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OMI Online Market Intelligence ОуЭмАй Интернэшнл Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл


OMI (Online Market Intelligence) одна из российских исследовательских компаний, эксперт в digital исследованиях. Компания предоставляет комплексные решения для маркетинговых онлайн-исследований, используемые исследовательскими и рекламными агентствами, а также маркетинговыми подразделениями компаний. Компания OMI сертифицирована по стандарту ISO 20252:2019.

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Почти две трети руководителей компаний готовы платить надбавку выпускникам вузов за ИИ навыки – OMI 1
09.02.2024 «Культура Инноваций»: 75% сотрудников ИT-сферы готовы покинуть место работы из-за токсичных отношений в коллективе 1
17.01.2024 Больше четверти россиян интересуются онлайн-проверкой на совместимость 1
10.01.2024 Каждый пятый россиянин чувствует себя некомфортно от звонков с неизвестных номеров 1
28.12.2023 «Лаборатория Касперского» выяснила, какие категории сайтов и приложений наиболее интересны фишерам 1
29.11.2023 Треть россиян понимают, что данные можно украсть через провод зарядки в автомобиле 1
17.10.2023 Российские технологические компании «Сбер», «Яндекс» и Ozon впервые вошли в Топ-20 любимых брендов россиян 1
05.09.2023 Большинство россиян считают основными преимуществами работы в ИТ высокие зарплаты и удаленку 1
09.08.2023 Без отрыва от производства: почти половина россиян контролирует рабочие процессы во время отдыха 1
27.07.2023 Водители не боятся хакеров: только 12% россиян опасаются удаленного взлома 1
13.07.2023 Трудно запомнить и неудобно слушать в общественном месте: что опрошенные россияне думают о голосовых сообщениях 1
28.06.2023 Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего 1
19.06.2023 Каждый пятый россиянин пытался разыгрывать телефонных или онлайн-мошенников 1
30.05.2023 Исследование Tinkoff ID и аналитического агентства OMI: как россияне защищают свои аккаунты в сети 1
18.05.2023 «Лаборатория Касперского»: почти каждый третий хранит фото своего паспорта на телефоне 1
26.11.2009 Руководители российских компаний хотят ужесточить наказания хакеров 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

OMI и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 11
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 184 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3003 1
Samsung Electronics 10425 1
Yandex - Яндекс 7937 1
Xiaomi 1852 1
Apple Inc 12346 1
LG Electronics 3647 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 436 1
Sony 6583 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 649 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 191 1
Haier Group 189 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
Adidas - Адидас 163 1
BMW Group 460 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 132 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1504 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 1
Coca-Cola Company 257 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 297 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 1
Volkswagen Audi Group 218 1
LEGO 251 1
Nike 188 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 1
Чистая линия 4 1
Puma - Пума 49 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 477 1
Reebok 14 1
H&M 21 1
Вкусно — и точка 26 1
Invisible Force - Культура Инноваций 1 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 213 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29824 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5496 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7797 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8710 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17509 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69639 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24945 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14129 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10969 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12029 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5211 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13194 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 262 2
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 81 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 861 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14179 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7908 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 214 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13089 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3004 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 727 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21369 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 24 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4847 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 33 1
Kaspersky OS 131 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
Booking.com 115 1
Kaspersky Who Calls 44 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 80 1
Галов Дмитрий 53 5
Дащенко Владимир 16 2
Суворов Андрей 47 1
Алексеева Марина 24 1
Новикова Юлия 6 1
Бурцева Жанна 4 1
Швецов Дмитрий 6 1
Черникова Елена 13 1
Григорьева Анастасия 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151386 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17681 1
Казахстан - Республика 5701 1
Южная Корея - Республика 6760 1
Беларусь - Белоруссия 5907 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Турция - Турецкая республика 2442 1
Украина 7706 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14434 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6591 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5426 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5242 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5720 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53357 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8329 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10328 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 947 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2849 2
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Паспорт - Паспортные данные 2638 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 691 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5106 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2609 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1289 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2829 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19586 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 607 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 314 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 148 1
Импортозамещение - параллельный импорт 534 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7555 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5786 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 337 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 234 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 995 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 827 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 1
Запугивание и шантаж 139 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 458 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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