионная площадка по О2О будет реализована в формате научной дискуссии. Такой формат предполагает сопоставление различных точ
|19.12.2019
|Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта
|25.07.2019
|Сбербанк и Mail.ru Group создадут СП на рынках транспорта и еды
О2О Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 97 8
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 7
|Анохин Сергей 121 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Хасис Лев 105 5
|Сысоев Александр 50 4
|Кириенко Владимир 148 3
|Аракелян Арам 9 3
|Оганесян Левон 5 3
|Лозин Антон 3 3
|Богуславский Леонид 38 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Колесников Алексей 26 2
|Курмангужин Асан 5 2
|Писарев Михаил 29 2
|Поляков Олег 8 2
|Ракова Анастасия 50 2
|Козырев Олег 6 2
|Греф Герман 485 2
|Волож Аркадий 268 2
|Кирсанова Светлана 70 1
|Усманов Алишер 311 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Исагулова Элина 35 1
|Куликов Александр 21 1
|Гришаков Максим 32 1
|Тынкован Александр 52 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Артамонова Анна 183 1
|Ванин Андрей 11 1
|Козырев Алексей 328 1
|Абрамович Роман 47 1
|Яковицкий Алексей 23 1
|Сергеев Алексей 46 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Родин Кирилл 8 1
|Абрамков Александр 44 1
|Фролов Александр 40 1
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