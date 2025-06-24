Получите все материалы CNews по ключевому слову
РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Monitoring Астра Мониторинг
Программная платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов, что позволяет получать данные в реальном времени, обеспечивая представление о работе всей инфраструктуры. Это собственная разработка «Группы Астра», построенная на основе нескольких OpenSource-проектов (Clickhouse, Victoria Metrics, PostgreSQL).
УПОМИНАНИЯ
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2125 10
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 319 4
|ICL ГК 413 2
|ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 2
|ICL Astra Services 13 2
|1С 8534 1
|Yandex - Яндекс 7826 1
|Telegram Group 2258 1
|Zabbix SIA - Заббикс 112 1
|Dell EMC 5054 1
|Broadcom - VMware 2411 1
|SoftMagazin - Софтмагазин Трейд 2 1
|Merlion - Мерлион 844 1
|Захаров Илья 7 3
|Бородкина Елена 14 2
|Владышев Алексей 5 1
|Сивцев Илья 160 1
|Тюрин Алексей 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.