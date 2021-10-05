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Nike


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 2
23.07.2020 Microsoft основала коалицию по переходу к нулевому уровню углеродных выбросов 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 2
08.04.2020 «Ростелеком-Солар» проверил защищенность мобильных фитнес-приложений 1
28.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
27.06.2019 Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу 1
20.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
04.04.2019 Умная одежда: вещи, которые делают жизнь проще 1
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google 1
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
21.05.2018 Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики 1
20.11.2017 «Тайгер Оптикс» предложит решения BlueCat Networks в России и СНГ 1
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии 1
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство 1
26.05.2017 Лучшие смарт-часы. Выбор ZOOM 2
21.11.2016 Власти запрещают продавать в Рунете модельки автомобилей 1
18.11.2016 Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5 1
18.11.2016 Обзор Apple Watch Nike+: бегай, плавай, покупай 1
26.09.2016 Российские власти объявили войну копиям iPhone 1
07.09.2016 Apple представила новые «умные часы» Watch. Цены 2
01.09.2016 Власти объявили войну кроссовкам и часам в Рунете 1
07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone 1
06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток 1
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» 1
22.01.2016 IBM приобрела сервис для видеотрансляций Ustream 1
24.12.2015 EMC поделилась прогнозами на 2016 г.: информационное поколение, цифровой бизнес и потребители новой эпохи 1
07.08.2015 Около 70 претендентов на домены-бренды успели подписать соглашение с ICANN 1
05.08.2015 В июле появилось более 150 доменов-брендов 2
03.02.2015 В Microsoft появился вице-президент по дизайну 2
19.11.2014 Аналитики измерили рынок «умных часов» и назвали лидеров 1
18.11.2014 Эксперты: Бизнес требует самообслуживания в анализе больших данных 2
14.07.2014 Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года 1
30.06.2014 Самые важные анонсы Google I/O 2014 1
03.02.2014 Раскрыты первые сведения о будущей ОС для iPhone и iPad 1
18.10.2013 «Ростелеком» заказывает новогодние подарки на 29 млн рублей 1
21.08.2013 «1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России 1

Публикаций - 87, упоминаний - 122

Nike упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5686 20
Microsoft Corporation 11110 11
Apple Inc - Эппл Рус 7713 10
SAP SE 3216 4
Ланит ГК 1158 4
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 3
Google LLC 7158 3
Inventive Retail Group 63 3
Xiaomi 904 3
Huawei 2731 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Nokia Corporation 2442 2
HP Inc. 2920 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Dell EMC 2411 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
IBM 3546 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Columbus - Колумбус 125 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
Raytheon 20 1
Alphabet 74 1
Leap Fitness Group 1 1
Wipro Limited 44 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
Ланит интернешнл ЛТД 1 1
I-Free 69 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Facebook 3766 1
Intel Corporation 4186 1
Oracle Corporation 3355 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Citrix Systems 571 1
Ericsson 861 1
Sony 2387 1
Philips 724 1
re:Store 106 6
Lego 84 4
Спортмастер 116 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Мегаполис ТК 89 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Tesla Motors 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Nordea 22 1
Sony Center 2 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
Фонд климатических инноваций 3 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
O’STIN - Остин 8 1
Sela 12 1
Sapato.ru 18 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Zenden Group 24 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Danone - Данон 45 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Renault - Рено Россия 88 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Boeing 98 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
The North Face 4 1
Maersk 10 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
3D-печать 135 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 11 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 9
Apple iOS 5742 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 7
Google Android 10751 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
AWS - Amazon Web Services 568 2
Samsung Galaxy Gear 102 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 2
Symbian OS 778 2
Nokia N - серия 243 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPhone 11 152 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 2
Daily Workouts Fitness Trainer 1 1
Google Android TV 173 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Windows 853 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Microsoft Sustainability Calculator 2 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Fitness Online 1 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 6 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 1
Amazfit Zepp - серия умных часов 8 1
Apple iPhone 3 383 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 37 1
Mozilla Track THIS 1 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Рыбакова Любовь 12 2
Гришанова Ирина 25 2
Стрелова Ольга 32 1
Simmons Todd - Симмонс Тодд 1 1
Мякишева Марина 84 1
Шариков Сергей 46 1
Greenberg Daniel - Гринберг Дэниэл 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Фридман Борис 2 1
Щербаков Борис 20 1
Голенкова Мария 1 1
Beard Chris - Крис Берд 12 1
Михайлова Екатерина 3 1
Воронков Алексей 6 1
Митрошенков Александр 3 1
Могилевский Михаил 32 1
Волож Аркадий 181 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 1
Грибов Владимир 25 1
Аузан Александр 9 1
Горыня Кирилл 20 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
Генс Филипп 29 1
Захир Максим 19 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Евраев Михаил 222 1
Генс Георгий 62 1
Чернов Даниил 49 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Европа 3766 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Казахстан - Республика 2637 3
Япония 2792 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Украина 3374 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Индия - Республика 2175 1
Европа Западная 615 1
Украина - Киев 468 1
Франция - Париж 372 1
США - Сиэтл 135 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Калининград 670 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Сочи 912 1
Северная Америка 1413 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Великобритания - Лондон 823 1
США - Кремниевая долина 399 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Восточная Европа 1682 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Кибернетика 6 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 2
Forbes - Форбс 442 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
The Guardian - Британская газета 190 1
Yahoo Finance 18 1
РосПравосудие 10 1
CNews TV 461 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
TelecomDaily ИАА 112 1
The 10 Best Fitness Apps to Download 1 1
NPD Group 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765190, в очереди разбора - 668877.
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