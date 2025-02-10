На «Яндекс Маркете» появилось более 40 тыс. товаров из ассортимента Lamoda

Впервые онлайн-платформа Lamoda представила свои товары на другом маркетплейсе — «Яндекс Маркете». Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве для совместного развития спортивной и fashion-категорий. Оно позволит Lamoda расширить каналы дистрибуции, а «Маркету» — предложить своим покупателям дополнительный ассортимент товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Уже сейчас покупатели «Маркета» могут заказать более 40 тыс. товаров от более чем 300 брендов из ассортимента Lamoda. Среди них Levi’s, Tommy Hilfiger, Nume, Love Moschino, Gulliver, Geox, и др. В магазине Lamoda на «Маркете» представлены и спортивные бренды: например, Nike, Adidas и New Balance. При заказе на «Маркете» товары привезут в пункт выдачи Lamoda ― вещи можно будет примерить и оплатить после получения.

На начальном этапе сотрудничества ассортимент «Яндекс Маркета» пополнился одеждой, обувью и аксессуарами от Lamoda Outlet. Это раздел, который представляет самые популярные модели одежды и обуви из прошлых коллекций известных мировых брендов. В будущем ассортимент расширится другими товарами с Lamoda.

«Выход на сторонние маркетплейсы — новый и, я уверен, что позитивный опыт для Lamoda. Благодаря партнерству с «Яндекс Маркет» товары оригинальных брендов стали еще ближе к покупателю. В будущем мы планируем увеличить присутствие товаров с Lamoda на «Яндекс Маркете» и продолжать взаимовыгодное сотрудничество», — сказал генеральный директор Lamoda Максим Гришаков.

«Категория fashion — одна их самых быстрорастущих и частотных на рынке e-commerce. Чтобы удовлетворить растущий спрос покупателей в сегменте, «Маркет» работает над расширением ассортимента на платформе. Подключение товаров из ассортимента Lamoda это большой стратегический шаг, который позволит предложить к покупке больше одежды, обуви и аксессуаров от известных брендов в разных ценовых сегментах», — сказал Дмитрий Александров, директор категорий «Одежда, Спорт, Детские товары» на «Яндекс Маркете».

«Маркет» продолжает расширять ассортимент в ответ на растущий спрос в fashion-сегменте. По итогам 2024 г. продажи в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Маркете» увеличились более чем в два раза. Растет интерес и к спортивным брендам: за 2024 г. продажи спортивной одежды и обуви на «Яндекс Маркете» выросли более чем в 2,5 раза.