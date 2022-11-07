Власти выделят 28 миллиардов на российское промышленное ПО

Правительство отобрало проекты отечественного ПО, которые будут внедряться на промышленные производства. Минцифры обещает дать на них 28 млрд руб. Бизнесу придется добавить еще 155 млрд руб. Власти надеются получить первые результаты в 2023-2024 гг. и надеются на экспортный потенциал отечественного софта.

Выбор сделан

Правительство выбрало 216 проектов отечественного программного обеспечения для промышленности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Первоначально разработчики предлагали 335 проектов, сообщает официальный сайт Правительства России.

На замену ПО для предприятий Минцифры предусмотрело бюджет в 28 млрд руб., деньги обещают выделить до конца 2022 г. Однако, бизнесу тоже придется потратиться: власти ждут, что предприятия профинансируют эти работы на сумму 155 млрд руб.

«Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформации всех ведомств вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них, поскольку бизнес, мы видим, взял на себя очень серьезные финансовые обязательства профинансировать эти работы на сумму свыше 155 млрд руб.», — сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко : Правительство выбрало 216 проектов отечественного ПО для промышленности

На отечественные технологии планируется перевести металлургию, машиностроение, электроэнергетику, транспорт, строительство, сельское хозяйство и ЖКХ. По мнению Чернышенко разработка софта не только закроет нужды отраслей, но и реализует экспортный потенциал новых решений.

Создать и внедрить первые результаты отечественных разработчиков планируют в 2023-2024 гг.

Зачем нужны перемены

Напомним, в начале марта 2022 г. на российском рынке приостановили свою деятельность компании Microsoft, Oracle, SAP и др. С 31 марта 2022 г. Президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры в России. Об этом есть соответствующий указ на портале правовой информации.

В апреле 2022 г. Правительство России утвердило требования к ПО, которое используют органы власти и госкомпании на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Появились правила согласования закупок иностранного софта и перехода на отечественное ПО.

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Полностью перейти на российский софт планируют к 2025 г. По указу Президента России, уже с 1 января 2025 г. использование зарубежного ПО будет под запретом. На импортозамещение осталось менее трех лет.

Предыстория миграции на отечественное ПО

До весны 2022 г. госсектор и бизнес на российское ПО переходил крайне неохотно, и «мотивировал» его только указ Президента России от марта 2022 г.

В рамках исполнения указа в начале июня 2022 г. Минцифры сообщило, что от госкомпаний будут требовать увеличить в два раза расходы на ИТ и в полтора раза – на ИКТ. В августе 2022 г. оказалось, что госсектор намерен потратиться еще больше и увеличить расходы на российское ПО в три с половиной раза — до 650 млрд руб к 2024 г.

Кто уже перешел

На отечественный софт уже переходят, например, крупнейшие авиаперевозчики. На систему бронирования билетов ORS перешли S7, «Уральские авиалинии». А на систему «Леонардо»: «Победа», Red Wings, «Ямал», Utair, «Алроса», «Аврора», «Руслайн».

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Одним из последних, на данным момент, к этому списку присоединился «Аэрофлот». Во время миграции на отечественную систему бронирования у авиакомпании нельзя было приобрести, сдать или забронировать билеты. Процесс перехода занял более суток: с 29 октября по 30 октября 2022 г.