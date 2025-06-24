Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177519
ИКТ 13795
Организации 10730
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25813
Персоны 76269
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Monitoring Астра Мониторинг


Программная платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов, что позволяет получать данные в реальном времени, обеспечивая представление о работе всей инфраструктуры. Это собственная разработка «Группы Астра», построенная на основе нескольких OpenSource-проектов (Clickhouse, Victoria Metrics, PostgreSQL).

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 «Астра Мониторинг» 0.8: единая панель контроля и аналитики для мониторинга 1
05.06.2025 В Merlion доступен новый демостенд от «Группа Астра» 1
21.04.2025 Выпуск новой версии платформы мониторинга ИТ-инфраструктуры Astra Monitoring 1
03.04.2025 Выручка «Группы Астра» выросла на 80% в 2024 году на фоне трехкратного повышения продаж продуктов экосистемы 1
11.03.2025 Astra Monitoring 0.6: новые возможности для удобного отслеживания логов 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2125 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 319 4
ICL ГК 413 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 2
ICL Astra Services 13 2
8534 1
Yandex - Яндекс 7826 1
Telegram Group 2258 1
Zabbix SIA - Заббикс 112 1
Dell EMC 5054 1
Broadcom - VMware 2411 1
SoftMagazin - Софтмагазин Трейд 2 1
Merlion - Мерлион 844 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 427 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Сафмар - Европлан - Europlan 41 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4460 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6377 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2245 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1169 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4128 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1119 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 3
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 149 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5984 3
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 230 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 820 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4222 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9716 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1264 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7709 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10638 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 530 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 668 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5049 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1003 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 546 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 83 1
GNU Affero General Public License - AGPL - свободная лицензия для веб‐приложения 15 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6494 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1632 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2912 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1126 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2646 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1558 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1987 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4680 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 23 6
Linux OS 10296 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 370 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 295 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 274 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 302 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 8 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1399 2
РусБИТех - Astra Automation 16 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 2
Реестр добросовестных экспортеров 205 2
Microsoft Windows 15972 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 169 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 297 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 44 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1356 1
Mattermost 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 169 1
VictoriaMetrics 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 571 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 134 1
QEMU 54 1
Red Hat libvirt 23 1
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
Захаров Илья 7 3
Бородкина Елена 14 2
Владышев Алексей 5 1
Сивцев Илья 160 1
Тюрин Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Япония 13385 1
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Латвия - Рига 97 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16795 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2604 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 667 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1446 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 75 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2581 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4096 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1409 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1611 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 126 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3529 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6892 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 545 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8015 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 408 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще