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О2О Холдинг


31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 1
30.07.2021 Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка 4
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
11.03.2021 Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 3
28.01.2021 Выручка Samsung достигла 236 триллионов вон по итогам 2020 года 1
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики 1
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 1
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
29.10.2020 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 2
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 3
09.09.2020 Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе» 3
31.08.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
23.07.2020 Выручка Delivery Club по итогам второго квартала 2020 года достигла 2,5 млрд рублей 1
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка 2
02.06.2020 Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги» 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
12.05.2020 В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления 1
23.04.2020 «Ситимобил» объявила результаты работы за первый квартал 2020 1
02.04.2020 Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки «Самокат» 1
19.03.2020 ВШЭ и Segmento разработают новые стандарты маркетинга для бизнеса 2
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
03.03.2020 Mail.ru Group и «Магнит» оценят влияние digital-кампаний на покупки в офлайне 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
23.12.2019 Mail.ru Group и Maer Group запускают продажу цифровой наружной рекламы в десяти городах России 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 2
28.11.2019 Mail.ru Group объявила о выходе на рынок Indoor-рекламы 1
19.11.2019 Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru 1
19.11.2019 Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество в сфере транспорта и фудтеха 3
11.11.2019 Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов 1
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1

Публикаций - 43, упоминаний - 59

О2О Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2487 33
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 8
Yandex - Яндекс 4103 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
МФ технологии - МФТ 17 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Alibaba Group 298 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
Skillbox - Скилбокс 27 2
Samsung Electronics 5730 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Tencent 93 2
Segmento 9 2
Swag Masha 4 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 2
Panzerdog 6 1
Прогноз 197 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Google LLC 7177 1
Прометей - Prometey 9 1
Nvidia Corp 2038 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Huawei 2733 1
BIT.Games 6 1
Deus Craft 4 1
Инфолинк 3 1
Pixonic 18 1
АльянсТелеком 8 1
ГС-инвест - GS Invest 9 1
Daegu Limited 1 1
SAP SE 3220 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
АФК Система ПАО 998 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 29
О2О Delivery club 153 25
Ситимобил - Служба такси 113 15
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Магнит - Сеть магазинов 269 6
YouDrive - Оператор каршеринга 31 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
DC Daily 5 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
Performance Group 6 4
Сбербанк Кухня на районе 9 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
RTP Global 7 3
Связной ГК 884 3
Naspers 56 2
Верный - Торговая сеть 16 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 2
GHP Group 5 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 2
Яндекс.Еда 93 2
СберЛогистика 42 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Яндекс.Такси 271 2
AliExpress 275 2
AliExpress Russia - AER 16 1
Сбербанк страхование 47 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Roboretail 1 1
Быстроном 3 1
СберАвто 18 1
Магнит Косметик 13 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
MAER Group 1 1
X5 Group 600 1
ESforce 22 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 9 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
NAND flash memory - Флеш-память 206 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
AdTech Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы 17 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Сквозная аналитика - Метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций (ROMI) 3 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 8
СберФуд - SberFood 17 8
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Google Android 10751 2
VK - Mail.ru Combo 11 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
VK Pay - платежная платформа 24 2
VK Mini Apps 19 2
Pixonic War Robots 17 2
UCS R-Keeper 35 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Hustle Castle 11 2
VK Connect 20 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Яндекс.Маркет 439 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iOS 5742 2
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
AliExpress Plus 5 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Samsung Galaxy Z Fold - Серия смартфонов 18 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK Combo 14 1
Rambler Касса 13 1
Left to Survive - компьютерная игра 6 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Добродеев Борис 83 10
Хасис Лев 96 5
Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 5
Греф Герман 205 4
Осеевский Михаил 221 4
Анохин Сергей 40 4
Сысоев Александр 18 3
Исагулова Элина 28 3
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
Ванин Андрей 7 2
Гришин Дмитрий 148 2
Артамонова Анна 128 2
Аракелян Арам 7 2
Габриелян Владимир 20 2
Кирсанова Светлана 54 2
Волож Аркадий 181 2
Попов Дмитрий 19 1
Янпольский Максим 4 1
Сивоконь Максим 1 1
Майор Константин 2 1
Белов Василий 18 1
Бедарев Виталий 15 1
Ведехин Игорь 23 1
Комиссарова Татьяна 3 1
Батюшенков Дмитрий 6 1
Алексеев Артем 3 1
Шишков Родион 1 1
Курмангужин Асан 5 1
Рычагова Мария 1 1
Золотарев Александр 3 1
Бурико Александра 1 1
Колесников Алексей 13 1
Худолей Александр 5 1
Шашков Александр 2 1
Родин Кирилл 7 1
Яковицкий Алексей 12 1
Козырев Алексей 270 1
Зенин Максим 8 1
Богуславский Леонид 25 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - СФО - Новосибирск 1980 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - Волгоград 545 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Европа 3788 3
Россия - Краснодар 1041 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - Уфа 648 2
Россия - Челябинск 777 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Воронеж 693 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Япония 2811 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Беларусь - Минск 328 1
Казахстан - Республика 2650 1
Кипр - Республика 248 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Ярославль 407 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Нидерланды 981 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Пермь 743 1
Северная Америка 1416 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Ближний Восток 1479 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 3
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
White Paper - официальная документация 2 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 2 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Forbes - Форбс 442 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 786 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
The Bell - Издание 34 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
CrunchBase 62 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Руспрофайл 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
GeekBrains 40 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769722, в очереди разбора - 673406.
Создано именных указателей - 46354.
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