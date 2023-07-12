Реестр добросовестных экспортеров

ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве «Центр импортозамещения» Самарской области в составе АНО «Клуб экспортеров Самарской области» и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось при поддержке компании ООО «Ван-ай-ти трейд» (Wone IT), ключевого партнера Центра импорт

«Ред софт» и Клуб экспортеров Самарской области договорились о сотрудничестве Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и АНО «Клуб экспортеров Самарской области» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации российского ПО. В рамках взаимодействия подписанты будут создавать условия для развития отечественного

По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров аптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант, который, по сути, является экспортным кешбэком. Эти меры поддержки утверждены по просьбе самих экспортеров — с такой инициативой профсообщество выступило на прошедшем недавно форуме «Сделано в России». Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) до 24 ноября 2022 г.

Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», запущенной в 2020 г. в разгар пандемии, количество российских экспортеров на маркетплейсе увеличилось более чем на 12 тыс. предпринимателей и превысило 41 тыс. Согласно статистике, выручка новых продавцов на платформе выросла на 68% по сравнению с 2019 г.

Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч ев. Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Среди ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и помощь в продвижении их продукции на зарубежных рынках.

В Москве начался прием заявок на субсидии для экспортеров В столице открыт прием заявок на субсидии и грант для экспортеров. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, документы можно подать до 30 апреля. «Стимулирующие меры, безусловно, помогают предпринимателям развиваться и улучшать сво

РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров ы и сервисы на базе наиболее передовых технологий, становится реальностью. И запуск информационной системы «Одно окно» тому подтверждение. Это целая цифровая экосистема, многофункциональный центр для экспортеров, создание которого предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Она объединит сервисы, предоставляемые многими федеральными органами исполнительной влас

В России могут освободить экспортеров ИКТ-услуг от налога на прибыль ые продажи и оказывать клиентам техническую поддержку. В этом случае прибыль от реализации продукта не будет подпадать под нулевую ставку налога. Минэкономики предлагает отменить налог на прибыль для экспортеров ИТ-услуг Партнер Deloitte в СНГ, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ Владимир Елизаров считает, что нулев

Рейман: налоги для ИТ-экспортеров снизятся в разы сть работников в ИТ-компании, претендующей на льготу, должна составлять более 20 человек, кроме того, она должна пройти государственную аккредитацию. Леонид Рейман напомнил, что часть поправок для ИТ-экспортеров была внесена в Налоговый кодекс еще осенью прошлого года. «Но, тем не менее, мы считаем, что это не полное решение вопроса, - заявил Рейман. - Мы хотели бы видеть определенный специ

КЭРППиТ премирует лучших экспортеров инноваций Комитет экономического развития, промышленной политики, экономического развития и торговли Санкт-Петербурга в этом году планирует наградить наиболее успешных экспортеров инноваций в сфере хай-тек. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Юрий Раков, первая премия составит 4 млн. руб, вторая и третья - 2 и 1 млн. руб. соответственно.