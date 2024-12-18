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Дащенко Владимир



18.12.2024 Через неизвестную уязвимость в маршрутизаторах взломаны сотни организаций 1
14.11.2024 В китайских чипах обнаружили критические уязвимости 1
17.05.2024 В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года 1
29.11.2023 Треть россиян понимают, что данные можно украсть через провод зарядки в автомобиле 1
27.07.2023 Водители не боятся хакеров: только 12% россиян опасаются удаленного взлома 1
21.06.2023 Кормушки для прослушки: «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимости в популярных умных кормушках для домашних животных 1
06.06.2023 Kaspersky ICS CERT: в начале 2023 года в России выросло количество кибератак на компьютеры АСУ 1
27.03.2023 Власти потратят 400 млн руб. на безопасность промышленного интернета вещей 1
15.12.2022 Ключи для умных устройств: какие сочетания логинов и паролей чаще всего вводят злоумышленники 1
07.11.2022 Власти выделят 28 миллиардов на российское промышленное ПО 1
26.02.2019 «Лаборатория Касперского» исследовала уязвимости бионических технологий 1
23.10.2018 «Лаборатория Касперского» приглашает на четвертый турнир кибербезопасности Capture the Flag 1
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti 1
12.03.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила серьезные уязвимости в популярных умных камерах 1
22.01.2018 Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Дащенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
GitHub 814 1
SAS Institute 971 1
Thales - Gemalto 182 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 28 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Microsoft Corporation 24625 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 49 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
GigaDevice Semiconductor 4 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
Xiaomi 1732 1
Philips 2053 1
Unsplash 764 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 12 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 15
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 4
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 58 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 179 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Implant - Имплант 83 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 11
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 46 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Kaspersky OS 124 1
Sirena-Travel - Леонардо АИС - Система бронирования - автоматизированная информационная система организации воздушных перевозок 3 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
FreePik 980 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 10 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 131 1
Чех Илья 8 1
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Мишустин Михаил 676 1
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Английский язык 6634 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
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OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Capture the Flag - CTF 41 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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