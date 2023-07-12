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Реестр добросовестных экспортеров

СОБЫТИЯ

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12.07.2023 ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

«Центр импортозамещения» Самарской области в составе АНО «Клуб экспортеров Самарской области» и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось при поддержке компании ООО «Ван-ай-ти трейд» (Wone IT), ключевого партнера Центра импорт
20.04.2023 «Ред софт» и Клуб экспортеров Самарской области договорились о сотрудничестве

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и АНО «Клуб экспортеров Самарской области» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации российского ПО. В рамках взаимодействия подписанты будут создавать условия для развития отечественного
01.11.2022 По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров

аптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант, который, по сути, является экспортным кешбэком. Эти меры поддержки утверждены по просьбе самих экспортеров — с такой инициативой профсообщество выступило на прошедшем недавно форуме «Сделано в России». Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) до 24 ноября 2022 г.
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе

По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», запущенной в 2020 г. в разгар пандемии, количество российских экспортеров на маркетплейсе увеличилось более чем на 12 тыс. предпринимателей и превысило 41 тыс. Согласно статистике, выручка новых продавцов на платформе выросла на 68% по сравнению с 2019 г.
30.04.2021 Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч

ев. Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Среди ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и помощь в продвижении их продукции на зарубежных рынках.
31.03.2021 В Москве начался прием заявок на субсидии для экспортеров

В столице открыт прием заявок на субсидии и грант для экспортеров. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, документы можно подать до 30 апреля. «Стимулирующие меры, безусловно, помогают предпринимателям развиваться и улучшать сво
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров

ы и сервисы на базе наиболее передовых технологий, становится реальностью. И запуск информационной системы «Одно окно» тому подтверждение. Это целая цифровая экосистема, многофункциональный центр для экспортеров, создание которого предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Она объединит сервисы, предоставляемые многими федеральными органами исполнительной влас
25.02.2019 В России могут освободить экспортеров ИКТ-услуг от налога на прибыль

ые продажи и оказывать клиентам техническую поддержку. В этом случае прибыль от реализации продукта не будет подпадать под нулевую ставку налога. Минэкономики предлагает отменить налог на прибыль для экспортеров ИТ-услуг Партнер Deloitte в СНГ, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ Владимир Елизаров считает, что нулев
30.10.2007 Рейман: налоги для ИТ-экспортеров снизятся в разы

сть работников в ИТ-компании, претендующей на льготу, должна составлять более 20 человек, кроме того, она должна пройти государственную аккредитацию. Леонид Рейман напомнил, что часть поправок для ИТ-экспортеров была внесена в Налоговый кодекс еще осенью прошлого года. «Но, тем не менее, мы считаем, что это не полное решение вопроса, - заявил Рейман. - Мы хотели бы видеть определенный специ
01.10.2007 КЭРППиТ премирует лучших экспортеров инноваций

Комитет экономического развития, промышленной политики, экономического развития и торговли Санкт-Петербурга в этом году планирует наградить наиболее успешных экспортеров инноваций в сфере хай-тек. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Юрий Раков, первая премия составит 4 млн. руб, вторая и третья - 2 и 1 млн. руб. соответственно.
15.03.2004 Российских экспортеров ПО посчитают и исследуют

Впервые будет сделана попытка проанализировать самую большую базу данных компаний–экспортеров ПО. До сих пор данная база была внутренним инструментом Консорциума "Форт-Росс", теперь по завершении исследования она станет доступной для желающих на совместном сайте "Форт-Росс"


Публикаций - 213, упоминаний - 214

Реестр добросовестных экспортеров и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Intel Corporation 12811 10
Microsoft Corporation 25775 9
Рексофт - Reksoft 488 9
SAP SE 5601 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Apple Inc 13156 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
9594 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 4
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Аргус-Спектр 19 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 3
Samsung Electronics 11065 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Cisco Systems 5372 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
Информзащита 941 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 3
Telegram Group 2940 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Lenovo Motorola 3566 3
Почта России ПАО 2370 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
eBay Inc 1640 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 2
Росатом - Белене АЭС 25 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
LEGO 260 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 2
Георезонанс 2 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
Герофарм - Geropharm 17 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
SimpleFinance - СимплФинанс МКК 7 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
Caterpillar - 93 1
Unilever Lipton 9 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Биоамид - Bioamid 1 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 1
Post Office 12 1
Завод Премиксов №1 1 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Белый Ветер 365 1
Enron - Enrongate 122 1
Центр экспорта Ярославской области 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 23
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 12
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 12
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 42
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
АвтоГрузЭкс - Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов 1 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 14
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Google Android 15244 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 17 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Tencent - WeChat - мессенджер 177 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 2
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 2
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
FreePik 1841 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 30 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Samsung Galaxy 1035 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
SAP Ariba 309 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 5 1
Макаров Валентин 251 21
Сергунина Наталья 375 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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