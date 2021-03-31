В Москве начался прием заявок на субсидии для экспортеров

В столице открыт прием заявок на субсидии и грант для экспортеров. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, документы можно подать до 30 апреля.

«Стимулирующие меры, безусловно, помогают предпринимателям развиваться и улучшать свои финансовые показатели. А увеличение доходов бизнеса означает рост налоговых отчислений в бюджет. В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортерам, увеличилась почти до 500 миллионов рублей. В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 миллиардов долларов. И это несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру на фоне пандемии», — отметила Наталья Сергунина.

Субсидии позволяют предпринимателям возместить до 12,5 миллиона рублей затрат, связанных с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. Сюда входят расходы на патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента. Грант (экспортный кешбэк) может составить 10 процентов от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в кредитных организациях, но не более 10 миллионов рублей или 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет города.

До недавнего времени условием получения экспортного кешбэка было наличие исполненного экспортного контракта на сумму не менее шести миллионов рублей, который снят с учета кредитной организацией не ранее двух последних лет. Заявки от экспортеров принимались в бумажном виде.

В этом году стало возможным получить экспортный кешбэк по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения. Также подачу заявок перевели в электронный вид.

«За 2020 год одобрено более 150 заявок на экспортный кешбэк на общую сумму 380 миллионов рублей», — пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Подать заявку на субсидии и грант можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Узнать подробности и оставить заявку можно также на сайте Правительства Москвы для предпринимателей cashback.moscow.business.