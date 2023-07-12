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Реестр добросовестных экспортеров
СОБЫТИЯ
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|12.07.2023
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ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
«Центр импортозамещения» Самарской области в составе АНО «Клуб экспортеров Самарской области» и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось при поддержке компании ООО «Ван-ай-ти трейд» (Wone IT), ключевого партнера Центра импорт
|20.04.2023
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«Ред софт» и Клуб экспортеров Самарской области договорились о сотрудничестве
Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и АНО «Клуб экспортеров Самарской области» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации российского ПО. В рамках взаимодействия подписанты будут создавать условия для развития отечественного
|01.11.2022
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По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров
аптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант, который, по сути, является экспортным кешбэком. Эти меры поддержки утверждены по просьбе самих экспортеров — с такой инициативой профсообщество выступило на прошедшем недавно форуме «Сделано в России». Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) до 24 ноября 2022 г.
|21.05.2021
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Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе
По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», запущенной в 2020 г. в разгар пандемии, количество российских экспортеров на маркетплейсе увеличилось более чем на 12 тыс. предпринимателей и превысило 41 тыс. Согласно статистике, выручка новых продавцов на платформе выросла на 68% по сравнению с 2019 г.
|30.04.2021
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Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч
ев. Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Среди ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и помощь в продвижении их продукции на зарубежных рынках.
|31.03.2021
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В Москве начался прием заявок на субсидии для экспортеров
В столице открыт прием заявок на субсидии и грант для экспортеров. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, документы можно подать до 30 апреля. «Стимулирующие меры, безусловно, помогают предпринимателям развиваться и улучшать сво
|20.11.2020
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РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров
ы и сервисы на базе наиболее передовых технологий, становится реальностью. И запуск информационной системы «Одно окно» тому подтверждение. Это целая цифровая экосистема, многофункциональный центр для экспортеров, создание которого предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Она объединит сервисы, предоставляемые многими федеральными органами исполнительной влас
|25.02.2019
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В России могут освободить экспортеров ИКТ-услуг от налога на прибыль
ые продажи и оказывать клиентам техническую поддержку. В этом случае прибыль от реализации продукта не будет подпадать под нулевую ставку налога. Минэкономики предлагает отменить налог на прибыль для экспортеров ИТ-услуг Партнер Deloitte в СНГ, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ Владимир Елизаров считает, что нулев
|30.10.2007
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Рейман: налоги для ИТ-экспортеров снизятся в разы
сть работников в ИТ-компании, претендующей на льготу, должна составлять более 20 человек, кроме того, она должна пройти государственную аккредитацию. Леонид Рейман напомнил, что часть поправок для ИТ-экспортеров была внесена в Налоговый кодекс еще осенью прошлого года. «Но, тем не менее, мы считаем, что это не полное решение вопроса, - заявил Рейман. - Мы хотели бы видеть определенный специ
|01.10.2007
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КЭРППиТ премирует лучших экспортеров инноваций
Комитет экономического развития, промышленной политики, экономического развития и торговли Санкт-Петербурга в этом году планирует наградить наиболее успешных экспортеров инноваций в сфере хай-тек. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Юрий Раков, первая премия составит 4 млн. руб, вторая и третья - 2 и 1 млн. руб. соответственно.
|15.03.2004
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Российских экспортеров ПО посчитают и исследуют
Впервые будет сделана попытка проанализировать самую большую базу данных компаний–экспортеров ПО. До сих пор данная база была внутренним инструментом Консорциума "Форт-Росс", теперь по завершении исследования она станет доступной для желающих на совместном сайте "Форт-Росс"
Реестр добросовестных экспортеров и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 251 21
|Сергунина Наталья 375 18
|Путин Владимир 3454 13
|Рейман Леонид 1065 10
|Шалманов Сергей 202 8
|Кретов Илья 17 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Фурсин Алексей 158 7
|Мишустин Михаил 787 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Егоров Александр 88 5
|Михайлик Алексей 13 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Андреев Сергей 67 3
|Вирин Федор 28 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Кудрин Алексей 125 3
|Фурсенко Андрей 128 3
|Краснов Михаил 87 3
|Агамирзян Игорь 74 3
|Зверев Андрей 59 2
|Бяхов Олег 59 2
|Бутман Евгений 29 2
|Хохлов Юрий 15 2
|Пунтиков Николай 26 2
|Дахновский Дмитрий 9 2
|Галицкий Андрей 5 2
|Taran Gil - Таран Гил 3 2
|Кизевич Екатерина 3 2
|Касперская Наталья 319 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Матвеев Лев 64 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Терещенко Денис 95 2
|Филатов Андрей 117 2
|Силуанов Антон 84 2
|Калинин Александр 189 2
|Оверчук Алексей 10 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Кузнецов Александр 162 2
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