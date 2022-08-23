«Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK купил 100% сервиса по доставке еды Delivery Club и вышел из совместного со Сбербанком предприятия «О2О холдинг». В дальнейшем Delivery Club будет передан «Яндексу». Реализовано это будет в рам

«Ситимобил» в последний момент спасли от гибели. У него будут новые хозяева Новый владелец «Ситимобил» Совместное предприятие Сбербанка и интернет-холдинга VK «О2О Холдинг» объявила о продаже агрегатора такси «Ситимобил». Покупателем выступает компания

«O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club «O2O холдинг», совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, завершил внедрение SAP ERP в головной компании и двух своих активах – «Ситимобиле» и Delivery Club. Новая система позволит компан

Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» другие активы. В сентябре 2020 г. Сбербанк приобрел 72% в компании «2ГИС» и дополнительно 3% через «О2О холдинг». Прогнозируется, что интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений би

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе» нят за собой основатели сервиса. Планируется, что сделка будет закрыта до конца IV квартала 2020 г. О2О инвестирует часть средств, ранее привлечённых от своих акционеров на развитие бизнеса. «К

В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления Гюванч Донмез назначен на позицию главного исполнительного директора по foodtech «О2О Холдинг», совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group. Гюванч Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов. Теперь в зоне его ответственности буде