Индексная книга CNews*
Реестр добросовестных экспортеров
Публикаций - 161, упоминаний - 162
Реестр добросовестных экспортеров упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 6
|Исанин Антон 29 3
|Мишустин Михаил 466 3
|Иванов Александр 91 3
|Комлев Николай 67 2
|Кузнецов Александр 92 2
|Гирдин Сергей 2 1
|Филатов Евгений 20 1
|Шмерлинг Дмитрий 1 1
|Малышев Сергей 53 1
|Бондаренко Игорь 11 1
|Кожевников Алексей 65 1
|Шадаев Максут 609 1
|Елизаров Владимир 1 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Кириченко Игорь 45 1
|Антонов Михаил 5 1
|Мылицын Роман 97 1
|Фомина Алена 7 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.