По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров

В столице начался прием заявок предпринимателей на возмещение затрат на внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, правительство Москвы предусмотрело для несырьевого бизнеса субсидии на логистику, получение патентов и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант, который, по сути, является экспортным кешбэком.

Эти меры поддержки утверждены по просьбе самих экспортеров — с такой инициативой профсообщество выступило на прошедшем недавно форуме «Сделано в России». Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) до 24 ноября 2022 г. включительно.

«Город продолжит помогать московским предпринимателям в укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки ориентированы на компании, работающие с дружественными России странами. Кроме того, в столице есть экспортеры, чей бизнес пострадал от зарубежных ограничений. Они смогут использовать субсидии, чтобы переориентироваться на другие направления», — отметила Наталья Сергунина.

Максимальный размер субсидий по пяти направлениям составляет 6,5 млн руб. Возместить затраты на внешнеэкономическую деятельность могут московские компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее полугода назад, без налоговых задолженностей на сумму более 100 тыс. руб. на первое число месяца подачи заявки. При этом важно наличие производства на территории России.

Грант представляет собой кешбэк в размере 10% от суммы экспортного контракта. Максимальная выплата может составить 10 млн руб., при этом одобренные средства не могут превышать 50% от налогов, уплаченных в бюджет Москвы. Экспортные контракты, по которым можно подать заявку на получение гранта, должны начинаться от 6 млн руб.

Компании могут получить либо несколько субсидий по разным направлениям, либо грант. Подробнее об условиях получения поддержки можно узнать на сайте МЭЦ.

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Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что ранее субсидии уже получали московские производители пластиковых окон, пиломатериалов, мороженого, а также киностудия, детское издательство и другие. В 2021 г. общий объем такой поддержки составил 634 млн руб.

Помимо этого, столичные предприниматели при поддержке города участвуют в экспортных акселераторах, выставках и бизнес-миссиях в дружественных странах, размещают и продвигают свои товары на их торговых онлайн-площадках.

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Московский экспортный центр, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, оказывает поддержку бизнесменам и способствует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра — увеличение числа экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.