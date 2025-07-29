OMI (Online Market Intelligence) одна из российских исследовательских компаний, эксперт в digital исследованиях. Компания предоставляет комплексные решения для маркетинговых онлайн-исследований, используемые исследовательскими и рекламными агентствами, а также маркетинговыми подразделениями компаний. Компания OMI сертифицирована по стандарту ISO 20252:2019.