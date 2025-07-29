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OMI Online Market Intelligence ОуЭмАй Интернэшнл Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл
OMI (Online Market Intelligence) одна из российских исследовательских компаний, эксперт в digital исследованиях. Компания предоставляет комплексные решения для маркетинговых онлайн-исследований, используемые исследовательскими и рекламными агентствами, а также маркетинговыми подразделениями компаний. Компания OMI сертифицирована по стандарту ISO 20252:2019.
УПОМИНАНИЯ
OMI и организации, системы, технологии, персоны:
|Галов Дмитрий 53 5
|Дащенко Владимир 16 2
|Суворов Андрей 47 1
|Алексеева Марина 24 1
|Новикова Юлия 6 1
|Бурцева Жанна 4 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Черникова Елена 13 1
|Григорьева Анастасия 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151386 14
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17681 1
|Казахстан - Республика 5701 1
|Южная Корея - Республика 6760 1
|Беларусь - Белоруссия 5907 1
|Германия - Федеративная Республика 12828 1
|Турция - Турецкая республика 2442 1
|Украина 7706 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 458 2
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