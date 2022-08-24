Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО

Госсектор планирует в 3,4 раза увеличить расходы на российское ПО к 2024 г. 80% совокупных затрат всех государственных компаний на ИТ придется на отечественный софт и составит больше 650 млрд руб. Российские разработчики соглашаются с тем, что спрос растет, однако высоких прибылей не ждут.



Больше 650 млрд руб. на российский софт

К 2024 г. госсектор собирается потратить на российское ПО в 3,4 раза больше средств, чем в период 2019-2021 гг.. Такими ожиданиями Минцифры поделилось в проекте доклада президенту России, который был согласован с Минэкономики. С документом ознакомился «Коммерсант».

В министерстве уверены, что госкомпании стали активнее закупать российское ПО, и доля их расходов на отечественные решения вскоре составит 80% от совокупных затрат на ИТ-продукты. Потратить на российский софт госсектор собирается свыше 650 млрд руб.

До весны 2022 г. миграция госсектора на российский софт шла неохотно

Такую тенденцию Минцифры объясняет изменением «внешних условий конъюнктуры рынка ПО и нормативного регулирования в сфере ИТ». Такие выводы аналитики сделали, исходя из данных 43 государственных компаний – оказалось, что в 2021-2024 гг. те планируют потратить на ИТ-решения больше 934 млрд руб.

Что говорят разработчики

Интеграторы отечественного софта соглашаются с тем, что спрос со стороны госсектора в последнее время значительно вырос. Генеральный директор Группы «Эдит про» (интегратор ERP-решений на платформе «1С») Дмитрий Кичко в беседе с CNews напомнил, что госкомпании торопятся импортозаместиться к 2025 г.

«В этом смысле даже сложно выделить какие-то отдельные отрасли – спрос высокий везде, – отметил Кичко. – Трудности в ходе миграции на российские решения связаны в большей степени с отставанием – все пользовались в основном импортными продуктами, и теперь, чтобы сделать шаг вперед, разработчикам нужно время».

Президент российского разработчика ПО Группы IT_One Юрий Овчаренко подтвердил, что спрос на их решения подскочил, однако далеко не «в десятки раз».

«При этом важно отметить, что большая часть критической инфраструктуры госорганизаций еще до санкций была переведена на решения, которые позволяют обеспечивать технологический суверенитет, – напомнил Овчаренко. – Понятно, что в первую очередь заказчики сейчас ищут замену тем системам, которые перестали или перестанут функционировать в ближайшее время. На рынке очень востребованы услуги компаний, которые бы помогли заказчикам решить вопрос c импортозамещением как в аппаратной, так и программной части».

«Государство купит у самого себя»

По мнению основательницы Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян, которое она высказала в беседе с «Коммерсантом», российским ИТ-компаниям не стоит ждать многократного увеличения продаж – вырастут они максимум на 10-15%. Все дело в том, что реализовывать ПО будут центры компетенций.

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«Каждый ЦК – это госкорпорация в определенной сфере, которая будет сначала создавать ПО, а потом организовывать госзакупки, то есть государство купит у самого себя», – объяснила Асланян.

Напомним, в июле 2022 г. Минцифры приступило к формированию 35 отраслевых ЦК для замещения иностранных отраслевых цифровых продуктов. Государство планирует софинансировать их через фонды Бортника, «Сколково» и РФРИТ. Подробнее о центрах в интервью CNews рассказывал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

Пиковой выручки не будет

Напомним, до геополитического кризиса конца зимы 2022 г. госсектор на российский софт мигрировал медленно и неохотно. Затем в конце марта 2022 г. указом Президента России №166 с 1 января 2025 г. госорганам и госзаказчикам, работающим на критической информинфраструктуре, было запрещено использование любых иностранных решений. В связи с этим еще в начале июня 2022 г. Минцифры сообщило, что от госкомпаний будут требовать увеличить в два раза расходы на ИТ и в полтора раза – на ИКТ.

Вскоре после выхода указа оказалось, что спрос на отдельные категории отечественного ПО вырос на 300%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Самыми востребованными оказались офисные приложения. Способствовал миграции на российский софт и одномоментный уход из России ряда зарубежных разработчиков: работу в стране прекратили немецкий разработчик ERP-систем SAP, производитель СУБД Oracle, разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk. О приостановке деятельности сообщила и американская корпорация Microsoft.

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В то же время, по мнению аналитиков Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт», в 2022 г. на внутреннем рынке продажи всех отечественных софтверных компаний, несмотря на весенний ажиотаж, увеличатся лишь на 15-20% в рублевом выражении. Учитывая падение зарубежных продаж на 10-15%, совокупный оборот представителей отрасли останется примерно на том же уровне. Прогнозы экспертов подтверждает текущая ситуация – уже в июле 2022 г. у российских разработчиков ПО на треть упала выручка по сравнению с пиковыми мартовскими показателями.