Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens р сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе». Речь идет о таких брендах, как Adidas, Nike, Dr. Martens и Asics. Первоисточником информации о производстве на территории России контрафактной продукции этих брендов был некий Telegram-канал, название которого в сообщении Роспотребн

Обзор Apple Watch Nike+: бегай, плавай, покупай le Watch первого поколения, но с более шустрым процессором. Далее идут Apple Watch Series 2 — это уже полностью новая модель, с GPS и водонепроницаемостью (подробнее рассмотрим в тексте). Apple Watch Nike+ — модель, вышедшая одновременно с Apple Watch Series 2 и являющаяся, по сути, косметической модификацией второго поколения часов (Series 1 ко второму поколению не относятся). Внешний вид

Apple Watch Nike+ - часы со спортивным уклоном Специальная версия смарт-часов Apple Watch Nike+ появится в продаже на российском рынке 28 октября этого года. Apple Watch Nike+ объединяют в себе все функции смарт-часов Apple Watch Series 2 с новым приложением Nike+ Run

CNews TV. Как Nike сократил расходы на связь на 40% иям остается либо подобрать оптимального оператора для каждого вида связи, либо изменить сам подход к обеспечению связи, выбрав одного провайдера для всех услуг. Именно по второму пути пошла компания Nike - всемирно известный производитель спортивных товаров. В качестве единого поставщика интегрированных телекоммуникационных решений Nike выбрал «Билайн» Бизнес. Результаты не заставил

Nike представила три пары кроссовок с беспроводным датчиком давления Компания Nike представила технологию Nike+ Basketball/Training: кроссовки с электронным датчиком, которые позволяют по-новому взглянуть на занятия спортом. Новая технология была представлена в Нь

«Билайн Бизнес» стал единым поставщиком услуг связи для Nike «Билайн Бизнес» выбран единым поставщиком интегрированных телекоммуникационных решений для компании Nike -. В настоящее время оператор предоставляет клиенту полный пакет телекоммуникационных решений: услуги традиционной телефонии, мобильную связь, а также высокоскоростной доступ в интернет. К

Nike патентует самозавязывающие кроссовки Компания Nike подала заявку на патентование технологии самозавязывающихся кроссовок. В обувь будет вмонтирован специальный механизм, который автоматически завязывает шнурки. Механизм питается от батарее

«Атлетик» развивает региональную сеть магазинов Nike вместе с Borlas Retail Компания Borlas Retail приступила к проекту комплексной автоматизации сети региональных франчайзинговых магазинов торговой марки Nike. Права на представление торговой марки Nike в регионах России принадлежат компании «Атлетик». В ходе проекта автоматизирован центральный офис компании, а также первый магазин, откры

Apple подключит плееры iPod к спортивным тренажерам Компании Apple, производитель электроники, и Nike, производитель спортивной одежды и обуви, объявили о новой инициативе в рамках сотрудничества, начавшегося 2 года назад. Они сообщили, что ведут тесную работу с изготовителями спортивных т

PDA-новинки — затишье перед бурей Kaiser и Nike Нам трудно судить, чем руководствуются в компании HTC при выборе названий для своих платформ, но то, что наименования в течение нескольких месяцев после своего рождения серьезно будоражат

Новый сюрприз от Nike Лето уже на носу, а значит футболки и прочая легкая одежда станет актуальной как никогда. Nike подготовил соответствующую одежду для обладателей плеера iPod Nano. Как видно, сотрудничество между Nike и Apple только расширяется.

Nike планирует сделать все кроссовки «iPod-совместимыми» По словам исполнительного вице-президента Nike, Марка Паркера (Mark Parker), к концу года компания планирует внедрить технологию Nike+ во все кроссовки. Технология Nike+ подразумевает наличие в кроссовках специального дат

Вся коллекция Nike будет совместима Apple По заявлению президента компании Nike, Марка Паркера (Mark Parker), к концу года вся коллекция спортивной обуви, производимая корпорацией, будет совместима с Apple iPod Nano. Для тех, кто не в курсе, благодаря специальному дат

Nike выпустил головной убор со встроенными наушниками Компания Nike выпустила мужской головной убор — теплую зимнюю шапку со встроенными наушниками и кармашком для хранения плеера iPod Nano. Кармашек располагается на тыльной стороне шапки и имеет специальн

Nike+Apple=Браслет+рюкзак Компания Nike решила обновить линейку спортивных аксессуаров Nike+Apple. Итак, первая новинка – спортивный рюкзак C.O.R.E. Backpack ID. В рюкзаке предусмотрены: встроенная док-станция, беспроводн

Nike интегрирует свои продукты с iPod Компании Nike и Apple в среду заявили о выпуске комплекта Nike+iPod Sport Kit — беспроводной системы, которая позволит владельцам кроссовок просматривать на экране iPod Nano данные о времени

Неожиданный тандем: Philips cкооперировался с Nike го отдыха, и потому выполнен в спортивном стиле и в защищенном исполнении. Верхняя половина диска облита резиной красного и белого цветов, что примерно совпадает с основными цветами спортивной одежды Nike, а низ кажется сделанным из металла. К сожалению, это только иллюзия – на самом деле он из металлизированного пластика, но конструкция от этого потеряла немного. Плеер, все-таки, ладно скр

Philips анонсировал несколько моделей из серии Nike Компания Philips пополнила линейку МР3-плееров из серии спортивных плееров, сделанных при сотрудничестве с компанией Nike. Модельный ряд изделий торговой марки Nike Philips 2005 года представлен плеерами PSA245, PSA235 и PSA225. Устройства обладают функцией голосовой поддержки по требованию во время тр

Philips представил в России спортивные плееры с дизайном от Nike ставительство компании Philips официально объявило о начале продаж в России новой серии портативных аудиоустройств, созданных в соавторстве с известным производителем спортивной экипировки, компанией Nike. Цифровой аудиоплеер MP3RUN, со встроенной системой измерения скорости шагов и длины пройденной дистанции нацелена на регулярно занимающихся бегом спортсменов, не чуждых современных технол

Philips и Nike совместно разработали портативные аудиоустройства Philips совместно с Nike открывают новые возможности для любителей спорта в России. Первыми устройствами под маркой Philips Nike, которые появились в продаже, являются CD-, MP3-плееры и FM-приемники для зан

Philips и Nike выпустят цифровые устройства для спортсменов Компании Royal Philips Electronics и Nike объявили о создании альянса, который призван объединить их опыт в области спорта и цифровых технологий в целях разработки новейших по своей технологии товарных решений, которые станут осно

Топ-менеджер из Nike стал вице-президентом Gateway Компания Gateway назначила новым старшим вице-президентом по международным операциям бывшего исполнительного вице-президента компании Nike Мартина Коулса (Martin Coles). Он будет отвечать за продажи, маркетинг, обслуживание и развитие бизнеса на рынках за пределами США. Новое назначение предвосхищает начало кампании по сокращ

Nike представила MP3 плеер Personal Sport Play 120 Производитель товаров для спорта компания Nike сделала свой первый шаг на электронный рынок, представив MP3-плеер Personal Sport Play 120. Новый плеер выполнен на базе Rio MP3 - технологии, которую Nike приобрела у компании S3.

Владелец сайта, пострадавшего от атаки на сервера Nike, подал на компанию в суд Грег Смит, предприниматель, занимающийся бизнесом в Интернете, собирается подать в суд на компанию Nike. На прошлой неделе сайт Nike был успешно атакован хакерами (предположительно австралийской группой S11), вследствие чего весь трафик сервера был переадресован на сайт Смита. Естеств

Хакеры заменили главную страницу сайта Nike Вчера хакерами был взломан корпоративный сайт компании Nike - www.nike.com и произведена замена главной страницы на текст о "неравенстве" глобальной экономики и направленный против сентябрьского форума мировой экономики, который состоится в

Nike выходит на рынок электронной коммерции Nike намерен приобрести 12% акций компании Fogdog, занимающейся продажей на своем сайте fogdog.com более 15,000 наименований спортивных товаров, включая около 160 товаров Nike. Согласно условиям сделки Nike приобретет около 6,2 млн. акций Fogdog по цене $ 1,03 за акцию, а также исполнительный директор Tom Clarke войдет в состав директоров Fogdog. Хотя Fog