Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nike
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 122
Nike упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 2
|Forbes - Форбс 442 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|The Guardian - Британская газета 190 1
|Yahoo Finance 18 1
|РосПравосудие 10 1
|CNews TV 461 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|TelecomDaily ИАА 112 1
|The 10 Best Fitness Apps to Download 1 1
|NPD Group 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765190, в очереди разбора - 668877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765190, в очереди разбора - 668877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru