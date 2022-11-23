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Реестр добросовестных экспортеров



23.11.2022 Cognitive Pilot расширяет сотрудничество с Казахстаном 1
01.11.2022 По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров 1
01.11.2022 Страны-экспортеры сырья для электромобилей задумали объединиться в аналог ОПЕК и диктовать цены всему миру 1
31.10.2022 Треть уехавших ИТ-шников вернулась в Россию 1
18.08.2022 Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? 1
25.07.2022 Российские экспортеры ПО готовятся к падению выручки на 15%. Утечка ИТ-шников из России будет в 10 раз меньше, чем ожидалось 1
07.07.2022 Для московских предпринимателей организуют бизнес-миссии в дружественных странах 1
06.06.2022 В Москве пройдет бизнес-программа Tech Export to India 1
30.05.2022 «Руссофт» оценил отток и возвращение ИТ-специалистов за первое полугодие 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
25.04.2022 Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции 1
11.04.2022 Московские экспортеры представят свои товары на WeChat 1
03.03.2022 США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai 1
01.03.2022 Чтобы ИТ-специалисты не уехали, Россия отменит им налоги и воинскую обязанность 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
10.12.2021 Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года 1
29.11.2021 Клиенты ВТБ могут получить справки в интернет-банке для бизнеса 1
15.11.2021 Более 2 млрд руб. субсидий и грантов одобрено московским предпринимателям с начала 2021 г. 1
08.11.2021 Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15% 1
01.11.2021 Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг 1
04.10.2021 Грантовую поддержку Правительства Москвы получат 14 анимационных компаний 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
21.07.2021 Почта России предлагает специальные условия по наложенным платежам для интернет-магазинов 1
14.07.2021 Cloud4Y предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк» 1
12.07.2021 В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
28.05.2021 Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
30.04.2021 Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч 1
31.03.2021 В Москве начался прием заявок на субсидии для экспортеров 1
25.03.2021 Социальных предпринимателей научат привлекать инвестиции 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
02.03.2021 «Почта России» запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии 1
04.01.2021 Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
26.11.2020 Сбер выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортёров 1
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 1
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 1
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок 1

Публикаций - 161, упоминаний - 162

Реестр добросовестных экспортеров упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 8
Yandex - Яндекс 5551 6
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Amazon Inc - Amazon.com 2777 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Информзащита 678 3
Intel Corporation 11624 3
Apple Inc 11103 3
SAP SE 4833 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 3
Аргус-Спектр 15 2
Microsoft Corporation 23395 2
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
Samsung Electronics 9667 2
Крок - Croc 1683 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
SAP CIS - САП СНГ 828 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 996 2
Ростех - Азимут 42 2
Т8 НТЦ 67 2
Biocad - Биокад 55 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 2
Verysell - Верисел 317 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 2
InfoWatch - Инфовотч 908 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 103 1
Монолит-Инфо 102 1
Нейрософт 4 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 12 1
Ракурс НПФ 148 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Telegram Group 999 1
CBOSS - Fujitsu Services Oy 122 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 83 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Почта России ПАО 1973 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 2
LEGO 219 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 23 1
Георезонанс 2 1
Герофарм - Geropharm 9 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 5 1
Самолёт ГК 1649 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Сплит 158 1
Завод Премиксов №1 1 1
Агроплазма 1 1
Атлантис-Пак ПКФ - Производственно-коммерческая фирма 3 1
Enron - Enrongate 121 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Альфа-Банк 1579 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Промет НПО 1 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 10 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 36 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 12 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 1 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 23 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 430 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 9
Президент Российской Федерации 3492 9
Таможня - Таможенная служба 1022 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 5
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 74 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
Администрация Президента РФ 976 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 137 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 14
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
Проверка контрагентов 1434 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 231 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 1
Microsoft Windows 2000 12612 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 6
Google Android 12432 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 3 2
Apple iOS 6722 2
LG 75SM99 7892 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 3 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 73 1
СКБ Контур - Контур.Призма 9 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 8 1
Linux OS 8153 1
Microsoft Windows 2528 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Huawei AppGallery 174 1
ВГТРК Смотрим 510 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 157 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 1
Microsoft Office 3405 1
Google Play - Google Store - Android Market 2897 1
Apple - App Store 2565 1
SAP Ariba 282 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 10 1
Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 6 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 13 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 203 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 150 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 12 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 181 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 1
Путин Владимир 2696 6
Исанин Антон 29 3
Мишустин Михаил 466 3
Иванов Александр 91 3
Комлев Николай 67 2
Кузнецов Александр 92 2
Гирдин Сергей 2 1
Филатов Евгений 20 1
Шмерлинг Дмитрий 1 1
Малышев Сергей 53 1
Бондаренко Игорь 11 1
Кожевников Алексей 65 1
Шадаев Максут 609 1
Елизаров Владимир 1 1
Танцюра Кристина 9 1
Кириченко Игорь 45 1
Антонов Михаил 5 1
Мылицын Роман 97 1
Фомина Алена 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 33
Беларусь - Белоруссия 4165 22
Казахстан - Республика 4750 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 9
Азия - Азиатский регион 4633 8
Япония 12847 7
Россия - РФ - Российская федерация 121478 7
Германия - Федеративная Республика 11760 6
Бразилия - Федеративная Республика 2082 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 6
Израиль 2600 5
Украина 7213 4
Армения - Республика 1352 4
Россия - СФО - Новосибирск 3663 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 3
Европа Восточная 2989 3
Россия - СФО - Омская область 560 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Таиланд - Королевство 720 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 3
Швеция - Королевство 3449 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 779 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Африка - Африканский регион 3256 2
Чехия - Чешская Республика 1276 2
Румыния 709 2
Китай - Тайвань 3659 2
Америка 2151 2
Нидерланды 3287 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 16 1
Ирак - Республика 694 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Уран - планета Солнечной системы 531 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 29
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 5
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 2
Образование в России 767 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 521 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 1
Метан - methanum - болотный газ 341 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 213 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 20 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 304 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 1
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