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Гришаков Максим



10.02.2025 На «Яндекс Маркете» появилось более 40 тыс. товаров из ассортимента Lamoda 1
23.09.2024 Lamoda в 10 раз увеличит сеть пунктов выдачи заказов с помощью «Яндекса» 1
22.04.2024 Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 1
06.06.2023 Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda 2
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
17.09.2020 Директором по маркетингу «Яндекс.Маркета» стал Андрей Филатов 1
09.09.2020 Маркетплейс «Беру» станет частью сервиса «Яндекс.Маркет» 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
23.07.2020 «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег» 1
25.06.2020 «Яндекс.Маркет» возвращается в экосистему «Яндекса» 1
29.04.2020 «Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года 1
19.02.2020 Выручка «Яндекс.Маркета» в 2019 г. выросла в 2,5 раза 1
28.11.2019 «Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру» 1
14.11.2019 «Беру» открыл логистический комплекс в Софьине 1
21.10.2019 Магазин «Яндекса» и Сбербанка теряет покупателей. Посещаемость рухнула в 27 раз 2
10.07.2019 «Яндекс.маркет» внедрил единый идентификатор экосистемы Сбербанка 1
04.07.2019 «Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит 1
17.06.2019 «Яндекс.Маркет» разрабатывает аналитический сервис для производителей и продавцов 1
04.04.2019 Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру» 1
17.12.2018 В «Сбербанке Онлайн» можно дарить подарки из маркетплейса «Беру» 1
21.11.2018 «Яндекс.Маркет» инвестирует 500 млн в логистический комплекс в Ростовской области 1
24.10.2018 Сбербанк и «Яндекс» запустили «российский Amazon» в полноценном режиме 1
24.10.2018 Сбербанк и «Яндекс» запустили сервис «Беру» после тестирования 1
21.08.2018 «Яндекс.Маркет» запустил партнерскую программу для тех, кто не умеет программировать 1
21.05.2018 «Российский Amazon» «Яндекса» и Сбербанка начал работу 1
28.04.2018 Герман Греф заявил о создании «российского Amazon» Сбербанком и «Яндексом» 1
28.04.2018 Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» 1
20.12.2017 Samsung и «Яндекс.Маркет» объявили о партнерстве в развитии экосистемы Bixby 1
13.12.2017 Сбербанк и Яндекс подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета 1
13.12.2017 Сбербанк покупает половину «Яндекс.Маркета» 1
09.08.2017 Сбербанк покупает половину «Яндекс.маркета» за 30 миллиардов 1
09.08.2017 «Сбербанк» вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд рублей 2

Публикаций - 32, упоминаний - 35

Гришаков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7387 29
Amazon Inc - Amazon.com 3008 5
Meta Platforms - Facebook 4443 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Wargaming 152 1
Samsung Electronics 10277 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 92 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Google LLC 11811 1
Quorum - Кворум - 126 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 1
Avito Tech - Авито Тех 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 24
GFG - Lamoda - Купишуз 165 3
Почта России ПАО 2118 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Uber 331 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
О2О Холдинг 56 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 22 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Access Industries 37 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Zalora Group 3 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Mars Wrigley 21 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Kinnevik Investment AB 21 1
FGI Wireless 13 1
Rocket Internet 9 1
Stockmann - Стокманн 17 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2261 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12065 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3020 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5069 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4417 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4726 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2987 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1567 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 3
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 184 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7119 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3028 2
Data monetization - Монетизация данных 1635 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4747 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4765 2
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 172 2
Аксессуары 3891 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2960 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5313 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4028 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3882 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2143 1
Яндекс.Маркет 941 30
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 19
"Российский Amazon" 7 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 3
Яндекс.Маркет Аналитика 11 3
Яндекс.Лавка 231 3
Apple iPhone 6 4861 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 2
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Google Android 14034 1
Apple iOS 7829 1
Apple - App Store 2896 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 1
Суперчек 5 1
Pinterest 67 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Яндекс.Плюс 191 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 28 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1587 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 1
Avito - Авито товары 16 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Греф Герман 421 6
Хасис Лев 105 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Балахнин Александр 4 3
Худавердян Тигран 91 2
Абрамович Роман 46 2
Абрамков Александр 39 2
Фролов Александр 34 2
Naouri Gabriel - Наури Габриэль 2 2
Волож Аркадий 251 2
Филатов Андрей 114 1
Кирсанова Светлана 69 1
Малышев Сергей 83 1
Голубев Василий 39 1
Островский Святослав 47 1
Полетаев Максим 3 1
Звонкова Екатерина 2 1
Марчук Вадим 4 1
Васильев Алекс 7 1
Гостев Дмитрий 22 1
Панченко Яков 1 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Calmes Jere - Джери Калмис 15 1
Панов Анатолий 4 1
Лаптев Максим 18 1
Петроченко Алексей 3 1
Смирнов Александр 75 1
Баттулин Дамир 3 1
Назыров Руслан 1 1
Маресов Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2255 4
Германия - Федеративная Республика 12700 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 798 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 14 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Грузия 1243 2
Нидерланды 3524 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
Южная Корея - Республика 6657 1
Израиль 2736 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 1
Россия - ЦФО - Калужская область 985 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1317 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 560 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 667 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 822 1
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Россия - ЦФО - Брянская область 353 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 19 1
Казахстан - Республика 5545 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Армения - Республика 2287 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1032 1
Индия - Bharat 5458 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3529 1
Швеция - Королевство 3622 1
Америка Латинская 1816 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 277 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5543 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6718 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 4
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1959 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2261 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 3
Зоология - наука о животных 2615 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 720 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1193 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1642 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 726 2
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 19 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 903 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8709 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 858 2
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 505 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 491 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 1
Аренда 2432 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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