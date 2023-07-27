Водители не боятся хакеров: только 12% россиян опасаются удаленного взлома

По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, всего 12% российских автомобилистов боятся хакерского взлома их машин. Пока опрошенных больше пугают возможные аварии (74%), внезапные поломки (65%), физический вред, нанесенный другим транспортным средством или человеком (52%), либо природной стихией (26%), а также угон (46%). Между тем удаленный взлом автомобиля может стать причиной аварий, поломок и угонов, а также поставить под угрозу приватность водителя. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Благодаря развитию автомобильной индустрии и информационных технологий современная машина перестала быть только электромеханическим устройством. Сегодня это киберфизическая система, которая, как и обычный компьютер, может быть скомпрометирована и подвержена рискам нанесения урона посредством кибератаки. И несмотря на то, что больше половины россиян (57%) понимают, что взломать можно все, несанкционированное проникновение в систему управления автомобилем водителей пугает меньше всего. Возможно, это связано с отсутствием у них такого опыта: 86% респондентов не сталкивались с негативными последствиями несанкционированного доступа к электронным системам машины.

«Факт, что большинство автомобилистов не боятся хакеров, может говорить о том, что люди, потребляя современные технологии, не задумываются о принципах их работы. Следовательно — не осознают, насколько высоки риски их безопасности и жизни, — сказал Владимир Дащенко, эксперт Kaspersky ICS CERT. — Подключенные автомобили предлагают множество функций: удаленный выбор услуг и опций, отслеживание положения и состояния автомобиля, удаленное включение вентиляции, голосовой помощник, передача точек назначения с мобильного телефона, получение информации о дорожной ситуации, пробках и погоде, получение развлекательного контента в машину, отправка телеметрии в „облака“, чтобы отследить состояние износа узлов и агрегатов и вычислить дату ремонта или плановых регламентных работ. Все это результат использования „умных“ технологий, которым однозначно требуется удаленный доступ к ИТ-сервисам. И, конечно, должная защита».

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Kaspersky Industrial Systems Emergency Response Team — глобальный проект «Лаборатории Касперского», нацеленный на координацию действий производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей информационной безопасности при решении задач защиты промышленных предприятий и объектов критически важных инфраструктур. Эксперты Kaspersky ICS CERT предоставляют аналитические данные о киберугрозах и уязвимостях в информационных системах, а также делятся экспертизой в области соответствия законодательным нормам.

* Опрос «Киберугрозы для автомобилей» был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в апреле 2023 г. среди 1200 человек в крупных городах России.