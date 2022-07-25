Российские экспортеры ПО готовятся к падению выручки на 15%. Утечка ИТ-шников из России будет в 10 раз меньше, чем ожидалось

Продажи российских софтверных компаний за рубежом в 2022 г. могут упасть на 10-15% в долларовом выражении, прогнозируют аналитики ассоциации «Руссофт». Также из-за иностранных санкций снизится объем экспорта компьютерных услуг. Падение выручки происходит на фоне утечки кадров за рубеж, несмотря на то, что сменить страну проживания решили 15-20 тыс. ИТ-шников вместо ожидаемых 170 тыс. Однако все прогнозы на 2022 г., отмечают эксперты, актуальны лишь в том случае, если новых экономических потрясений не будет.



Падение продаж за рубежом

Совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний в 2022 г. не превысят $10 млрд — экспортная выручка упадет на 10-15% по сравнению с показателями 2021 г., что составляет около 75-112 млрд руб. К таким выводам пришли аналитики некоммерческого партнерства (ассоциации) разработчиков программного обеспечения «Руссофт», которые в рамках ежегодного исследования софтверной индустрии России подвели итоги 2021 г. и сделали прогноз на 2022 г..

По мнению экспертов, из-за введенных против российских компаний санкций упадет также объем экспорта компьютерных услуг. Снизится он в том числе и за счет перевода центров продаж российских экспортеров в другие юрисдикции. При этом на внутреннем рынке продажи всех отечественных софтверных компаний увеличатся минимум на 15-20% в рублевом выражении, то есть совокупный оборот представителей отрасли все же останется примерно на том же уровне.



Вектор международной экспансии может быть изменен на страны Юго-Восточной Азии

«Но сбалансированного роста совокупных продаж софтверных предприятий по итогам 2022 г. не будет», — уточняется в отчете.

В то же время, еще в июне 2022 г. президент «Руссофта» Валентин Макаров утверждал, что российские разработчики ПО лишатся 300 млрд руб. в 2022 г. в результате введения санкций против России.

Статистика прошлого года

Совокупная выручка российских софтверных компаний в 2021 г. достигла 1,56 трлн руб. ($21,2 млрд), продажи на внутреннем рынке — 815 млрд руб. ($11,1 млрд), а в других странах — 745 млрд руб. ($10,1 млрд). Прирост внутренних и зарубежных продаж до ухудшения геополитической ситуации был примерно одинаковым — по итогам 2021 г. они выросли на 17% по сравнению с 2020 г.

Аналитики объясняют такой успех российских ИТ-игроков тем, что большинство из них научились переориентироваться с внешних рынков на внутренний и наоборот, гибко реагируя на изменение спроса.

«Одним из факторов, обеспечивающих сбалансированный и вполне значительный рост российской софтверной индустрии, явилось отсутствие потрясений в мировой или отдельно в российской экономике, — отметили в "Руссофте". — Очевидно, что этот фактор в 2022 г. позитивного влияния иметь не будет, а значит индустрию разработки ПО в 2022 г. ожидают серьезные испытания».

Ожидания выше реальных

Интересно, что весной 2022 г. в некоторых софтверных компаниях всерьез ожидали прироста выручки на внутреннем и зарубежном рынках в районе 14-16% по итогам первого полугодия 2022 г. Об этом участники ассоциации сообщили в ходе опроса. Однако его итоги нельзя считать релевантными, так как произошла перегруппировка рынка, объясняет в «Руссофте».

Индустрию разработки ПО в 2022 г. ожидают серьезные испытания, говорят аналитики

«Ряд крупных компаний, которые большую часть дохода получали от работы на рынках западных стран, решили закрыть свои офисы в России, переведя центры продаж в другие страны и организовав переезд всех или части своих сотрудников за рубеж, — сообщается в отчете. — Кроме того, прекратили свою работу российские центры разработки ПО зарубежных компаний. Те и другие в опросе не участвовали».

Не исключено, подчеркивают аналитики, что некоторые компании лишь объявили об уходе из страны, а на деле зарегистрировали новые юрлица, через которые сейчас работают с россиянами.

Каким теперь будет экспорт

Генеральный директор «Рексофта», член правления «Руссофта» Александр Егоров прогнозирует, что в течение 10-12 лет многие иностранные решения будут заменены на отечественные. Что касается экспорта, вектор международной экспансии, по его мнению, будет изменен на страны Юго-Восточной Азии.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями Защита данных

«Практически во всех разделах ИТ у нас есть отечественные программные продукты, закрывающие образовавшиеся из-за ухода западных корпораций бреши, – отметил Егоров. — Постепенно к участникам ИТ-рынка приходит осознание грандиозности открывающихся возможностей: западные конкуренты, доминировавшие на рынке многие годы, добровольно его оставили. Конечно, не все демонстративные уходы являются таковыми на самом деле, во многих случаях деятельность продолжается под другими брендами».

Гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский отметил, что не всем компаниям придется переориентироваться, так как страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки традиционно формировали спрос на российские AI-решения.

«Это изначально стимулировало нас выделять именно эти регионы в качестве экспортного приоритета, реализуя масштабные зарубежные проекты с 2005 г., — отметил эксперт. — Так что речь идет не о переориентации, а об усилении присутствия и масштабировании. В последнее время мы фиксируем повышенный спрос на AI-решения со стороны Ближнего Востока».

Аналитики «Руссофта» подчеркивают, что уровень господдержки будет влиять на то, как быстро российские компании смогут закрепиться на новых рынках: ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Кадровый вопрос

В ассоциации «Руссофт» также актуализировали число ИТ-шников, решивших переехать за границу — теперь они оценивают кадровые потери в районе 15-20 тыс. человек, что значительно меньше тех цифр, что прогнозировали весной 2022 г. после начала спецоперации России на Украине.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

Напомним, в конце марта 2022 г. директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании в Госдуме сообщил, что в первую волну в феврале и марте 2022 г. страну покинули, по его оценкам, до 70 тыс. ИТ-специалистов. Он также сделал прогноз, что в апреле 2022 г. уедут еще до 100 тыс. человек.

При этом нужно понимать, что Плуготаренко мог в своих оценках и прогнозах не ошибаться, но они не могли учесть динамику последующих возвращений эмигрантов на родину. Приведенные весной 2022 г. главой Минцифры Максутом Шадаевым данные свидетельствовали о том, что количество вернувшихся Россию SIM-карт клиентов российских операторов мобильной связи (всех категорий граждан, не только ИТ-шников) в апреле-мае 2022 г. составило 80% от числа покинувших в феврале-марте 2022 г.

