В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления

Гюванч Донмез назначен на позицию главного исполнительного директора по foodtech «О2О Холдинг», совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group.

Гюванч Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов. Теперь в зоне его ответственности будет развитие всех связанных с СП компаний, работающих на рынке общественного питания. Это Delivery Club, Самокат, SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса R-Keeper и другие проекты. При этом Гюванч Донмез продолжит в прежнем режиме руководить командой Delivery Club.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил: «Основной задачей Гюванча Донмеза на новой позиции будет расширение интеграции фудтех-компаний совместного предприятия между собой, а также с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group. Гюванч является одним из самых известных профессионалов и экспертов foodtech-индустрии в России и за ее пределами. Уверен, что его опыт и энергия станут основной для еще более масштабных проектов и придадут новый импульс развитию нашего совместного предприятия».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «Гюванч чувствует потребности пользователей и партнеров, используя все доступные ему инструменты, чтобы сделать продукт полезнее и эффективнее. Это позволило кратно ускорить рост Delivery Club. На посту руководителя foodtech-направления совместного предприятия у Гюванча появится еще больше ресурсов. Это ускорит трансформацию Delivery Club в суперрапп, удовлетворяющий любые связанные с едой потребности человека, поможет найти новые точки как для интеграции проектов СП друг с другом, так и для их самостоятельного развития».

Гюванч Донмез присоединился к Mail.ru Group в июле 2019 года. Под его руководством Delivery Club удвоил количество заказов, завершил трансформацию в полноценную логистическую службу, а также запустил доставку продуктов питания. По итогам первого квартала 2020 года выручка Delivery Club выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достигла 1,82 млрд рублей. Сегодня собственная доставка Delivery Club доступна в 70 городах РФ, хотя на начало прошлого года она работала только в части городов-миллионников. Всего сервис доступен жителям более 150 городов страны. В апреле Delivery Club выполнил 4,5 млн заказов (без учета доставки продуктов питания), предыдущий рекорд в 3,5 млн заказов был установлен всего три месяца назад - по итогам января 2020 года.

Создание СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта было завершено в декабре 2019 года. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд рублей. В апреле 2020 года стало известно, что СП получит контроль в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». На текущий момент “Самокат” уже интегрирован в Delivery Club.