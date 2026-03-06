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Nike

Nike

СОБЫТИЯ

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06.03.2026 Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens

р сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе». Речь идет о таких брендах, как Adidas, Nike, Dr. Martens и Asics. Первоисточником информации о производстве на территории России контрафактной продукции этих брендов был некий Telegram-канал, название которого в сообщении Роспотребн
18.11.2016 Обзор Apple Watch Nike+: бегай, плавай, покупай

le Watch первого поколения, но с более шустрым процессором. Далее идут Apple Watch Series 2 — это уже полностью новая модель, с GPS и водонепроницаемостью (подробнее рассмотрим в тексте). Apple Watch Nike+ — модель, вышедшая одновременно с Apple Watch Series 2 и являющаяся, по сути, косметической модификацией второго поколения часов (Series 1 ко второму поколению не относятся).  Внешний вид
25.10.2016 Apple Watch Nike+ - часы со спортивным уклоном

Специальная версия смарт-часов Apple Watch Nike+ появится в продаже на российском рынке 28 октября этого года. Apple Watch Nike+ объединяют в себе все функции смарт-часов Apple Watch Series 2 с новым приложением Nike+ Run

10.05.2012 CNews TV. Как Nike сократил расходы на связь на 40%

иям остается либо подобрать оптимального оператора для каждого вида связи, либо изменить сам подход к обеспечению связи, выбрав одного провайдера для всех услуг. Именно по второму пути пошла компания Nike - всемирно известный производитель спортивных товаров. В качестве единого поставщика интегрированных телекоммуникационных решений Nike выбрал «Билайн» Бизнес. Результаты не заставил
29.02.2012 Nike представила три пары кроссовок с беспроводным датчиком давления

Компания Nike представила технологию Nike+ Basketball/Training: кроссовки с электронным датчиком, которые позволяют по-новому взглянуть на занятия спортом. Новая технология была представлена в Нь
09.12.2010 «Билайн Бизнес» стал единым поставщиком услуг связи для Nike

«Билайн Бизнес» выбран единым поставщиком интегрированных телекоммуникационных решений для компании Nike -. В настоящее время оператор предоставляет клиенту полный пакет телекоммуникационных решений: услуги традиционной телефонии, мобильную связь, а также высокоскоростной доступ в интернет. К
27.08.2010 Nike патентует самозавязывающие кроссовки

Компания Nike подала заявку на патентование технологии самозавязывающихся кроссовок. В обувь будет вмонтирован специальный механизм, который автоматически завязывает шнурки. Механизм питается от батарее
22.04.2009 «Атлетик» развивает региональную сеть магазинов Nike вместе с Borlas Retail

Компания Borlas Retail приступила к проекту комплексной автоматизации сети региональных франчайзинговых магазинов торговой марки Nike. Права на представление торговой марки Nike в регионах России принадлежат компании «Атлетик». В ходе проекта автоматизирован центральный офис компании, а также первый магазин, откры
06.03.2008 Apple подключит плееры iPod к спортивным тренажерам

Компании Apple, производитель электроники, и Nike, производитель спортивной одежды и обуви, объявили о новой инициативе в рамках сотрудничества, начавшегося 2 года назад. Они сообщили, что ведут тесную работу с изготовителями спортивных т
12.09.2007 PDA-новинки — затишье перед бурей

Kaiser и Nike Нам трудно судить, чем руководствуются в компании HTC при выборе названий для своих платформ, но то, что наименования в течение нескольких месяцев после своего рождения серьезно будоражат

14.05.2007 Новый сюрприз от Nike

Лето уже на носу, а значит футболки и прочая легкая одежда станет актуальной как никогда. Nike подготовил соответствующую одежду для обладателей плеера iPod Nano. Как видно, сотрудничество между Nike и Apple только расширяется.
28.03.2007 Nike планирует сделать все кроссовки «iPod-совместимыми»

По словам исполнительного вице-президента Nike, Марка Паркера (Mark Parker), к концу года компания планирует внедрить технологию Nike+ во все кроссовки. Технология Nike+ подразумевает наличие в кроссовках специального дат
27.03.2007 Вся коллекция Nike будет совместима Apple

  По заявлению президента компании Nike, Марка Паркера (Mark Parker), к концу года вся коллекция спортивной обуви, производимая корпорацией, будет совместима с Apple iPod Nano. Для тех, кто не в курсе, благодаря специальному дат
05.02.2007 Nike выпустил головной убор со встроенными наушниками

Компания Nike выпустила мужской головной убор — теплую зимнюю шапку со встроенными наушниками и кармашком для хранения плеера iPod Nano. Кармашек располагается на тыльной стороне шапки и имеет специальн
30.11.2006 Nike+Apple=Браслет+рюкзак

Компания Nike решила обновить линейку спортивных аксессуаров Nike+Apple. Итак, первая новинка – спортивный рюкзак C.O.R.E. Backpack ID. В рюкзаке предусмотрены: встроенная док-станция, беспроводн
24.05.2006 Nike интегрирует свои продукты с iPod

Компании Nike и Apple в среду заявили о выпуске комплекта Nike+iPod Sport Kit — беспроводной системы, которая позволит владельцам кроссовок просматривать на экране iPod Nano данные о времени
24.02.2005 Неожиданный тандем: Philips cкооперировался с Nike

го отдыха, и потому выполнен в спортивном стиле и в защищенном исполнении. Верхняя половина диска облита резиной красного и белого цветов, что примерно совпадает с основными цветами спортивной одежды Nike, а низ кажется сделанным из металла. К сожалению, это только иллюзия – на самом деле он из металлизированного пластика, но конструкция от этого потеряла немного. Плеер, все-таки, ладно скр
10.02.2005 Philips анонсировал несколько моделей из серии Nike

Компания Philips пополнила линейку МР3-плееров из серии спортивных плееров, сделанных при сотрудничестве с компанией Nike. Модельный ряд изделий торговой марки Nike Philips 2005 года представлен плеерами PSA245, PSA235 и PSA225. Устройства обладают функцией голосовой поддержки по требованию во время тр
18.10.2004 Philips представил в России спортивные плееры с дизайном от Nike

ставительство компании Philips официально объявило о начале продаж в России новой серии портативных аудиоустройств, созданных в соавторстве с известным производителем спортивной экипировки, компанией Nike. Цифровой аудиоплеер MP3RUN, со встроенной системой измерения скорости шагов и длины пройденной дистанции нацелена на регулярно занимающихся бегом спортсменов, не чуждых современных технол
25.08.2003 Philips и Nike совместно разработали портативные аудиоустройства

  Philips совместно с Nike открывают новые возможности для любителей спорта в России. Первыми устройствами под маркой Philips Nike, которые появились в продаже, являются CD-, MP3-плееры и FM-приемники для зан
04.04.2002 Philips и Nike выпустят цифровые устройства для спортсменов

Компании Royal Philips Electronics и Nike объявили о создании альянса, который призван объединить их опыт в области спорта и цифровых технологий в целях разработки новейших по своей технологии товарных решений, которые станут осно
01.03.2001 Топ-менеджер из Nike стал вице-президентом Gateway

Компания Gateway назначила новым старшим вице-президентом по международным операциям бывшего исполнительного вице-президента компании Nike Мартина Коулса (Martin Coles). Он будет отвечать за продажи, маркетинг, обслуживание и развитие бизнеса на рынках за пределами США. Новое назначение предвосхищает начало кампании по сокращ
04.07.2000 Nike представила MP3 плеер Personal Sport Play 120

Производитель товаров для спорта компания Nike сделала свой первый шаг на электронный рынок, представив MP3-плеер Personal Sport Play 120. Новый плеер выполнен на базе Rio MP3 - технологии, которую Nike приобрела у компании S3.

30.06.2000 Владелец сайта, пострадавшего от атаки на сервера Nike, подал на компанию в суд

Грег Смит, предприниматель, занимающийся бизнесом в Интернете, собирается подать в суд на компанию Nike. На прошлой неделе сайт Nike был успешно атакован хакерами (предположительно австралийской группой S11), вследствие чего весь трафик сервера был переадресован на сайт Смита. Естеств
22.06.2000 Хакеры заменили главную страницу сайта Nike

Вчера хакерами был взломан корпоративный сайт компании Nike - www.nike.com и произведена замена главной страницы на текст о "неравенстве" глобальной экономики и направленный против сентябрьского форума мировой экономики, который состоится в

29.09.1999 Nike выходит на рынок электронной коммерции

Nike намерен приобрести 12% акций компании Fogdog, занимающейся продажей на своем сайте fogdog.com более 15,000 наименований спортивных товаров, включая около 160 товаров Nike. Согласно условиям сделки Nike приобретет около 6,2 млн. акций Fogdog по цене $ 1,03 за акцию, а также исполнительный директор Tom Clarke войдет в состав директоров Fogdog. Хотя Fog
10.02.1999 Nike открыла торговый сайт в Интернет

Компания Nike собирается начать продажу своей продукции через Интернет. По информации компании, сначала на сайте будут представлены только товары серии Alpha Project; после трех месяцев обкатки ассортим

Публикаций - 195, упоминаний - 195

Nike и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 61
Samsung Electronics 11065 36
Microsoft Corporation 25775 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Sony 6739 15
Google LLC 12690 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
HP Inc. 5883 11
Philips 2099 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 10
Lenovo Motorola 3566 10
Intel Corporation 12811 9
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Xiaomi - Сяоми 2232 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
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LG Electronics 3735 7
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Yahoo! 3726 6
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
HTC Corporation 1512 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
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TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 3
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JDSU - JDS Uniphase 219 3
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Adidas - Адидас 170 27
LEGO 260 19
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
BMW Group 482 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 8
Puma - Пума 50 7
H&M 25 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 7
Starbucks 91 7
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 6
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 6
Coca-Cola Company 261 6
IKEA - ИКЕА 171 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
LVMH Louis Vuitton 34 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Uniqlo 12 4
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 4
Dyson 157 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
PVH Corp - Calvin Klein 19 4
Ralph Lauren 10 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Ford 435 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Mascotte 22 3
Swarovski AG 74 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
Carlsberg Group 26 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Районные суды РФ 196 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 31
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 27
Аксессуары 4282 20
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 18
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Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 15
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
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MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 10
Наушники - Headphones 4479 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Часы - Watch 1059 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 24
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Apple iOS 8583 18
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Apple iPad 4012 10
Google Android 15244 10
Apple iPod Touch 747 10
Microsoft Windows 16882 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
Apple iTunes Store 1118 7
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple iPod Shuffle 81 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple Siri - Голосовой помощник 441 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Nike Run Club 4 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Microsoft Office 4170 4
Apple - App Store 3109 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Apple Pay 519 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Strava 18 3
Samsung Galaxy Gear 154 3
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 3
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 3
Microsoft Windows Mobile 6 250 3
HTC P - серия коммуникаторов 44 3
Garmin Forerunner 19 3
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 3
Microsoft Windows Mobile 5 193 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
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